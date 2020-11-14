"Будемо за вас молитися". Як я лікувала Covid-19 у Британії

Анастасія Грібанова

BBC News Україна, Лондон

Кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Грібанова розказує, як це - хворіти на ковід, живучи в Лондоні.

Доктор Амір Хан має чарівну посмішку, ідеальні зуби та легеньку щетину, а його темне волосся хвацько вкладене блискучим гелем, наче він щойно вийшов з якогось хіпстерського барбер-шопу.

Верхні ґудзики досконало випрасованої сорочки невимушено розстібнуті. Впевнений, доброзичливий і безстрашний.

Ось він миє руки, ось - розкладає набір для тестування на столі, з пластикової упаковки обережно виймає паличку для взяття зразків. Рухи професійні, легкі, невимушені.

Це я дивлюся відеозапис британської NHS (National Health System - державна система охорони здоров'я - Ред.). Його я переглянула вже 20 разів і стільки ж спробувала в режимі репетиції повторити те, що з такою легкістю він демонструє - взяти зразки для ПЛР-тесту на COVID у себе з горла і носа.

Це треба зробити обережно, не торкаючись паличкою язика, ясен чи зубів, щоб не зіпсувати зібраний матеріал. Інакше - результат може бути неточним.

У доктора Хана все виходить ідеально, а от у мене… Я закашлююся і ледь не проковтую ватну паличку. Ставлю свого доктора на паузу. Після годинних тренувань я вже майже готова визнати поразку.

Ні, я не готуюся приєднатися до загону Covid-волонтерів і не проходжу курси медсестер-лаборантів. Я маю підозру на коронавірус і прозорий пакетик з пробіркою на столі - мій єдиний спосіб дізнатися, хвора я чи ні.

"Та чого ти мучишся? Піди в лабораторію і здай тест!", - скажете ви.

В Україні - це було б перше, що б я зробила після появи симптомів. Але у Британії правила зовсім інші. Зітхаючи, я повертаюся до свого ідеального доктора, який живе на Youtube.

Більше "Ібупрофену"

Проживши у Лондоні два з половиною роки, я багато чого дізналася і навчилася. Наприклад, любити тости з апельсиновим мармеладом і солоним вершковим маслом, спочатку дивитися праворуч, коли переходиш вулицю, користуватися дивакуватими кранами у ванній та о будь-якій порі року одночасно носити у сумці парасольку, теплу кофту і сонячні окуляри.

Проте головне моє знання, здобуте тут, - уникати лікарень. Будь-якою ціною.

Ну, хіба що ви вже перепробували усі розваги, котрі пропонує Лондон. Хоча це має й свої плюси - якщо ви серйозно захворієте, вас таки лікуватимуть, медична система дбає про всіх, хто живе у цій країні, а послуги надає безкоштовно.

Утім на прийом до лікаря у Британії потрапити складно, марудно і дуже виснажливо. Але, головне, - навряд чи це принесе вам довгоочікуване полегшення.

Перед очима одразу спливають картинки усіх моїх візитів до тутешніх клінік. "Кров'ю кашляєте? - Ні. - Тоді з вами все добре". Це я прийшла на прийом через біль у грудях після застуди, прочекавши чотири години у черзі.

А ось я дві години стою у відділенні швидкої після того, як впала і забила копчик. Мене навіть на рентген не відправили.

"Це ж копчик, ми нічого не можемо вдіяти!" - розвела руками лікарка. "І що мені робити?", - питаю я, знемагаючи від болю. "А що ви вже робите?" - запитує вона у відповідь. "П'ю "Ібупрофен". "Значить, пийте більше "Ібупрофену". На тому ми і розійшлися. Відтоді минуло півтора року. Мій копчик болить і досі.

Або ось моя улюблена історія кількарічної давнини. Я сиджу на прийомі у лікаря з такою температурою, що ледь не втрачаю свідомість. До лікарні мене буквально під руки привела подружка Маша, бо сама я йти вже не могла.

Лікар слухає мої легені ледь не через светр і дивовижним чином "не помічає", що у мене вже почалася пневмонія. Я і досі чую у вухах його підбадьорливе: "Ви - сильна молода жінка, пийте побільше чаю, і з вами все буде гаразд!". В Україні на мене чекало кілька тижнів лікування антибіотиками.

Спочатку це було незвично, абсурдно, смішно. Далі прийшло усвідомлення того, що, по-перше, у Британії краще не хворіти, а, по-друге, всі свої справи стосовно здоров'я варто закривати вдома на батьківщині.

Тож не дивно, що із початком пандемії коронавірусу, і я, і чимало моїх друзів якось внутрішньо напружилися. Якщо тут за нормальних часів до лікаря не потрапити, то що ж тепер буде?

А що б сказав міністр Степанов?

І ми не помилилися. Із новими часами прийшли і нові навички. Наприклад, здати тест на коронавірус в домашніх умовах.

Насправді у Британії протестуватися можна і в експрес-лабораторії на зразок МакДрайву (я це не люблю), або ж в одному з мобільних пунктів у місті, що відкриті для ключових співробітників (до таких зараховують і журналістів). Усе - за передзаписом, а їхати в лабораторію можна тільки власним транспортом, або ж йти пішки.

Однак є проблемка - я вже маю симптоми, власного транспорту в мене нема, до найближчого пункту тестування далеченько, а почуваюся я кепсько, щоб взагалі кудись ходити. Лишається тільки один варіант: замовляти набір для тестування додому.

Роблю це через сайт NHS, і за два дні мені під двері приїжджає акуратно загорнутий пакунок без розпізнавальних знаків. Мабуть, щоб не лякати сусідів. На момент його приїзду в мене вже зникли запахи і смаки, але тест робити я таки взялася і відкрила заповітну коробку.

Кілька пластикових пакетів на зіпері, пробірка з прозорою рідиною всередині та шпатель для збору зразків. Його довжина якось одразу мені не сподобалася. До цього я вже здавала тест в Україні і приблизно уявляла процедуру, але ніколи в житті не могла подумати, що наступного разу мені доведеться повторити цей трюк самій.

Знаю, є люди, котрі і уколи самі собі ставлять, але я до них не належу. До інструментів додали брошурку з детальним описом того, що треба робити, а також кілька корисних посилань на відеоінструкції. Ось тут ми і "зустрілися" із доктором Аміром Ханом.

Саме він мав мене навчити, як правильно і акуратно взяти матеріал для аналізу. Здавалося б, що тут складного? Але навіть після годинних репетицій на домашніх ватних паличках, мій організм відмовився співпрацювати.

Язик западав у горлянку, я кашляла, ледь стримувала рвотні пориви, на очах виступали сльози, руки тряслися, а шпателем я випадково проїхалася і по язику, і по зубах. Цікаво, що б на це сказав міністр Степанов?

Ледь стримуючи сльози від болю у горлі і кашляючи так, що аж стіни здригалися, я таки запакувала зібраний зразок у пробірку і понесла все це у поштову скриньку. Тепер, якщо вірити NHS, залишалося тільки чекати два-чотири дні. Ну а поки чекаю, подзвоню я лікарю і про всяк випадок дізнаюся, як лікуватися.

"Сидіть вдома і чекайте"

"Якщо ви маєте симптоми коронавірусу, не приходьте до лікарні", - почула я у слухавці, додзвонившись до клініки.

Мене це трохи збентежило, бо симптоми я якраз мала. Здавалося б, якщо ти захворів - до лікаря. Але тут із симптомами "корони" тебе ніхто не прийме.

Не скажу, що дуже б хотілося, враховуючи мій попередній досвід, але на випадок ускладнень чи різкого погіршення стану, погодьтеся, непогано б знати, що така можливість є.

Слухавку знімає асистентка рецепції. Я пояснюю їй, що маю підозру на COVID і прошу з'єднати мене із лікарем. Здогадуюся, що я в неї така сьогодні не перша, але вона по-британськи ввічливо пояснює, що, на жаль, години для консультацій у лікарів вже розписані, але переживати мені не варто - адже усю інформацію про лікування я можу знайти на сайті NHS.

Спершу мені треба дочекатися результату тесту. "Сидіть вдома і чекайте, а якщо стане зле - дзвоніть за телефонами екстрених служб, а ми будемо молитися за ваше швидке одужання. Гарного дня!".

Значить, лікуватися доведеться самостійно, подумала я і полізла на сайт NHS почитати, що ж там радять.

У переліку рекомендацій значився "Парацетамол", та мій старий добрий друг "Ібупрофен" - щоб знімати біль та збивати високу температуру.

До цього ще радять пити багато рідини, побільше відпочивати, не спати на спині, якщо є кашель, і головне - у жодному разі самому не ходити в магазин чи аптеку. Ніяких згадок про КТ на п'ятий день хвороби чи препарати для розрідження крові, як рекомендують українські лікарі.

Потішило те, що поруч із номерами екстрених служб, є і контакти волонтерів, які можуть допомогти вам замовити їжу чи привезти необхідні ліки, або навіть поговорити із вами, якщо вам самотньо.

Але мені не хотілося ні з ким говорити, хотілося пошвидше отримати результати тесту, щоб і я сама, і всі ті, з ким я контактувала перед появою симптомів, могли спати спокійно. Чи не дуже.

Don't worry, be happy?

На ранок через два дні після тесту я прокинулася від звуку SMS-повідомлення.

"Шановна Анастасіє Грібанова, дата народження […], результат вашого тесту на коронавірус позитивний. Намагайтеся не переживати. У більшості випадків ви можете полегшити симптоми вдома до одужання".

Від моменту замовлення тесту і до отримання результату - минуло майже п'ять днів.

Ну що ж, в принципі, нічого нового я не дізналася. Я не іпохондрик, і не панікер, але маю астму і вроджений порок легенів, а, отже, - у групі ризику. І, чесно кажучи, від того ж таки КТ на п'ятий день не відмовилася б.

Друзі дзвонили і обурювалися: як же так? Ти маєш вимагати КТ і лікаря, і препарати для розрідження крові, а з твоїми легенями краще вже почати пити антибіотики. Ех, наївні.

У битві з коронавірусом тут ти сам на сам, а твій єдиний шанс на порятунок - вивчені на пам'ять номери екстрених служб.

Я запаслася сиропом від кашлю, "Ібупрофеном" і терпінням. Три літри води на день, незліченні обсяги чаю з медом, сон та інь-йога. Сьогодні 11 день моєї хвороби, і, чесно кажучи, я повірити не можу, що досі жива.

Якимось незрозумілим чином, запалення у мене не розвинулося, жодна з моїх деформованих легень не відмовила, а, готуючи тости зранку, я відчула, що до мене повністю повернулися запахи.

Снідаючи тостами із апельсиновим мармеладом і кавою, я розмірковувала над своїм життям тут. Хворіти на коронавірус на чужині - це пізнати якісь нові рівні самотності і туги за домом, за чимось звичним і знайомим.

Пандемія щодня грає з нами у лотерею на виживання і що далі, то менше якихось правил і розуміння. Скільки ми бачили випадків, коли кволі і старенькі легко одужували, а молоді і здорові не виходили більше з лікарняних палат? То, може й дійсно - єдине, що нам залишається - молитися та вірити?

Своє легке одужання мені важко назвати чимось іншим, як не дивом. Зрештою, із тутешньою медициною важко не увірувати.