На фронті загинув колишній журналіст ВВС Олександр Бондаренко

Олександр Бондаренко

Автор фото, Агентство стратегічних комунікацій RMA

Олександр Бондаренко загинув минулого тижня під Кремінною на Луганщині. Про це повідомляють його друзі, офіційних повідомлень поки що немає.

"Саша загинув у бою. Пішов добровольцем у перший день. Людина сталевої сили волі. Людина правильних мотивацій. Людина з найкращим у компанії плейлистом. Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне", - написав у фейсбуку колега Олександра Василь Самохвалов.

З перших днів війни він вступив до лав територіальної оборони столиці, а згодом вже був на фронті.

До війни Сашко керував спецпроєктами впливового Агентства стратегічних комунікацій RMA.

Він був і нашим колегою в українській редакції ВВС за часів радіомовлення, у 2007-2011 роках.

Автор фото, Мачек Бернат-Рещинський

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Олександр Бондаренко, Марта Шокало

Автор фото, ВВС

Марта Шокало, головна редакторка ВВС Україна:

Я дивлюся на це наше останнє з тобою фото, плачу, а згадується лише, як ми сміялися.

Наші безтурботні радійні часи у 2010 році. Наш офіс на Подолі. Наші нічні зміни і ранкові ефіри.

З тобою було легко робити роботу і весело гуляти. Згадую наш шалений вечір на Гідропарку, де ми тинялися п’яні з колегами, і ти нас смішив.

Відкрила нашу переписку у месенджері.

Перше повідомлення ще з квітня 2010 року, я пропоную тобі тему в ефір. "Комуністи розвісили на Луганщині портрети Леніна".

У березні 2017-го пишу, що замовляю столик у Любчику, щоб зустрітися з нагоди приїзду нашого колишнього боса Мачека.

"Як ти там, Марто?" – питаєш ти.

"Я чудово, зараз у відрядженні", - відповідаю я.

Я повернулась і ми зустрілись у Любчику. Це фото з того вечора.

І востаннє ми списувались у грудні 2022. Ти сказав:

"Я супер) Приїхав на ротацію в Київ. Усе чудово".

Я тоді тобі нічого не відповіла. У мене немає слів і зараз. Я можу лише поставити смайлик. Бо ти і був, і будеш таким смайликом для мене.

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2010 рік, Олександр у студії ВВС

Сашко закінчив факультет української філології у Луганському педагогічному університеті, спочатку був ведучим на місцевому радіо у Луганську. Також працював на Громадському радіо, на 5 каналі, ICTV, ТРК Україна.

Він завжди казав, що хоче втілювати нові, амбітні проєкти, і коли радіоефір української служби ВВС закрили, знову повернувся на телебачення, а згодом змінив спеціалізацію на стратегічні комунікації.

"Бонд. Дуже світла і щира людина. З посмішкою, яка робила будь-яку зустріч прекрасною. З безкомпромісністю, яка підкупляла", - написав у фейсбуку керівник RMA Максим Саваневський.

"Дуже сумно, дуже здібний у всьому, дуже швидкий, енергійний і талановитий у журналістиці. Не забуду спільні ефіри, гумор. Справжній українець з Луганська", - ділиться колега Олександра, журналіст ВВС Україна Альбій Шудря.

Автор фото, Фейсбук Максим Саваневський

Влітку 2021 року кандидатуру Бондаренка обговорювали як одну з можливих на посаду прессекретаря президента Зеленського.

А ще Сашко переміг себе, втіливши свою мрію стати професіоналом у плаванні. Він всерйоз почав займатися запливами на відкритій воді. Поставив за мету перепливти Босфор, і досяг своєї мети.

Незадовго до війни хвалився результатами запливу на 4,5 км в турнірі Oceanman Lago d'Orta, на озері на півночі Італії:

"Фантастично прекрасні пейзажі і кришталево прозора вода. Кажуть, воду можна пити просто з озера. Я так і робив, до речі, під час запливу…"

Він все це залишив. Заради ще однієї, такої важливої для всіх перемоги.

Мачек Бернатт-Рещинський, голова Української служби ВВС в 2004-2010 роках:

"Нам надзвичайно пощастило, що Сашко був у нашій київській команді, але після кількох успішних років він хотів рухатись далі. У цієї незвичайної людини завжди були нові виклики. В тому числі й останній героїчний виклик - захистити свою країну від агресії".

Автор фото, Мачек Бернатт-Рещинський

Підпис до фото,

"Щоб підготуватися до інавгурації ранкової програми з Києва, ми разом вирушили в березні 2010 року на кілька місцевих англійських радіостанцій. По дорозі ми заскочили в Gloucester Cathedral..."