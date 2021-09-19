Блог з Луганська. "Сонні, але щасливі" - як жителів "республіки" возять голосувати у Росію

Яна Вікторова

Для ВВС Україна

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Яна Вікторова

Цієї осені самопроголошена "республіка" зробила черговий крок у бік Росії - луганчани беруть участь у виборах в російську Держдуму.

Але про цю масштабну акцію можна не знати зовсім нічого, якщо не працювати у "державних" установах або не вчитися в "республіці" і не мати російського паспорта.

Власне, багато хто на вибори звертає не більше уваги, ніж на фоновий шум радіоприймача.

І, якщо не дивитися телевізор та працювати на себе, навіть за наявності російського паспорта ці вибори можуть пройти повз вас непомітно.

Загадковий СНІОС

Почалося все з масштабної й широко анонсованої акції про необхідність отримання СНІОС - страхового номера індивідуального особового рахунку громадянина РФ. Він іде ніби навздогін до російського паспорту.

СНІОС необхідний для упорядкування індивідуальних відомостей про працівника і про суми, які перераховує роботодавець на його індивідуальний пенсійний рахунок для майбутньої пенсії.

Це схоже на ідентифікаційний код в Україні, але скоріше на "Карту соціального страхування" - саме за нею відстежують усі виплати до пенсійного фонду.

Комусь для отримання СНІОС довелося заново пройти процедуру оформлення в міграційній службі, а хтось встиг подати документи разом із набором, потрібним для отримання російського паспорта. Але ніхто не міг точно сказати, для чого це робить - може, знадобиться.

Додайте до цього постійний моніторинг в усіх "державних" установах наявності російських документів у співробітників.

Ці списки оновлювали чи не щотижня. А до цього складали списки дітей у школах, хто має російські документи.

Дві "республіки"

Ближче до дати виборів бумеранг зі списками повернувся - усіх володарів російський паспортів і СНІОС зобов'язали податися для участі в російських виборах.

Потрібно було підійти і зареєструватися для поїздки в Росію. При чому ті, хто не встиг підійти вчасно, були змушені їхати за свій рахунок.

Були варіанти дистанційного голосування, але для цього потрібно було зареєструватися заздалегідь у спеціальних центрах, пройти тренування, і мороки виходило куди більше.

І так, був день спеціального тренування перед виборами, як все буде відбуватися в реальності - щось на зразок тренувальної пожежної тривоги.

Навіть за таких обставин, багато хто взагалі про вибори не знав. Це найдивовижніше в усій історії.

Частина "республіки" виїжджає затемно голосувати в Росію, про що звітують усі місцеві ЗМІ, показуючи сонні, але щасливі обличчя виборців, а частина людей поняття не має ні про що, тому що вони не мають російського паспорта або не пов'язані з "державними" структурами.

Власне, підтримка місцевих ЗМІ грала у всьому цьому значну роль. Для підвищення активності й свідомості місцевого населення залучали усіх публічних особистостей, які туманно й односкладово говорили про правильний шлях у бік Росії.

Навіщо?

Напрошувалося лише одне питання - чому до цих виборів Росія не зробила того самого сакраментального кроку, щоб визнати "нас" і чому саме зараз ми вибираємо "правильну" партію, яка, ймовірно, допоможе із прозорістю "нашого" становища.

Люди до всього ставляться більш ніж скептично. За ці сім з гаком років було стільки невиправданих надій і фальстартів, що великих надій на ці вибори не покладає ніхто.

І при цьому всі розуміють, що луганчани потрібні Росії, тому що нас можна змусити проголосувати - і проголосувати "правильно".

Ще за кілька тижнів до виборів у місцевій пресі стали з'являтися заяви про те, що 500 жителів Красного Луча виступили на підтримку партії "Єдина Росія", а потім ще і ще.

"Жорсткий підхід"

Автор фото, Яна Віторова

У навчальних закладах стали з'являтися форми членства у "Єдиній Росії" - туди потрібно було вклеїти своє фото і вписати особисті дані, щоб їх передали кудись далі.

Я не бачила нікого, хто добровільно заповнив би ці форми. Інших варіантів на підтримку наявних партій не було. І про інші партії можна було дізнатися тільки з реклами на російських телеканалах.

Багато бюджетників про організацію процесу російських виборів в "республіці" відгукуються здивовано: "Ми бачили різні часи - нас змушували ходити на мітинги за списками, ми робили масовку і несли прапори проти чогось і за кого-то, тому що не могли відмовитися. Але такого жорсткого підходу як зараз, не було ніколи раніше".

Знайомі скаржилися, що оформили всі документи, які від них вимагали на роботі, - російські паспорти, СНІОС.

У найближчому російському місті вони спробували отримати 10 000 рублів допомоги на дитину, про які сурмлять у всіх новинах. Їм відповіли, що фінансова допомога буде тільки в тому випадку, якщо вони принесуть документ з російської школи на дитину.

Зрозуміло, що такого документа у них не було, і питання про те, навіщо їм потрібна така Росія, виникло саме по собі.