"Як стріляли, так і стріляють". Що кажуть про перемир'я Зеленського в Луганську

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Мене нещодавно запитали: "Що в Луганську говорять про зірване перемир'я?". І я зрозуміла, що поряд зі мною про це взагалі не говорять, а я навіть не знала, що така домовленість взагалі існувала.

Тут, як і раніше, чутно обстріли.

Люди до цього вже звикли і покладаються тільки на себе.

Ніхто з нас не чекає від Мінських переговорів якогось прориву. Хоча, звичайно, припинення вогню дуже важливе, особливо для тих, хто живе біля лінії розмежування.

Перемир'я оголосили ще 27 липня, такої домовленості досягла тристороння контактна група. Попри повідомлення про обстріли та втрати, офіційний Київ стверджував, що режим тиші дотримується.

І лише на 42-й день українська сторона офіційно заявила, що домовленості зірвали.

Тут же ніяких змін не було. Обстріли тривали і далі, про це говорили місцеві ЗМІ та влада "республіки".

Звичайно, "ЛНР" у всіх обстрілах звинувачувала українських військових. Так само ці ж військові винні й в загибелі людей.

В цьому і різниця - як трактують події луганські місцеві ЗМІ та українські, які стверджують що ЗСУ лише відповідають на обстріли.

В повідомленнях місцевих ЗМІ "ЛНР" ніколи не визнає своїх обстрілів, а будь-які втрати з української сторони списують як не бойові - підірвалися на міні, загинули в ДТП, пожежі, або п'яній бійці.

Автор фото, Яна Вікторова

"Республіка" постійно звинувачує Київ в тому, що він змінює переговорників і не хоче досягти консенсусу по Донбасу. І так само як вона не визнає свої обстріли, так само не вважає себе винною у зриві якихось домовленостей.

А люди - вони вже нічого не чекають. Ще в грудні 2014 року багато хто в Луганську чекав на пресконференцію Володимира Путіна, яку транслювали російські телеканали. Але ще тоді він нічого конкретного не сказав про те, що буде далі.

Після цього всі зрозуміли: розраховувати можна лише на себе, а не на рішення у високих коридорах влади.

Тому тут, в Луганську, ніхто не вірить у якісь домовленості про перемир'я. Тут нічого не змінилося. Всі навколо хіба говорять про коронавірус.

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