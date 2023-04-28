На фронті загинув колишній журналіст ВВС Олександр Бондаренко

Автор фото, Агентство стратегічних комунікацій RMA

1 година тому

Олександр Бондаренко загинув минулого тижня під Кремінною на Луганщині. Про це повідомляють його друзі, офіційних повідомлень поки що немає.

"Саша загинув у бою. Пішов добровольцем у перший день. Людина сталевої сили волі. Людина правильних мотивацій. Людина з найкращим у компанії плейлистом. Наш великий розум. Наш гумор. Наш чарівний голос. Царство Небесне", - написав у фейсбуку колега Олександра Василь Самохвалов.

З перших днів війни він вступив до лав територіальної оборони столиці, а згодом вже був на фронті.

До війни Сашко керував спецпроєктами впливового Агентства стратегічних комунікацій RMA.

Він був і нашим колегою в українській редакції ВВС за часів радіомовлення, у 2007-2011 роках.

Автор фото, Мачек Бернат-Рещинський Підпис до фото, Олександр Бондаренко, Марта Шокало

Автор фото, ВВС

Марта Шокало, головна редакторка ВВС Україна:

Я дивлюся на це наше останнє з тобою фото, плачу, а згадується лише, як ми сміялися.

Наші безтурботні радійні часи у 2010 році. Наш офіс на Подолі. Наші нічні зміни і ранкові ефіри.

З тобою було легко робити роботу і весело гуляти. Згадую наш шалений вечір на Гідропарку, де ми тинялися п’яні з колегами, і ти нас смішив.

Відкрила нашу переписку у месенджері.

Перше повідомлення ще з квітня 2010 року, я пропоную тобі тему в ефір. "Комуністи розвісили на Луганщині портрети Леніна".

У березні 2017-го пишу, що замовляю столик у Любчику, щоб зустрітися з нагоди приїзду нашого колишнього боса Мачека.

"Як ти там, Марто?" – питаєш ти.

"Я чудово, зараз у відрядженні", - відповідаю я.

Я повернулась і ми зустрілись у Любчику. Це фото з того вечора.

І востаннє ми списувались у грудні 2022. Ти сказав:

"Я супер) Приїхав на ротацію в Київ. Усе чудово".

Я тоді тобі нічого не відповіла. У мене немає слів і зараз. Я можу лише поставити смайлик. Бо ти і був, і будеш таким смайликом для мене.

Підпис до фото, 2010 рік, Олександр у студії ВВС

Сашко закінчив факультет української філології у Луганському педагогічному університеті, спочатку був ведучим на місцевому радіо у Луганську. Також працював на Громадському радіо, на 5 каналі, ICTV, ТРК Україна.

Він завжди казав, що хоче втілювати нові, амбітні проєкти, і коли радіоефір української служби ВВС закрили, знову повернувся на телебачення, а згодом змінив спеціалізацію на стратегічні комунікації.

"Бонд. Дуже світла і щира людина. З посмішкою, яка робила будь-яку зустріч прекрасною. З безкомпромісністю, яка підкупляла", - написав у фейсбуку керівник RMA Максим Саваневський.

"Дуже сумно, дуже здібний у всьому, дуже швидкий, енергійний і талановитий у журналістиці. Не забуду спільні ефіри, гумор. Справжній українець з Луганська", - ділиться колега Олександра, журналіст ВВС Україна Альбій Шудря.

Автор фото, Фейсбук Максим Саваневський

Влітку 2021 року кандидатуру Бондаренка обговорювали як одну з можливих на посаду прессекретаря президента Зеленського.

А ще Сашко переміг себе, втіливши свою мрію стати професіоналом у плаванні. Він всерйоз почав займатися запливами на відкритій воді. Поставив за мету перепливти Босфор, і досяг своєї мети.

Незадовго до війни хвалився результатами запливу на 4,5 км в турнірі Oceanman Lago d'Orta, на озері на півночі Італії:

"Фантастично прекрасні пейзажі і кришталево прозора вода. Кажуть, воду можна пити просто з озера. Я так і робив, до речі, під час запливу…"

Він все це залишив. Заради ще однієї, такої важливої для всіх перемоги.

Мачек Бернатт-Рещинський, голова Української служби ВВС в 2004-2010 роках:

"Нам надзвичайно пощастило, що Сашко був у нашій київській команді, але після кількох успішних років він хотів рухатись далі. У цієї незвичайної людини завжди були нові виклики. В тому числі й останній героїчний виклик - захистити свою країну від агресії".