Блог з Луганська: як в "ЛНР" готуються до "виборів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Леоніда Пасічника, який зараз виконує обов'язки "глави ЛНР", називають фаворитом майбутніх псевдовиборів

11 листопада у самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" пройдуть так звані вибори. Українська влада називає їх незаконними, визнавати їх не збирається і наполягає, що будь-які вибори на Донбасі мають відбуватися за законами України.

Що ближче до "виборів", тим більше всі події в "ЛНР" прив'язуються до цієї події: від суботників - до футбольних матчів, від планового відвідування пологового будинку - до закриття мотосезону.

Вибори, наче дамоклів меч, висять над кожним. Тільки для одних - це бентежне очікування майбутнього свята, а для інших - закінчення виснажливої роботи.

Кандидатів на посаду голови "ЛНР" четверо: Наталя Сергун, Людмила Руснак, Леонід Пасічник та Олег Коваль.

Всього кандидатів було вісім, але інші не зібрали необхідної кількості підписів, щоб зареєструватися.

Кандидати і кандидатки

В очах народу Олег Коваль - людина освіти. Незрозуміло, чи він там працював, чи працює там зараз, але його чітко пов'язують з учителями. А він сам, якщо і ходить в народ, то виключно до педагогічних колективів бюджетників.

Ролики про нього починаються зі слів про те, що він сам теж учитель, так що йому, як нікому, близькі проблеми всіх вчителів без винятку.

До речі, його головне гасло: "Ми разом". Разом вирішимо, разом зможемо, разом зробимо життя кращим. Що конкретно, на його думку, є кращим, плакати замовчують.

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Дві кандидатки з провінції, попри майже двадцятирічну різницю у віці, схожі між собою і зовні, і по суті. Як і чоловіки, вони хочуть зробити життя "республіки" кращим.

Та, що молодша, вийшла з працівників залізниці, тому її заклики і агітація весь час повертається до життя в цій галузі. Якщо проводить суботник - то на вокзалі, якщо передвиборчу агітацію - то серед працівників залізниці.

Найяскравіші її слова, що залізничний вокзал Луганська - "центральні ворота нашої республіки". В контексті нашого порожнього вокзалу це звучать як іронія.

Як, зрештою, і суботник на чистому вокзалі, адже смітити там нікому. Зараз туди забрідає хіба рідкісний перехожий, а кіоски там не працюють взагалі.

Бюджетники та суботники

Програми дій всіх чотирьох кандидатів майже однакові - суботники і походи до бюджетників.

Кожен кандидат "засвітився", саджаючи дерева та прибираючи місто - хтось подарував кілька саджанців ПТУ, хтось просто садив дерева в компанії однодумців.

Вони по черзі ходять закладами бюджетної сфери, практично наступаючи один одному на п'яти.

Навчальні заклади дають масовку і яскраві кадри в новинах, а бюджетники, як люди підневільні, не можуть піти з таких ось зборів.

В результаті у вечірніх новинах звіти про такі походи в народ виглядають гарними картинками, тому що з боку здається, що безліч людей прийшли у вільний від роботи час послухати програму кандидата.

Насправді ж натовп збирають по списках, потім знімають це дійство, щоб показати в новинах і переконати всіх у тому, що всі чекають виборів.

Головний кандидат

Але що можуть вдіяти кандидати проти чинного "глави" Леоніда Пасічника, в руках якого всі важелі тиску на маси?

На його тлі всі їхні спроби здаються дуже незначними.

Тим часом піар-менеджери Пасічника стараються на славу. Іноді здається, що його команда просто втілила в життя навчальний посібник "Як стати президентом - 100 кроків до успіху".

Кожен день у вечірньому випуску новин ми бачимо чергове таке втілення з Леонідом Пасічником в головній ролі.

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Всі ці кроки, можливо, і правильні з точки зору передвиборчої агітації, але разом виглядають комічно. Тому що Пасічник зараз повсюди в образі кандидата-надлюдини.

У вечірніх новинах він займає весь прайм-тайм. За останній місяць телеглядачі ненароком дізналися, яку школу закінчив Пасічник, що він вміє садити дерева, водити "байк" часів Другої світової війни, кермувати комбайном та піднімати надої.

Багато в чому його просування - чиста калька з передвиборчої кампанії Путіна. Тільки президент РФ сидів за кермом КАМАЗа на Кримському мосту, а в нашому випадку це була вантажівка на відремонтованому Штеровському мосту.

Питання, хто переможе, не стоїть ні в кого. Інтриги немає.

Люди жартують, що вибирати доведеться між Пасічником та Пасічником, а решта кандидатів лише створюють видимість виборів.

На додачу до всього, активно ходять чутки, що тих, хто не прийде на ці вибори, позбавлять пенсій та інших соціальних виплат, а хто прийде, відразу потрапить до списків СБУ.

Тож бідний луганський пенсіонер перед виборами обирає не кандидата, а менше для себе зло після 11 листопада.

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