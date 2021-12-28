Що кажуть в Луганську про можливе вторгнення Росії

Яна Вікторова

Для ВВС Україна, Луганськ

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Яна Вікторова

"На Новий рік я, напевне, поїду до брата. Він живе у Бєлгороді та вже давно кличе мене в гості, а я ніяк не зберусь. Він сюди приїхати не може, тому що в "республіку" не пускають без місцевої прописки, а ми звідси виїхати можемо", - так починає свою неспішну розповідь моя літня знайома.

Вона - яскравий представник того тонкого прошарку заможних пенсіонерів, які отримують місцеву та українську пенсії, та попри вік, ще працюють. І якщо обставини сприятимуть, цю смугу везіння вона продовжуватиме якомога довше, бо на відміну від її молодих колег із середньою зарплатою в 10 тисяч рублів (3731 гривня), вона може дозволити собі влітку виїхати в український санаторій чи лікуватися у місцевих спеціалістів.

Я уважно слухаю розповідь знайомої, у ній про все - про страх втратити українську пенсію, про дітей, які живуть по обидва боки кордону, про проблеми зі здоров'ям... І ні слова про можливу війну, про яку ось уже який день повідомляють всі українські та західні ЗМІ.

Це чиста правда - тут, у безпосередньому епіцентрі військового конфлікту, про війну не говорять.

"Росія не наступає першою"

Причин декілька. У місцевих новинах, здається, говорять про все, крім можливого вторгнення Росії в Україну, а в російських новинах - єдиних, що доступні тут серед "офіційних" ЗМІ, - про війну говорять як про "черговий припадок безумства України, що навіть в комарі може розгледіти чорта".

"Росія не наступає першою. Росія захищає свої кордони. Росії немає діла до України. А для України підтримування страху війни не більш ніж політичний хід, вигідний Зеленському".

Коли я звично спілкуюсь зі своїми знайомими, ніхто з них не піднімає тему війни. Подруга-аніматорка скаржиться, що втомлюється, у неї зараз багато роботи, подруга-вчителька нарікає на великі обов'язки, подруга в декреті жаліється на дитячий нежить і відсутність хорошого лікаря.

Автор фото, Яна Вікторова Підпис до фото, Ялинка в Луганську

Втома від війни

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Все це легко пояснити. За майже вісім років всі дуже втомилися від війни. Війна виснажила тих, хто живе на ті самі 10 тисяч рублів стандартної зарплати, і тут вона одна з основних причин багатьох бід.

Всіх, хто живе в "республіці", можна поділити на дві групи. Перша і найбільша - це ті, хто живе тут вимушено. Жити їм просто більше немає де, виїжджати нікуди, на від'їзд немає грошей. Фатальність відчувається і в настроях, і в розмовах.

"Кому ми там треба", "Мій дім тут", "Краще погано, але вдома". У багатьох не вистачило рішучості виїхати, у когось, хто виїхав, залишитись там. І тут погано та важко, але тут не виженуть з дому, якщо не заплатити комуналку, й тут можна знайти роботу на ті самі 10 тисяч рублів, яких ні на що не вистачає.

Другу групу складають ті, яким жити тут вигідно. Це як хвиля в серфінгу, яку вдалось піймати. Бізнесмени нової формації, ділки на пенсіях, власники обмінників, спекулянти та місцеві "політики". Серед цієї другої групи є і декани місцевих вишів, і завідувачі відділень у лікарнях, і "заслужені" артисти. Всім їм у чомусь простіше, ніж першій групі - кожен має кошти на від'їзд і частіше за все їхні діти дуже непогано живуть як в Росії, так і в Україні.

Ніякого ажіотажу з гречкою чи скуповуванням туалетного паперу немає і близько. Ті, хто мають гроші, зможуть собі купити це будь-коли, а коли виїжджаєш - запаси не треба. А ті, хто має мізерний дохід, не мають можливості витрачатись на надмірності, навіть у вигляді запасів для себе.

Автор фото, Яна Вікторова

Про що говорять?

Якщо говорити про те, що зараз на піку обговорень, то це подорожчання, що має фатальний характер і особливо гостро відчувається напередодні свят. Усі вісім років одна торговельна марка, що піднялась якраз у період бойових дій та славилась як виробник доступного "соціального" хліба, тримала справді доступну ціну в 12,76 рубля (4,76 гривні) за булочку в 650 грамів.

Без гучних оголошень цей хліб, який часто брали пенсіонери, злетів у ціні майже удвічі. Тобто з підняттям цін зникло і поняття дешевого хліба. Така ж ситуація сталася з найдешевшою олією. Без всяких офіційних оголошень ціна на місцеву олію піднялась на 30%. І все це набагато страшніше за імовірну війну, до якої тут вже просто звикли.

При цьому з телеекранів весь час говорили, що подорожчання не буде. Це зомбує - адже "на відміну від України, ми живемо стабільно".