Блог з Луганська: що тримає людей у місті?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Покупці нерухомості у Луганську мають вибір

Думаю, після кожної критичної статті, прочитаної про життя в Луганську, у читача виникає питання: якщо тут все так погано, чому в "республіці" взагалі ще живуть люди?

Спробуймо розібратися, а що ж робити в Луганську зараз вважається "вигідно".

Недорогі квартири

"Вигідний аспект" життя зараз - нерухомість. Якщо не брати до уваги питання законності угод і майбутнього Донбасу, то основний мотив купівлі квартир і будинків - низька вартість і великий вибір.

Багато можновладців виїхали із Луганська в більш спокійні регіони із законною владою, вирішивши, що сюди вже ніколи не повернуться. І їхня нерухомість продається разом із меблями, ремонтами та вбудованою технікою.

Для когось питання продажу власності - нагальне, ціна не має особливого значення. Коли житло в новому житті вже придбали, і великої ставки на вторговані гроші від продажу власності, яка залишилася в Луганську, немає.

У цьому випадку торг цілком доречний. На додачу до квартири можна отримати бонуси у вигляді меблів і техніки, тому що вивозити все це господар не планує.

Я знаю безліч людей у своєму оточенні, чия нерухомість у "республіці" стоїть замкнена всі чотири роки, а вони вже придбали нові квартири на підконтрольних територіях.

Для когось таке замкнене житло - шанс повернутися сюди, а для когось - якір.

Купити однокімнатну квартиру в Луганську можна зараз за 8 000 доларів, а трикімнатну - за 11 000. І заявлена ​​ціна у 16 000 доларів на приватний будинок в 70 квадратних метрів у межах Луганська з газом, водою і городом площею вісім соток здається зараз непомірно великою.

Якщо порівнювати трикімнатні квартири такої ж площі в цьому ж районі Луганська раніше коштували від 45 000 доларів. Зараз не факт, що знайдеться покупець і за 11 000 доларів.

Покупець прискіпливо вибирає місце, враховує наявність води (в східні райони Луганська воду подають по годинах двічі на день) і автономного опалення, оцінює стан квартири й довго думає.

Покупець зараз знаходиться у більш вигідному становищі, ніж продавець. Основний аргумент покупця: мені є з чого вибирати. І це правда.

З моїх знайомих, за останні чотири роки придбали в Луганську квартири ті, хто заробив гроші, працюючи в Росії й ті, хто давно мріяв переїхати з околиць "республіки" - шахтарських містечок, які помирають.

І в кожному з цих випадків люди щасливі. Вони купили квартири в хорошому стані й мали можливість вибрати зручний район.

А той приватний будинок із заявленою вартістю в 16000 доларів досі не продали - ціна нереально висока на думку всіх потенційних покупців.

Для порівняння, флігель в Камброді (Кам'яний брід - район Луганська) можна придбати за 2000 доларів.

Хоча, звичайно, продаються будинки й за 100 0000 доларів. У комплекті з такими будинками-крейсерами йде гараж на кілька машин, тренажерний зал, басейн і танцювальний зал. І звичайно про такі будинки кажуть, як про нерухомість відомих людей, які виїхали, що вже говорить саме за себе.

Цікавий момент: ціни на нерухомість і автомобілі все більше заявляють у рублях, переходячи навіть у цьому на російські стандарти.

Недорога медицина

Цікавий аспект життя тут - дешева медицина.

Перший випадок, який здивував мене, стався з моєю колишньою колегою, яка приїхала в Луганськ із Москви, аби обстежити тут сина. Не навпаки, яким би логічним це не виглядало - до кращих російських фахівців - а сюди. До низької вартості й звичної якості медичних послуг.

Копирайт изображения Getty Images

Які медичні процедури вигідно робити зараз у Луганську? Усі. Одним з аспектів передвиборної програми нинішнього голови "республіки" Леоніда Пасічника було гасло "Ні" корупції в медицині!"

Більшість бюджетників бояться брати грошову подяку за свої послуги під страхом звільнення і кримінальних переслідувань. Навіть у вигляді продуктового пакета або банальної шоколадки.

Лікарі залякані гучними справами проти корупціонерів у медичній сфері. В Луганську у "державній" поліклініці можна безкоштовно отримати допомогу фахівця, який не виїхав.

І перев'язувати вас будуть безкоштовно, і все інше, що зобов'язаний робити медичний персонал.

Так, з пацієнта візьмуть плату за койко-місце в лікарні, і він буде докуповувати або купувати ліки, але саме знання лікаря і руки медичного персоналу йому не будуть коштувати нічого.

Пломба в приватній стоматологічній клініці коштуватиме від 700 до 1200 рублів (296-508 гривень) залежно від полімеру (харківський 700 рублів, німецький 1200). У "державній" же поліклініці пломба обійдеться вам у 300 рублів (127 гривень) все з тих же комплектуючих. Наркоз обійдеться у 200 - 250 рублів (84-105 гривень). Рентген у "державній" поліклініці буде коштувати всього 50 рублів (21 гривня), а в приватній - 300 (127 гривень).

Ще момент - у приватній стоматології вас зобов'яжуть придбати бахіли за 5 рублів (2 гривні), вартість яких в аптеці через пару метрів всього 2 рублі (0,84 гривні).

Але за свої 1200 рублів (508 гривень) за пломбу ви отримаєте шкіряний диван в холі, медсестру на вході, картини на стінах і відсутність черги.

У "державній" стоматології все той же лікар, заробляючи стаж, прийме вас після того, як ви візьмете талончик заздалегідь, почекаєте тиждень призначеного часу й відчуєте всі преференції у вигляді зламаного туалету, відсутності води, протертого лінолеуму і черги з людей похилого віку.

Мода на пологи

Народити дитину в Луганську зараз - мода. Це безкоштовно.

Копирайт изображения Getty Images

Додайте до цього нове російське обладнання, яке прийшло з черговим траншем "російської гуманітарки", а також "любов" нинішнього "глави" інспектувати пологові будинки.

В інтерв'ю лікарі-акушери твердять про те, що за період "республіки" начебто істотно знизилася дитяча і материнська смертність, яка раніше була гострою проблемою у Луганську.

Але такі заяви робляться швидше на догоду рекламі "республіки" і "російської гуманітарки", і в рамках місцевого тренду критики України в будь-якому її прояві - від стану доріг до науки.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!