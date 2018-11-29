Блог з Луганська: як в "ЛНР" реагують на воєнний стан

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Подруга, яка переїхала у 2014 році на територію України, підконтрольну українській владі, пише мені: "Ну, у нас воєнний стан, і з цим все зрозуміло. А що у вас? Як родина? Як справи і робота? Що нового?"

Ось так можна між сімейними справами ненароком згадати воєнний стан, новина про який в "республіці" трималася в топ-рейтингу до вечора того ж дня. Потім на перший план вийшов обвал рубля і тривога щодо складнощів перетину кордону.

Загалом всі здригнулися і напружилися. Раптом почали читати та дивитися все, що можна було дізнатися про воєнний стан - по телебаченню та в інтернеті. Почали дзвонити та писати родичам.

Але це тривало добу-дві - не більше. І в цьому дуже добре простежується місцева тенденція - люди втомилися від поганих новин і втомилися довіряти ЗМІ.

Чутки про "наступ на Донбас"

Цілком закономірно у всіх місцевих новинах стали говорити про те, що Україна готується до агресії щодо Донбасу, що в черговий раз стягується військова техніка до лінії розмежування... Що бойові дії можуть розпочатися в будь-який момент.

І ці новини під різною подачею звучать по кілька разів на день. І навіть, маючи вже певний імунітет до поганих новин, слухаючи такі прогнози від місцевої "розвідки", мимоволі нервуєш. Ловиш себе на думці про те, що вдома є сірники та сіль, здається, є запас свічок, і, напевно, потрібно щось докупити, але ось що?

Ні, жодної думки їхати немає. Якби ми їхали через кожний такий новинний привід, їздити довелося б кілька разів на місяць або просто жити, не читаючи новин. Але ні перше, ні друге неможливо.

І ті, хто виїжджав, давно зрозуміли, що орієнтуватися потрібно не на дані місцевої "розвідки", а на власний досвід, "чуйку" або на реальну ситуацію за вікном.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людей в Луганську найбільше цікавить, як воєнний стан відіб'ється на виїздах на підконтрольну владі територію Україні, на пенсійному туризмі та на цінах

До речі, все та ж "розвідка" неодноразово доповідала про те, що Україна готується до хімічної атаки. Називалися райони, де це, можливо, буде. І чути це було страшно. І приготуватися до цього ніяк не можна, хіба що поїхати. І якщо така інформація мала на меті залякати, то "новинарям" це вдалося.

Скільки разів я слухала цю новину, стільки ж разів я відчувала страх. Страх за життя близьких, набагато більший, ніж страх за своє життя.

"Говорять всюди"

Про воєнний стан в Україні говорять всюди. Але говорять стосовно свого життя - про те, як це відіб'ється на виїздах на підконтрольну владі територію Україні, на пенсійному "туризмі", на цінах, на курсі гривні.

При мені молода жінка дзвонила чоловіку, щоб дізнатися, чи розплатився він з кимось - в цей день курс гривні впав на 4 копійки. При мені літні люди обговорювали ускладнення з виїздом в Мілове. Тобто кожен говорив про воєнний стан в Україні стосовно свого життя, і не більше.

На початку 2014 року я спостерігала разючу картину, коли в будинку для людей похилого віку, не відриваючись, стежили за новинами на Майдані в Києві. Сиділи, хто міг, біля телевізора і, не відриваючись, стежили за подіями у своїй країні. Це було боляче, страшно, незвичайно і стосувалося кожного.

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Навіть в тому місці, де майже для всіх вихід був тільки один, а вся суєта мирського та мирного життя була не більш ніж суєтою і лушпинням за воротами геріатричного пансіонату. Але бачили б ви той інтерес і те хвилювання, з яким стежили люди похилого віку за новинами тоді. Зараз ми стали іншими. Ми вигоріли від усього, що сталося з нами.

Здається, багато хто зрозумів, що їхнє рішення не означає нічого в управлінні "республікою", як і вони не значать нічого для нинішньої місцевої луганської влади. І в цих дивних стосунках - кожен сам за себе, люди втомилися жити в страху.

Так, всі, як і раніше, хвилюються за життя своїх дітей, за свої будинки, роботу та добробут. Але це - не той страх, не та ситуація, що чотири роки тому.

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