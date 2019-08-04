Британский сериал "Годы": о чем он и при чем здесь Украина

Копірайт зображення HBO

Предупреждение: в тексте раскрываются некоторые сюжетные линии сериала.

Авторы нового сериала "Годы" ("Years and Years"), который транслируется на платформах BBC и HBO, решили ответить на вопрос, который беспокоит всех: что будет дальше?

Сюжет сериала сначала разворачивается в 2019 году, но быстро переносится в 2024-й и в течение шести серий достигает 2034-го.

Примерно в этот же период времени в "Терминаторе" идет война с роботами, а в современной адаптации "Планеты обезьян" - захват мира обезьянами.

По сравнению с этими лентами, "Годы" менее радикальны в своих прогнозах. Изображаемое будущее - лишь движение в направлении, которое указывают современные новости.

Однако логическая цепочка событий, которую показывают авторы сериала, своей реалистичностью вызывает у зрителя ощущение сплошного дискомфорта.

Дональд Трамп во второй раз станет президентом, конфликт между Китаем и США дойдет до использования ядерного оружия, Россия продолжит оккупацию Украины, антибиотики практически перестанут действовать, а Пизанская башня - упадет.

Британская семья Лайенсов пытается жить привычной жизнью, решать свои семейные и бытовые вопросы. Даже после ядерной атаки Америки 90-летняя бабушка говорит: "Мы думали, что мир больше никогда не будет таким, как прежде. Но ничего не меняется".

Границы толерантности

В большой и дружной семье - бабушка и четверо внуков с их близкими. Одна однополая пара и один межрасовый брак, женщина в инвалидной коляске, которая самостоятельно воспитывает двоих детей, один из которых - азиат и в будущем сменит пол. Есть здесь и суровая активистка, которая возвращается домой после долгих лет отсутствия и медленно сближается с темнокожей подругой.

Авторам легко удается создать атмосферу толерантного семейного круга, однако они расставляют достаточно ловушек, о которые дают возможность споткнуться зрителю.

Копірайт зображення HBO

С одной стороны, однополая свадьба изображена идеалистически и в счастливом семейном кругу. А вот внебрачный однополый секс - в апокалиптических тонах почти библейского изображения Содома перед тем, как его уничтожит волна ярости в форме ядерной войны и популизма.

Легкими штрихами изображено знакомство женщины в инвалидной коляске с одиноким мужчиной: вместе с братьями она сразу же поднимает на смех то, что у него есть секс-робот.

Герой защищает право беженцев из Украины просить убежища в Британии, но называет идиоткой мать женщины, которая высказывается против мигрантов.

Семейные проблемы героев не связаны ни с цветом кожи, ни с сексуальной ориентацией. Привычные истории: кто-то слишком много времени проводит в телефоне, финансовые проблемы, кризис среднего возраста, а родители не понимают детей.

Популизм

Копірайт зображення HBO

Один из персонажей сериала - политик Вивьен Рук, которую сыграла обладательница двух "Оскаров" Эмма Томпсон. В сериале она появляется преимущественно в телевизионных сюжетах, но непосредственное влияние ее политической деятельности на свою жизнь испытывают все герои.

Вивьен является собирательным образом нового поколения политиков-популистов. Ее поведение на пресс-конференции, где она обвиняет журналистов в фейковых новостях - очевидная имитация поведения Дональда Трампа.

Партия, которой она руководит, называется "Четыре звезды" - что перекликается с итальянским "Движением пяти звезд". Общность в ее поведении можно найти и с французским политиком Марин Ле Пен.

В должности премьер-министра Великобритании Вивьен оказывается, в частности, благодаря скандальными заявлениями: например, что ее не волнуют проблемы Палестины и Израиля, а голосовать имеют право только те, кто пройдет IQ-тест.

Копірайт зображення HBO

Кроме того, она выражает открытое неуважение к умершей Ангеле Меркель и демонстрирует порно, которое она, по ее словам, нашла в телефоне своей шестилетней дочери.

"На западе - США, одинокий волк. На востоке - горящая Европа, а дальше - восстает Китай. Великобритания осталась одна и еще никогда не была столь величественной!", - говорит Вивьен.

На фоне - экономический кризис, сокращение рабочих мест и уплотнение жилой площади. Перебои с электроэнергией, из-за которых потеряны огромные объемы информации - для надежности документооборот снова становится бумажным.

Из-за роста преступности районы огораживают, а полиция ограничивает передвижение граждан. Доходит даже до концентрационных лагерей как средства решения проблем с бедностью и мигрантами.

При чем здесь Украина?

По сюжету, в 2022 году в Украине произошел военный переворот. Для "сохранения стабильности" новая власть приглашает российские войска, и на референдуме 97% украинцев голосуют за российское гражданство.

Сообщение об этом в новостях иллюстрируют кадры с Евромайдана, где можно распознать надписи "14 сотня самообороны" на щитах протестующих, и военные в зеленой форме без опознавательных знаков.

Таким образом авторы перенесли историю с аннексией Крыма на всю Украину, при этом опрометчиво показав события Евромайдана как военный переворот.

Копірайт зображення HBO

Результаты референдума герои подвергают сомнению, подозревают в фальсификациях и отмечают, что тем, кто проголосовал "против" - грозит опасность.

Однако процент коллаборационизма и без того достаточно велик. По крайней мере, судя по истории Виктора - любовника одного из Лайенсов, который был вынужден бежать из оккупированной Украины из-за своей нетрадиционной ориентации.

На Виктора донесли собственные родители: "они христиане, которые верили, что это был их долг". Единственный персонаж с убедительной украинской речью - полицейский, который пришел с обыском. А уже в лагере беженцев Виктора продолжает беспокоить тот факт, что его допрашивали и пытали украинцы.

Однако уже через несколько серий героям придется столкнуться и с другими примерами коллаборационизма. Концентрационные лагеря в Британии будут содержать и обслуживать британцы - участником событий окажется и один из членов семьи Лайенсов.

Метафора

Большую часть сериала авторы выстраивают будущее, в котором люди все меньше верят в реальность. Политики не отвечают за свои слова - ни за настоящие, ни за те, которые имитировали с помощью компьютерных технологий.

А благодаря снижению интеллектуального уровня люди все больше доверяют "обличительным" теориям. К примеру, о том, что микробов не существует: это, мол, только заговор фармацевтических компаний. Или что Земля плоская.

Однако ближе к концу сериала авторы как бы забывают, какое будущее прогнозировали: полицейское государство удается победить старым и проверенным "разоблачением в прямом эфире".

Особенно грустно видеть такое нежелание говорить о природе тоталитарных режимов от авторов из Великобритании, родины "1984" Джорджа Оруэлла и "Бразилии" Терри Гиллиама.

До смешного легкое разрушение "карточного домика" диктатуры и быстрое возвращение к идеалистической жизни настолько отдаляет героев от зрителей, что возникает желание воспринимать все как метафору.

Семья Лайенсов - это Европа, или же Мир в целом. Именно в эту сторону работает концентрированное разнообразие персонажей. Герои поддерживают друг друга и готовы прощать, совместно и в одиночку решают финансовые вопросы.

Виктор символизирует не только Украину, но и любую "новую" страну, которая пытается жить в демократической системе ценностей.

Великобританию, конечно, можно узнать во главе семейства - в 90-летней строгой, но справедливой бабушке, которая держится несколько в стороне от бурной жизни - в отличие от молодых, она не планирует умирать, лишь иногда нуждается в коррекции зрения и снова готова учить молодежь и вдохновлять на борьбу.

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