Що для луганчан означає закриття пунктів пропуску? Блог з Луганська

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15 березня був останнім днем, коли мешканцям Луганської області можна було перетнути лінію розмежування за звичним маршрутом - через старий Станичанський міст.

Аби запобігти поширенню коронавірусу, штаб Операції об'єднаних сил з 22 березня припиняє рух через лінію розмежування з "ДНР" і "ЛНР". Це стосується як людей, так і транспорту.

До закриття пунктів пропуску багато одержувачів української пенсії приховано готувалися, тому прискорили свій виїзд на підконтрольну Українї територію, пильно відстежуючи всі події в Україні та світі.

Тому більшість з них встигла перетнути "кордон" до закриття і має в запасі 59 днів для повторного проходження верифікаціі, щоб не втратити виплати української пенсії.

І кожен, звичайно, сподівається, що за ці 59 днів щось проясниться, налагодиться, вирішиться, і світ повернеться до колишнього життя.

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"Сарафанне радіо"

Моя мама їздить в Мілове через Росію. Плановою датою виїзду був понеділок, 16 березня. Напередодні ввечері зателефонував перевізник і переніс виїзд на день - до з'ясування ситуації.

Спрацювало те саме сарафанне радіо: "Наші хлопці мотаються цим маршрутом щодня, послухаємо, що вони скажуть".

Виявилося, Росія не пускає пішоходів і великі автобуси, тому групою з восьми літніх людей 17 березня вони виїхали через Росію в штатному режимі.

Виїзд був призначений на 4 ранку - час закінчення комендантської години по "республіці".

У Мілове пасажири дісталися швидко, пройшли верифікацію, забігли в магазини, аптеки і розбрелися по так званих "нічліжках", де багато хто з подивом дізнався, що в ніч з 17:00 на 18:00 березня Росія закриває кордони, і якщо не встигнути до 24:00 перетнути лінію розмежування, затриматися в Міловому можна буде на досить довгий час.

Доба в автобусі

Перевізник, мабуть, зі свого боку теж відстежував ситуацію, тому всіх забрали не о 3:00 наступного дня, як це було раніше, а в цей же день о 16:00.

О 00:30 мама подзвонила мені вже з території "республіки" - буквально за п'ять хвилин до закриття кордонів вони встигли пройти лінію розмежування.

Але оскільки в "республіці" діяла комендантська година, всі пасажири залишилися на кілька годин в маршрутці, а о 4:00 ми вже зустрічали маму на автовокзалі. Загалом добу в автобусі.

Дорога обійшлася їй цього разу раз в 1500 грн за особливий комфорт (їх везли, не висаджуючи, одним мікроавтобусом).

Ніхто з пасажирів не вимовив ні слова проти завищеної ціни - всі розуміли, що ризикували опинитися надовго далеко від Луганська.

Для моєї мами, як і для всіх пенсіонерів тут, питання пенсії - найважливіше.

І справа навіть не в сумі: на оформлення пенсії були витрачені безліч сил, засобів, здоров'я і часу.

І від цього здається, що пройти повторно всі етапи відновлення пенсії буде вже неможливо. Зараз процес оформлення української пенсії коштує в межах 10 000 грн з однієї людини одноразовою оплатою наперед.

Що думають луганські пенсіонери

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Багато пенсіонерів розцінили закриті кордони як продуманий хід української влади, щоб заощадити на соціальних виплатах.

Багато хто говорить, що рішення про закриття кордонів - на руку українській владі, тому що багато пенсіонерів не зможуть пройти повторного процесу оформлення української пенсії, а хтось просто помре в процесі карантину.

Власне, зняти готівку можна і в "республіці" в численних комерційних центрах за певний відсоток, але це не знімає найважливішого питання - перетину лінії розмежування раз на 59 днів для проходження процедури верифікації.

У маленькому восьмимісному автобусі, яким мама поверталася з Крейдяного, везли різне - мед, масло, ковбасу, ліки, готівку.

Кожен по-своєму готувався до ізоляції і карантину, намагаючись взяти про запас найнеобхідніше на його думку.

От тільки ніхто не бачив масштабів вірусу в повному обсязі, вважаючи, що якщо в "ЛНР" немає хворих (щоб уникнути паніки в місцевих новинах кажуть саме це), карантин не може бути тривалим, а, значить, скоро все буде як і раніше.

У випадку моєї мами ми дістаємо всі ліки для неї в Україні через друзів, а потім з величезними складнощами переправляємо їх у "республіку".

Вдома є необхідний запас ліків на пару місяців.

Я знаю, що така ситуація у багатьох, тому що запасатися великою кількістю ліків немає сенсу і засобів.

Але навколо нас є величезна кількість людей похилого віку, які жили тільки з українських пенсій - могли харчуватися, купувати ліки, зводити кінці з кінцями, допомагати дітям і онукам.

"Як бути зараз, я не знаю"

З України везли необхідні медичні препарати для особистого користування. Хоча навряд чи всі ці старенькі до кінця усвідомлюють, що ситуація з тим, що відбувається, настільки страшна. У місцевих новинах навмисно роблять акцент на соціальні проблеми і "обстріли України республіки".

Деякі пенсіонери - друзі нашої родини - дуже зраділи, що змогли таки повернутися в Луганськ, додому.

І тільки через кілька днів прийшло розуміння, що в Україні залишилися діти й онуки, до яких не вибратися.

"Моїх дітей відпускають у відпустку. Раніше я їздила допомагати їм з онуком, як бути зараз, я не знаю, тому що його дитячий садок теж закритий", - каже одна знайома жінка.

"Я виїжджаю в Україну два рази на рік в санаторій, на що по пів року збираю гроші. Живу приватно, а в санаторії тільки п'ю воду і купую деякі процедури - так дешевше. Як мені бути тепер, я не знаю", - бідкається інша.

З "республіки", як і раніше, вивозять людей, аби вони дали присягу Росії при отриманні російського паспорта.

А по самих паспортах безперешкодно пускають до Росії, нібито, додому, навіть з порожньою графою прописки. Повернутися ж можна по паспорту громадянина "ЛНР".

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