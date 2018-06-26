У Крим за профспілковою путівкою: що луганчани роблять у відпустку

Копирайт изображения Яна Вікторова

Після літа 2014 року відпустка для багатьох луганчан стала лише позначкою в календарі.

Багато хто з них використовує цей час, щоб владнати справи на підконтрольній Києву території - вклеїти фото у паспорт чи отримати закордонний.

А от відпустка як відпочинок на морі чи курорті стала для багатьох просто спогадом чи недосяжною мрією через захмарну вартість, тотальне безгрошів’я і складнощі виїзду з "республіки".

Попри це, "профспілкова організація республіки", скорше з принципу та для підтримки свого статусу, продовжує пропонувати всім бюджетникам пільгові путівки.

Вибір невеликий: або в єдиний працюючий на території "республіки" санаторій "Шахтарські зорі", або в кримські "Лазурне" та "Рибаче".

Вартість моря

Копирайт изображения Яна Вікторова

У цей курортний сезон "профспілки республіки" пропонують торішній варіант відпочинку - Лазурне і Рибаче, за відповідно 1230 (615 грн) і 1400 рублів (700 грн) на день з харчуванням і проживанням.

Для нинішнього Криму це найдешевший варіант відпочинку. Спробуйте пошукати і виявиться, що знайти щось дешевше як 2500 рублів за добу з проживанням та харчуванням практично неможливо.

Але для дуже багатьох луганчан ці 1230 рублів (615 грн) на день - половина їхнього місячного доходу.

Тобто пенсіонер зі стандартною пенсією у 2904 рублі (1450 грн) зможе відпочити два з половиною дні в Криму без проїзду, а студент, який отримує стипендію 1445 рублів (722 грн) - всього один день.

Тому охочих оздоровлюватися за профспілковими путівками ледь набралося три сотні, та й то враховуючи шахтарів з особливими пільгами.

Для них деякі підприємства оплачують путівку в рахунок заборгованості по зарплаті та організовують доставку до місця відпочинку і назад.

Але досить часто навіть знайти гроші на кишенькові витрати виявляється нереально.

"Сто сходинок" або "вісім кілометрів до моря"

Копирайт изображения Яна Вікторова

Зупинимось на відпочинку у Лазурному - дачному районі під Алуштою.

Із цікавих переваг - місцевість ця майже дика, і гроші тут витрачати буде ніде. Якщо задовольнятися їжею в їдальні і нікуди не виїжджати, то і стресу від кримських цін можна уникнути.

Місце відпочинку має однойменну назву - "Лазурне" і по суті це територія двох дач, забудована будинками, котеджами і кімнатами для відпочивальників.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Дача розташована на горі, що додає особливого колориту.

Цю дачу ще називають місцем "ста сходинок" або "вісім кілометрів до моря".

Дійсно, дорога до пляжу дуже довга, якщо її можна назвати дорогою. Останні 20 років її ніхто не упорядковував - десь це сходинки, десь просто стежка серед кущів.

Теж саме з пляжем. На кам'яних опорах промовистий напис про те, що купання суворо заборонене - дно не обстежене.

Копирайт изображения Яна Вікторова

І навіть за таких умов, за відсутності рятувальників, лікаря на пляжі, роздягалень і фонтанчиків з водою, люди їдуть.

З часів перебудови пляж весь час змивало водою і зараз з усіх пляжів Лазурного залишилася лише одна придатна для купання бухта між хвилерізами - вузька плоска гальки між морем і кам'яними брилами.

У дні шторму спуститися до води не виходить - пляж розмиває і хвилі б'ються об стіну.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Сама дача може за раз прийняти близько 300 відпочивальників. І крім жителів "республіки" там відпочивають і росіяни, які різко виділяються впевненішою поведінкою і товстішими гаманцями.

Ціни по Криму зараз орієнтовані виключно на російського туриста, зарплата якого в 100 тисяч рублів на місяць дозволяє такий відпочинок.

Дозвілля та харчування

Копирайт изображения Яна Вікторова

Розваг в Лазурному теж майже немає через мінімум туристів.

З доходами "республіки" такий відпочинок без спокус - у самий раз. Хто має трохи більше грошей і азарту, виїжджають рейсовим автобусом в Алушту.

З недоліків цього відпочинку, крім віддаленості від пляжу і самого пляжу, - дуже слабке харчування.

Хоча ті, хто цікавився цінами загалом в Криму, кажуть, що за такі гроші нічого кращого не знайти.

Порції настільки символічні, що майже всі чоловіки змушені купувати собі додатково їжу - ковбасу, м'ясо, молочне.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Цікавий штрих - весь персонал "Лазурного" з "республіки". У "ЛНР" вони б не знайшли роботи з такою оплатою, а в Криму ніхто не захотів би працювати за такі гроші.

От і виходить, що "Лазурне" схоже на колонію для "республіканців", а рідкісні росіяни розглядають луганських як колориту дивину, розуміючи виграшність свого становища і співчуваючи тим, для кого такий бюджетний відпочинок - справжня подія за останні чотири роки.

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