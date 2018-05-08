Блог з Луганська: яка є робота для молоді

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У всі часи молоді люди потребували грошей більше за інших. Нові обставини життя в Луганську диктують відповідну моду на роботу та підробітки студентської молоді.

Цікаво, що поняття "підробіток" для студента зараз не існує. Повноцінна робота і навчання на денному відділенні цілком сумісні одне з одним.

Студент, вступаючи на стаціонар, може вже мати офіційну і цілком "державну" роботу, що не заважає йому отримувати і стипендію, і зарплату одночасно. Цього ніхто не відстежує.

Університет настільки зацікавлений у студенті, що "заплющує очі" на такі "дрібниці" як повний робочий день студента денного відділення.

Хтось одразу оформляє індивідуальний графік навчання, хтось - просто відвідує заняття так, як йому зручно. Більшість з'являються лише на сесії.

На папері групи більші, реально на парах присутні 10-30% студентів, решта - мертві душі.

Хто де працює

Дівчата частіше влаштовуються працювати продавчинями в торгові центри. Це не вимагає жодних умінь та довідок. Дев'ятигодинний робочий день з годиною перерви на обід.

За це щовечора платять 300 рублів (150 грн) незалежно від виторгу.

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На ринку за вісім годин роботи продавець може отримати 250 рублів (125 грн) плюс відсоток від продажу.

Офіціант за зміну в місцевих ресторанах та кафе отримує 350 рублів (175 грн) плюс чайові.

Крім цієї некваліфікованої роботи студенти влаштовуються промоутерами та роздавачами листівок.

Також працюють аніматорами за 150 - 200 рублів (75 - 100 грн) на годину. Костюми, сценарії та замовлення надають агентства, які організовують святкування.

Часто батьки шукають для своєї дитини улюбленого персонажа - свинку Пеппу, робокара Полі та Лізу Барбоскіну. Якщо цього костюма в агентстві немає, то замовлення піде до більш спритних.

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Інтелектуальною працею вважається робота в інтернеті. Найбільш поширена вакансія тут - копірайтер.

Зарплата договірна, переваг багато - робота вдома, вільний графік та можливість впливати на суму оплати.

Заробити можна від 500 рублів (250 грн) на місяць до 15 тисяч рублів (7500 грн).

Проте для того, аби заробити 15 тисяч рублів, біля комп'ютера треба сидіти щоденно по 9 - 12 годин щонайменше.

Престижними професіями вважаються фітнес-тренер, масажист, майстер манікюру та косметолог.

Серед популярних косметологічних процедур - чистка обличчя вдома, вона обійдеться у 500 рублів (250 грн), пілінг - близько 1 тис. рублів (500 грн), косметичний масаж обличчя - 150-200 рублів (75-100 грн).

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Педикюр вдома коштує 300 рублів (150 грн), манікюр з нарощуванням нігтів - 400-600 рублів (200 - 300 грн), без нарощування - 300 рублів (150 грн) з покриттям гель-лаком.

Найпростіша стрижка в економ-перукарні коштує від 120 рублів (60 грн) та дорожче.

Масаж - процедура популярна у всі часи. Півгодини у студента-масажиста обійдуться в 200-300 рублів (100-150 грн) за сеанс.

Якщо є середня спеціальна медична освіта, можна приватно вдома робити уколи на ставити крапельниці. Це коштує від 50 рублів (25 грн) - до 100 рублів (50 грн).

Фітнес-тренер у "столиці" отримує 10 тис. рублів (5 тис. грн).

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З незвичайних та рідкісних заробітків - фізична праця.

Помічник плиточника в літній сезон за 12-годинний робочий день може отримати від 500 рублів (250 грн).

Дуже часто шукають вантажників для розвантаження тюків з одягом для ринку після рейдів за товаром у Москву. Але це робота разова, і на неї зараз рідко погоджуються - важко.

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Є ще робота для тих, хто хоч трохи розуміється на валютних операціях, грі на біржі та біткоїнах. Таких знавців небагато і зазвичай вони не афішують свій бізнес.

Загальна тенденція така - молодь відходять від важкої фізичної роботи і надає перевагу легшій, бажано інтелектуальній.

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