Патріотичні пісні та агітація: як проходять російські державні свята в "ЛНР"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російська співачка Юлія Чичеріна регулярно виступає у самопроголошеній "ЛНР" та анексованому Криму, хоча в Україні її оголошено у розшук

4 листопада у Луганську відсвяткували День народної єдності - свято, яке в Росії є державним, і яке почали святкувати і в "ЛНР". Місцевих мешканців "влада" розважала безкоштовними концертами, патріотичними піснями і дорогими ярмарками.

Три вихідних у листопаді - свого роду бонус в житті "республіки". Ще три роки тому люди досить слабо орієнтувалися в тому, що це за свято. Перепитували одне одного - що ми відзначаємо і у зв'язку з чим відпочиваємо?

Зараз дещо звикли. Хоча, напевно, до кінця пояснити, що це за свято, і хто з ким єдиний, зможуть тільки одиниці.

Листопад підступний тим, що сільськогосподарських робіт в цю пору року вже немає, сезон дач закритий, а виїжджати на природу холодно и небезпечно.

Тож три довгих вихідних більшість людей проводила в місті.

Ще 3 листопада "адміністрація" Луганська запросила всіх відвідати святковий ярмарок до Дня народної єдності, який відбувся в районі стадіону "Авангард".

Обіцяли "широкий асортимент товарів промислової і продовольчої груп за цінами виробників", а для любителів народного фольклору планувались виступи вокальних та хореографічних колективів.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Багато людей просто приходили подивитися в надії знайти недорогий товар, але на ділі ярмарок мало відрізнявся від всіх інших - було дорого.

Того ж 3 листопада відбувалось закриття 17-го Міжнародного фестивалю "Циркове майбутнє" в луганському цирку.

Квитків на дводенний захід не було. Вхід був за безкоштовними запрошеннями, які можна було отримати в касі цирку. Але за тиждень запрошень в касі вже не було.

Тож щоб потрапити в цирк, треба було як слід пошукати серед знайомих тих, хто мав доступ до цих запрошень.

Захід для Луганська був незвичним. З одного боку, безкоштовний, а з іншого, дуже видовищний завдяки тому, що в луганський цирк цього разу приїхали конкурсанти з 12 країн.

Копирайт изображения Яна Вікторова

До речі, крім гостей з Таджикистану, Росії та Швейцарії, були гімнасти з решти України, яких коректно називали тільки по іменах.

Захід тривав три з половиною години, з яких 45 хвилин зайняло нагородження учасників.

Десь на стільки ж затримали початок (мабуть, чекали когось з "уряду"), а оскільки в залі були діти, витримати цю "затримку" було дуже непросто.

Через те, що захід був безкоштовним, зал був забитий під зав'язку.

Серед присутніх були і люди похилого віку, і пари без дітей. Зважаючи, що зазвичай циркові виступи збирають не більш ніж половину, а то і чверть залу, можна припустити, що 500 рублів на квитки у людей все-таки немає.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Щоправда, коли пішла третя година виступу, в залі залишилося трохи більше половини глядачів. Інші не витримали задухи.

Зате прізвище чинного "глави ЛНР" під час нагородження гімнастів згадували не менше трьох разів. Мовляв, це все відбулося за його підтримки і під його патронатом.

Сусід поруч зі мною прокоментував: "Напевно, потрібно було б на цих словах аплодувати, але в залі цього не зробив ніхто".

Попереднього "главу" торік не згадували ні разу. Напевно, все-таки навіть цирк постраждав від розгорнутої передвиборної агітації.

Але найяскравішим святковим заходом став, звичайно, концерт російської співачки Юлії Чичериної в Луганській філармонії.

Сама Чичеріна ще 2015 року оголошена в розшук СБУ за незаконний перетин державного кордону України.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Дістати квитки на її концерт було неможливо. Вхід був лише за запрошеннями. За тиждень запрошень в касі філармонії ще не було, а 1 листопада їх вже не було.

Продавчиня квитків, впізнавши мене, дістала з-під поли запрошення на концерт Марка Тішмана на цей же день в Дім культури ім. Леніна.

На моє запитання, чому не на Чичеріну, тільки знизала плечима: "Навіщо вам Чичеріна? Це будуть (російські. - Ред.) патріотичні пісні. Послухайте краще Тішмана - популярні пісні і дуже красиво".

Почути це було кумедно.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Між собою люди жартують, що Чичеріна має паспорт громадянина "ЛНР", тоді як самі "громадяни" і за півроку не можуть його отримати через божевільні черги в паспортному столі.

Дитячі гуртки у "державні свята" не працюють. Тож альтернативою безкоштовним Тішману та Чичериній можуть бути хіба міські кінотеатри з цінами від 50 до 200 рублів за квиток, а ще танцювальний вечір для тих, кому за тридцять, в Домі культури Залізничників.

Ще залишається гуляти містом, насолоджуючись останніми осінніми днями, що не мають жодного політичного підтексту.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!