Семь иностранных фильмов об истории Украины

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Чаще всего зарубежное кино об Украине - это приключения в экзотическом экстерьере, часто - только локация для рассказа собственных историй, или целенаправленное искажение фактов для пропаганды.

В прошлом году на экраны украинских кинотеатров вышел канадский фильм о Голодоморе "Горькая жатва", а ранее - не вышла польская "Волынь" о событиях 1943 года.

Известная польская режиссер Агнешка Холланд работает над фильмом о британском журналисте Гарете Джонсе, который рассказал западному миру об истинных масштабах голода в 1932-1933 годах в Украине. А HBO снимает сериал о Чернобыле.

Такое впечатление, что увеличение количества упоминаний об Украине в новостях напомнило, что такая страна существует. А кинематографисты, в свою очередь, теперь пытаются объяснить, что же это за страна и что за люди там живут.

Предсказуемо, украинские зрители не всегда довольны исторической и культурной достоверностью, или своеобразно расставленными акцентами. Однако, эта проблема не нова - как и сто лет назад, иностранные кинематографисты снимают кино об Украине для собственной аудитории и преследуют собственные задачи.

Самые известные среди таких фильмов - "Северная звезда" (1943) о борьбе украинцев против нацизма, "Тарас Бульба" (1962) по Николаю Гоголю и "Скрипач на крыше" (1971) по Шолом-Алейхему. На троих фильмы имеют 15 номинаций на Оскар, среди которых - три победы. Однако этими фильмами изображение Украине в иностранном кино не ограничивается.

Image caption Кадр из фильма "Горькая жатва", рассказывающем о Голодоморе

"Мазепа, Национальный герой Украины" (Германия, в 1919 год)

Свою однозначную позицию относительно того, кем является Иван Мазепа для Украины, авторы выразили в названии. И, вероятно, решили, что сосредотачиваться на этом в фильме - излишне.

Внимание в большей степени уделено любовным переживаниям при дворе польского короля Яна ІІ Казимира на фоне историко-политических интриг.

Немецкий кинематограф начала прошлого века, после поражения страны в Первой мировой войне, часто обращался к персонажам не только из Украины, но и из Франции, Великобритании, Египта, Индии, стран Ближнего Востока и других, которые давали возможность сделать костюмированный фильм.

Немецкий историк кино Оскар Кальбус объясняет популярность подобных постановок тем, что "в пору внутренних национальных лишений обостряется ощущение крупных исторических событий и личностей".

Утверждение интересное, учитывая, сколько раз исторической достоверностью и величием жертвовали, чтобы подглядывать в покои гетманов, фараонов, королей и императоров.

"Казаки" (США, 1928 год)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кадр из фильма "Казаки" (США, 1928 год)

В основе фильма - повесть Льва Толстого о терских казаках.

Однако американские авторы перенесли действие с Кавказа на "запад империи". Соответственно, уже украинским казакам приходится воевать не с чеченцами, а с турками, в гости к ним приезжают "карпатские цыгане", а сцена написания письма турецкому султану тщательно воспроизводит картину Ильи Репина "Запорожцы".

Собственно, из повести Толстого остались имена героев, шовинистическое отношение к женщинам, отдельные элементы пейзажа и россиянин, который приезжает из Москвы сватать казачку, поскольку "венам Московии нужна храбрая казацкая кровь". Однако ему не удается разлучить девушку с ее любимым казаком Лукашкой.

"Казаки в изгнании" (США, 1939 год)

Американская экранизация оперы Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем".

Украина, 1775 год, московские войска сжигают Запорожскую Сечь, казаки отправляются "в Турцию" - на подконтрольную Османской империи территорию, и основывают Задунайскую Сечь. Воюют за султана и хотят вернуться в Украину.

Лента относится к так называемому диаспорному кино, снятому преимущественно усилиями мигрантов из Украины.

Герои говорят и поют на украинском языке. Звучат обвинения в сторону Москвы, шутки на темы семьи и выпивки, а исполнители особые эмоции вкладывают в пение: "Мы туда, туда желаем, - Там наш милый, родной край!".

Image caption Кадр из польского фильма "Волынь", о Волынской трагедии 1943 года. В украинский прокат лента так и не вышла

"Одесса в огне" (Италия-Румыния, 1942 год)

В фильме, снятом для пропаганды, есть привычные для кино о Второй мировой войне сцены оккупации: людей задерживают ночью, перевозят в лагеря, дают порядковые номера вместо имен, разъединяют семьи. Есть даже традиционная безжалостная женщина, которая отбирает детей у матерей.

Необычным выглядит лишь то, что все это происходит с приходом Красной армии.

Единственное отличие от традиционного изображения нацистской оккупации - то, что на стенах ограбленных имений нарисованы не свастики, а серпы и молоты.

"Человек с крестом" (Италия, 1943 год)

Еще одна пропагандистская лента времен Второй мировой войны. Боевые действия итальянской армии происходят на территории Украины. Военный капеллан остается с раненым и попадает в руки Красной армии, а затем оказывается в сельском доме с женщинами и многими осиротевшими детьми.

Советские граждане демонстрируют свою вольность от религии, называют священника некромантом, а распятие - амулетом. Однако впоследствии героя просят окрестить новорожденного ребенка, а умирающий советский солдат молится, повторяя слова за капелланом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кадр из фильма "Тарас Бульба" (1962)

Основной акцент картины сделан на вере в Бога, которой коммунизм лишил простых людей. История итальянских солдат и капеллана на украинской земле постепенно превращается в "крестовый поход" против большевизма и безверия.

"Человек с крестом" - одна из первых работ выдающегося итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини, известного поклонника творчества украинского режиссер Александра Довженко.

Примерно в это же время, по другую сторону фронта, Довженко работает над документальными фильмами о нацистской оккупации Украины и борьбе за ее освобождение.

"Огнем и мечом" (Франция-Италия, 1962 год)

Произведение Генрика Сенкевича больше знакомо украинскому зрителю по экранизации Ежи Гоффмана, где роль Богдана Хмельницкого исполнил Богдан Ступка.

В этом же фильме, снятом более чем на 30 лет раньше, историко-политическим составляющим уделено заметно меньше внимания, чем у Гоффмана, и они традиционно являются лишь фоном для любовной истории.

Любовное соревнование польского рыцаря с украинским воеводой Богуном за сердце дворянки Елены постепенно превращается в национально-освободительную борьбу.

И если участие Богуна в событиях, как может показаться, мотивировано любовными переживаниями, то персонаж Богдана Хмельницкого, который в силу специфики произношения превратился в "Богдана Миелинского", все же успевает несколько раз сказать о своей любви к Украине.

"Атака легкой кавалерии" (Великобритания, 1968 год)

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Речь идет о Крымской войне 1853-1856 годов, в которой Великобритания с союзниками победила Российскую Империю.

Лента сосредоточилась на одном из боев, который вошел в историю как хрестоматийный подвиг.

В 1854 году под Балаклавой, понимая всю фатальность плана, британский отряд легкой кавалерии атакует артиллерию. Путь к цели по открытой местности превращается в ад из-за плотного огня. Отряд несет большие потери и входит в историю как пример отчаянной и обреченной смелости.

Однако авторы больше внимания уделили критике британского военного командования, чем смелости рядовых воинов.

Кроме масштабных батальных сцен и смелой общественной критики, фильм ценен сатирическими анимационными вставками, которые несколько раз появляются в течение сюжета.

Медведь, который символизирует Российскую империю, дерет индюка, который олицетворяет Турцию (очевидно, из-за созвучности англоязычного названия страны и птицы). А Великобритания просыпается львом, примеряет фуражку "мирового жандарма" и плывет воевать в Крым.

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