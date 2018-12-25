Кіноблог: яким 2019 рік уявляли у фантастичному кіно

Андроїди, літаючі автомобілі, клонування, кіберімпланти і збереження краси життя до 160 років - таким бачили 2019 рік у фантастичних фільмах. А ще нові і старі способи знищення цивілізації на Землі. З найпопулярніших запланованих на наступний рік апокаліпсисів - ядерний і вампірський.

"Той, хто біжить по лезу", 1982, США-Гонконг

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Лос-Анджелес 2019 року постає перед глядачем похмурим мегаполісом з літаючими автомобілями і нічними клубами з танцівницями-андроїдами зі штучно синтезованими зміями.

Людиноподібні біороботи - у фільмі їх називають реплікантами - виконують найнебезпечнішу роботу. Вони воюють, їх використовують для сексуальних втіх.

Проте збої в налаштуваннях - звична річ, і окремі андроїди повстають проти людей.

Гаррісон Форд, хоча й без особливого ентузіазму, полює на таких реплікантів-бунтівників. А глядач тим часом запрошений подумати про те, що робить людину людиною, чи лише людям притаманна любов і чи сняться андроїдам електровівці.

У 2017 році вийшов сиквел оригінальної стрічки Рідлі Скотта - "Той, хто біжить по лезу 2049". Події розгортаються на 30 років пізніше і ситуація, схоже, мало змінилася: все ті ж літаючі автомобілі, репліканти і мисливці, що на них полюють. Лише Гаррісон Форд трохи постарів.

"2019: Після падіння Нью-Йорка", 1983, Італія-Франція

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Євро-афро-азійське об'єднання виграло ядерну війну проти США, перетворивши країну на радіоактивну пустелю. Ті, хто вижив, страждають від радіації, яка вплинула не лише на фізичне здоров'я, а й на інтелект. Принаймні інакше частину вчинків персонажів пояснити важко.

Окупаційна влада влаштувалася на Мангеттені. І саме тут знаходять останню жінку на Землі, здатну народжувати дітей. Підпільний американський уряд, який переховується у снігах Аляски, відправляє групу з трьох чоловіків, аби її врятувати.

У стрічці змішалися мутанти та кіборги, броньовані автомобілі та кінна армія, мечі та лазерні пістолети. Схоже, якщо щось і чекає Землю у майбутньому, то це хаос.

Єдина надія: колонізація інших планет. Куди й відправляються герої.

"Нові варвари", 1983, Італія

Ще один італійський фантастичний фільм, дія якого відбувається на території США після ядерної війни. Ті ж американські пустелі, зняті на околицях Рима, і банди "нових варварів" на адаптованих для дорожнього насильства автомобілях.

Серед технічних новинок, які прогнозують на 2019 рік, - лазерна зброя і аудіо-програвачі з маленькими прозорими "флешками" замість касет.

Ніякої моралі і надії для людства - окрім того, що "скаженомаксівський" екшн має продовжуватися. Дикий-дикий пост'ядерний захід, яким він є.

"Акіра", 1988, Японія

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Події анімаційного фільму відбувається в Новому Токіо, відбудованому після ядерного вибуху посеред міста і чергової Третьої світової війни.

Вуличні протести і сутички з поліцією не вщухають, сектанти палять "планшети" у вогнищах і чекають на прихід нового месії - Акіри.

Підпільні революціонери тим часом намагаються звільнити дітей, над якими проводять наукові експерименти, наділяючи їх силою навіювання та телекінезу.

Безтурботний лідер банди байкерів Канеда опиняється посеред антитоталітарної боротьби, сюрреалістичних фантазій із гігантськими дитячими іграшками та створення паралельного всесвіту.

"Людина проти кіборга", 1995, США

"Вам набридло бути слабаком, але ви занадто ліниві, аби зайнятися собою? Ні дієт, ні тренувань - нові кіберімпланти! Всього за три дні ми гарантуємо вам тіло і обличчя, про яке ви завжди мріяли", - звучить у рекламі компанії, яка займається модернізацією людського організму.

Проте корпорація продовжує втрачати прибутки і вирішує організувати бійцівський турнір, аби у кулачному бою довести свою перевагу над іншими подібними компаніями.

Учасникам дозволено вносити 50% кібернетичних змін до власного організму і змагання перетворюється на кривавий техноспорт. Коментатори, окрім спостережень за жорстокими боями, повідомляють також про успіхи компаній на біржі.

Звісно, зрештою знаходиться останній "стовідсотково людяний чоловік", який перемагає усіх кібербійців.

"Темний янгол", 2000, США

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Серіал розповідає про життя після "Імпульсу" - терористичної атаки, яка знищила всі цифрові дані, інформацію банків та державних установ. Щось на кшталт історії після закінчення фільму "Бійцівський клуб", де герой підірвав фінансові інформаційні центри.

Право сили знову стало ключовим, багаті стали ще багатшими, погані - ще гіршими, а політика - ще бруднішою. Корупція та поліцейське свавілля процвітають в США. Американці у пошуках кращої долі намагаються нелегально перебратися у Канаду.

Наводити лад береться генномодифікована Джессіка Альба з котячими повадками. На велосипеді вдень - і на мотоциклі вночі - вона карає негідників: від нелегальних азартних гравців з "Одеського соціального клубу" до нечесних на руку прикордонників та політиків.

"Острів", 2005, США

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Майкл Бей, який після цього фільму візьметься за франшизу "Трансформери", теж пропонує свої думки на тему подолання слабкості людського тіла, продовження життя на 60-70 років і нових методів страхування здоров'я.

Вчений у виконанні Шона Біна відкриває клініку, де багатії можуть замовити своїх клонів, аби мати запасні органи про всяк випадок. Згідно з законом, клони перебувають у вегетативному стані, вони не думають і не відчувають емоцій.

Однак виявляється, що клони все ж думають, мають емоції і їх утримують у закритому приміщенні, де вони нібито переховуються від вигаданого апокаліпсису.

Клони у виконанні Евана МакГрегора і Скарлетт Йоганссон дізнаються, до чого їх готують і втікають, загрожуючи викрити велику медичну змову.

"Воїни світла", 2009, Австралія-США

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Внаслідок невдалого наукового експерименту епідемія перетворила 95% населення планети на вампірів. Продовжують працювати корпорації, у метрополітені продають каву з кров'ю, а безхатченки ходять з табличками "Я голодний, мені потрібна кров".

Устрій світу не змінився, лише став зубастішим.

Проблеми теж залишилися знайомими - виснаження ресурсів. Проте у новому світі головним ресурсом є людська кров. Тому тих людей, які "відмовилися інтегруватися у новий соціум", ловлять і відправляють на кров'яні ферми.

Останній людяний вампір на Землі, якого зіграв десь між своїми номінаціями на Оскари Ітан Гоук, береться рятувати людство. Завдяки "хлопцеві з арбалетом" Вільяму Дефо, йому вдається знайти ліки від вампіризму. Виявилось, достатньо вийти на сонячне світло і вчасно загасити себе вогнегасником. А далі вже справа за "епідемією людяності".

Ще один вампірський постапокаліпсис припав на 2019 рік у серіалі "Ван Гелсінг". Повстання вампірів почалося за три роки до цього і людей вже майже не залишилося. Кілька героїв, яким вдалося вижити, не втрачають надію на порятунок.

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