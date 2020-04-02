Коронавірус у Луганську: привезли голову Івана Хрестителя, прикладаються і моляться

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Про те, як розвиваються події в Луганську в контексті світової боротьби з пандемією коронавірусу, розповісти в кількох словах майже неможливо.

Якщо порівнювати з глобальним карантином по всьому світу, то наше життя майже не змінилася за винятком кількох нововведень.

А якщо порівнювати з тим, що було всього пару тижнів тому, то зміни колосальні. Але на відміну від тієї ж Росії, де карантин запровадили в один день жорстко і досить конкретно, у нас все відбувається на диво плавно, а кожен день приносить якісь нові зміни.

І після новин з Росії всі події в "ЛНР" нагадують відлуння, яке нібито повторює основний текст, але трохи спотворено і з помітним запізненням.

Офіційно в "республіці" тільки одна людина має підтверджений діагноз коронавірусної хвороби, і ще 220 людей перебувають під підозрою.

Школа

В останній день шкільних канікул, 27 березня, офіційно оголосили дистанційне навчання на два наступні тижні - до 12 квітня включно. Пообіцяли вислати або якось повідомити завдання додому. Дійсно, завдання ми отримали 31 березня на два наступні тижні дистанційного навчання.

У деяких школах пішли далі - дали завдання навіть із фізкультури, чим викликали величезний резонанс в батьківському середовищі: як звітувати про виконання? Відповідь прийшла така - знімати дітей на відео, викладати в Youtube і скидати посилання вчителю фізкультури.

Загальним для всіх шкіл було тільки те, що завдання дали, але давали їх в різному обсязі і по-різному: десь викладали на сайті школи, десь викладав у батьківських чатах сам учитель, десь просили прийти в школу і переписати від руки або сфотографувати те, що вчитель вивісив на дошках оголошень.

"Багато хто не сприймає вірус серйозно"

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З істотного - всі працівники сфери обслуговування вдягли маски. Ніхто не приховує - змусили, налякавши штрафами і санкціями.

Маски на ділі виявилися різними - з носових хусток із зав'язками, шийних хусток по типу ковбоїв, стильні, в тон корпоративного забарвлення.

У народі маски носять виключно за бажанням, виглядає це по-різному: хтось іде в масці по порожній вулиці, хтось явно хизується у стильній чорній масці з іклами, хтось пошив маску сам з підручних засобів, що часто виглядає кумедно. В аптеках масок немає. Принаймні, якщо обійти кілька аптек одного району. Фармацевти відповідають ухильно - розібрали.

Тобто маски нібито є, але хтось встиг їх придбати, а нових поки що не підвезли. Одноразовими масками торгують з рук в людних місцях по 30 рублів за штуку (12 грн 50 копійок).

І постанову про обов'язкове носіння масок всіх працівників сфери обслуговування виконують теж дуже по-різному: в центральних магазинах у першій половині дня всі працівники показово в масках, а от ближче до вечора маски в кращому випадку просто спущені з обличчя, або їх і просто немає. Багато хто не сприймає вірус серйозно.

На базах будівельних матеріалів у масках ми не побачили нікого - ні комірників, ні менеджерів. І виглядає все це так, ніби постанову виконують не заради порятунку життя, а скоріше, щоб уникнути штрафів і санкцій.

Заклади харчування

З 30 березня набула чинності постанова про припинення роботи громадського харчування.

Вийшло теж цікаво: на офіційному сайті новин "республіки" - "Луганському інформаційному центрі" - всі вихідні висіла афіша заходів на найближчі дні, де і за скільки можна заспівати караоке, потанцювати, пограти в боулінг, покататися на ковзанах, а де пройти тренінг особистісного зростання. Буквально всі заходи проходили в місцях великого скупчення людей - в ресторанах, бібліотеці, боулінгу.

Разом з цим висіло оголошення про закриття системи громадського харчування. І було неясно, що головне - чи то афіша, то чи постанова.

Але найцікавіше в тому, що до вечора афіша оновилася, і тему ресторанних вечірок знову анонсували поряд із забороною на роботу закладів громадського харчування.

У понеділок всі ресторани були дійсно закриті, але продовжувала горіти реклама на вході, і багато хто просто почав працювати на винос і доставку, щоб не втрачати клієнтів.

З 1 квітня набула чинності нова постанова про припинення роботи непродовольчих магазинів, бібліотек, дитячих ігрових кімнат. І знову вийшло цікаво: хтось працював до 1 квітня, сподіваючись на "авось", поки особисто не отримав лист з приписом про тимчасове призупинення діяльності позашкільних установ.

Новини

Копирайт изображения Яна Вікторова

Дуже дивно виглядають місцеві новини. Наголос в них роблять на "регулярних обстрілу української армії", а потім - на "трудових звитягах республіки" (зійшли озимі, закінчили посадку зернових тощо), потім новини культури і десь в кінці поміж іншим йдеться про те, що у зв'язку з поширенням коронавірусу вводять нові обмеження. І знову хтось із представників "влади" на нараді в масці, а хтось без.

Чи то це роблять навмисно, щоб не лякати "республіканців", то чи для "влади" це дійсно не проблема.

Але найяскравіша подія "республіки" навіть не в обов'язковому носінні масок або поступовому закритті магазинів непродовольчих товарів.

З 15 березня в "республіці" зустріли частину голови Івана Хрестителя. Її представили для поклоніння в Свято-Петропавлівському кафедральному соборі Луганська.

Це може здатися нереальним з розпал карантину по всьому світу, але це правда: храм дійсно відкритий для всіх охочих. У будній день там можна побачити близько 50 людей: хтось прикладається до святині, хтось завзято молиться, хтось прийшов на службу.

Прибиральниці намагаються витирати скло ікон і скриньки з частиною голови після кожного прикладання, але наскільки це реально за такої кількості відвідувачів?

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