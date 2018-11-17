Блог з Луганська: у темряві

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Кілька моїх друзів до подій 2014 року платили божевільні гроші, щоб придбати унікальний досвід - жити без їжі, електрики, в умовах ізоляції.

Одного з них інструктори з такого екстремального досвіду вивозили далеко в гори, аби навчити життю поза цивілізацією. І кожен з них, повернувшись, відчував себе окриленим володарем якогось унікального досвіду, невідомого більшості. І ми, слухаючи ці фантастичні історії, трохи заздрили і трохи сміялися з того, що наші друзі готові були платити гроші за те, щоб їх не годували...

А влітку 2014 року довелося і самій пожити 40 діб без електрики. Та я так і не можу похвалитися тим, що навчилася чомусь особливому.

І ось, через чотири роки після літа 2014, електроенергію відключають знову - для перепідключення високовольтних ліній з Росією.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Перше відключення - на два дні - відбулося на початку жовтня. Не на одній вулиці або в одному районі, а всюди: в масштабах всієї території "республіки".

Про це населенню повідомили задовго до цього дня, і регулярно цю інформацію повторювали в ЗМІ: запастися питною водою на кілька днів, купити елементи живлення для радіоприймачів, відключити від мережі всі електроприлади, аби уникнути можливих перепадів напруги.

Телефонограмою скасували всі заняття в позашкільних установах.

Напередодні відключення в магазинах з прилавків зникла вся ковбаса - люди запасалися не тільки водою, адже не в кожному будинку були газові плити. Незвичайним було і те, що не працювали не лише позашкільні установи - не горіли світлофори, не працювали супермаркети, а торгівля велася з дверей магазину.

Після цього дня всі ділилися тим, як провели його - було ще тепло і можна було провести його на присадибній ділянці чи на природі, що багато хто і зробив, домовившись заздалегідь про точне місце і час зустрічі. Адже телефонного зв'язку через знеструмлення веж теж не було.

Взагалі можна сказати, що за деякий час цей день згадується не так уже й погано: було ще тепло, темніло ще не так рано, і можна було зайняти себе чимось поза домом за відсутності електрики й води.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Наступною датою ремонту оголосили 16 листопада, а датою увімкнення електрики - 18 листопада. А це вже глибока осінь, за вікном сніг, а температура за вікном нижче нуля. І пережити це в будинку, який опалюється котлом з електричним датчиком, вже непросто.

Приватний будинок охолоджується за кілька годин. Квартира холоне трохи довше. Потрібні альтернативні джерела обігріву. Причому не пов'язані з електрикою, тобто всі стандартні форми обігрівачів, що працюють від мережі, не підійдуть. Найпримітивніший варіант - газова пічка, на якій запалюють всі конфорки, закривають вікна й двері до тих приміщень, які не планують опалювати.

Повітря в таких приміщеннях від вигорання газу дуже важке, це призводить до головного болю та дискомфортного стану. Можна нагрівати запаси води, ставити в кімнатах у відрах, або за допомогою нагрітих пляшок чи грілок обігрівати ліжко.

Проте більш комфортний, хоча і нелегкий варіант - газові або бензинові генератори, які багато хто придбав ще у 2014 році. Деякі стоять на балконах багатоквартирних будинків, створюючи комфорт їхнім власникам та шумовий дискомфорт всім іншим мешканцям по сусідству.

Ще варіант - печі-буржуйки, з умовою, звичайно, що така піч є, існують умови для її експлуатації та є запас дрів. Звичайно, опалювати квартиру піччю на дровах небезпечно - це загрожує пожежею.

Копирайт изображения Яна Вікторова

Але найгірше тим, в чиїх квартирах встановлені електроплити. Тут постає питання не тільки опалення приміщення, а й приготування й розігрівання їжі. Знайома розповіла, що для таких ситуацій, які були часто в 2014-2015 роках, її чоловік змайстрував домашній мангал, який вони встановлювали над раковиною і розводили в ньому вогонь за допомогою сухого палива.

Та в таких умовах легше розігрівати їжу, ніж її готувати - це потребує набагато більшого запасу палива. Але навіть при всій винахідливості й запасах води, пережити день без електроенергії не так вже й легко. Світає пізно, темніє рано. Дитячі установи не працюють з тих же причин.

Так, лікарні та інші соціально значущі об'єкти забезпечені заздалегідь запасом води й палива для генераторів. І в місцевих новинах запевняють, що збоїв у роботі медустанов не буде, а міський телефонний зв'язок буде працювати у звичному режимі.

Але ті, хто пережив літо 2014 року в місті, знають: краще покладатися на себе, мати вдома необхідний запас ліків і не хворіти, щоб не перевіряти цю злагоджену роботу всіх "державних" установ в умовах відключення електрики.

Після першого відключення електрики виникло дивовижне спостереження - вікна багатоповерхівок гаснуть в різний час у звичайні дні, але в ту першу ніч без світла люди в квартирах ще довго ходили зі свічками по кімнатах. Чи то від стресової ситуації, чи то від цього нового досвіду життя без звичних благ цивілізації.

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