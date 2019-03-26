Блог з Луганська: що тут говорять про президентські вибори

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Які настрої, розмови та "офіційні" трактування виборів президента України побутують з іншого боку лінії розмежування на Донбасі?

Найпомітніша риса - політична пасивність населення Луганщини.

Палких дебатів щодо того, хто переможе на виборах 31 березня або хто за кого вболіває, я не чую.

Іноді є критика на адресу когось з кандидатів, іноді - запитання, з кого ж можна вибирати при такому політичному розкладі, але це риторичні запитання, які не вимагають відповідей. Але при цьому є багато міфів про життя після виборів.

Один з найяскравіших, що мешканці "республік" вже 1 квітня почнуть отримувати російські паспорти. Про це перепитують одне в одного в транспорті та на вулицях, питають у соцмережах та уточнюють у тих, хто працює офіційно. Можливо, там давали якусь конкретну інформацію?

Ще люди знову багато говорять на вулицях, що начебто після виборів Росія може визнати самопроголошену "ЛНР".

Спочатку казали, що Росія визнає "республіку" на початку 2015 року, потім - влітку, потім - після виборів у Росії, потім - "місцевих виборів". Зараз припускають, що це відбудеться після президентських виборів України.

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Ще одна популярна чутка - 31 березня закриється перехід на Станицю через ремонт мосту. Люди поспішають вирішити свої справи до неділі.

Змінилися настрої й біля мосту. Дехто з "рикш" з боку "республіки" перестав возити людей тачками на той бік, до автовокзалу у Станиці, бо змінилися настрої українських військових.

Зараз "рикша" довезе лише до "сірої" зони на мосту. Пояснення просте: "Поки я туди не ходжу, після виборів подивимося".

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Крім того, комерційна діяльність трохи спала в очікуванні змін після виборів. Зараз ви не побачите тих багатьох вантажників із тачками, які були ще нещодавно, бо чомусь українські військові почали рахувати яблука.

Хтось сказав, що є норма - 96 яблук на банановий ящик. І всі стали це рахувати. І коли черга із тисяч людей чекає, поки ті яблука перерахують, на блокпосту настрої в усіх агресивні.

Між собою люди просто обговорюють особи кандидатів. Ми не маємо повної інформації - понад 100 українських сайтів вже чотири роки блокуються місцевими провайдерами відповідно до наказу "міністерства зв'язку та масових комунікацій республіки".

Але з того, що просочується через місцевий телеканал, ми розуміємо, що боротьба зараз йде між трьома лідерами політичної гонки, а імен інших кандидатів більша частина мешканців "республіки" просто не знає.

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"Офіційна" трактовка виборів в Україні типова: це тотальна критика всього, що відбувається за лінією розмежування.

Якщо стежити за місцевими новинами, то критикують буквально все в Україні - стан доріг, медицину, рівень навчання, ціни.

Я не бачила жодної людини, яка б хотіла брати участь в українських виборах. Ймовірно, ті хто мав таке бажання, вже давно перетнули лінію розмежування.

Людей, які повертаються з України, називають європейськими туристами, а саму Україну - Європою. Але треба чути ті інтонації, аби зрозуміти, що це не зовсім позитивне порівняння або комплімент.

І головне, на 31 березня намічається масштабний примусовий мітинг по всій "республіці". Про це повідомили усім бюджетникам - вчителям, медичним працівникам, робітникам культури та усім іншим.

Ніби це буде акція проти українських виборів, після якої відбудеться концерт зірок російської естради.

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Масштабна рекламна кампанія мітингу розпочалася в місцевих ЗМІ 25 березня. В неділю обіцяють ходу трудових колективів, концерт місцевих та російських творчих гуртків на Театральній площі, а також спеціальних гостей з Росії - групи "Корні" та "Город 312".

Дійство прив'язують не до акції проти українських виборів (про що говорять усі бюджетники, яких примусили утворювати масовку), а до свята "Руської Донбаської весни".

Я не бачила людей, які б хотіли брати участь у виборах президента України. Ймовірно, ті хто мав таке бажання, вже давно перетнули лінію розмежування.

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