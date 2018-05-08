Блог из Луганска: какая есть работа для молодежи

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Во все времена молодые люди нуждались в деньгах больше других. Новые обстоятельства жизни в Луганске диктуют соответствующую моду на работу и подработки для студенческой молодежи.

Интересно, что понятие "подработка" для студента сейчас не существует. Полноценная работа и учеба на дневном отделении вполне совместимы друг с другом.

Студент, поступая на стационар, может уже иметь официальную и вполне "государственную" работу, что не мешает ему получать и стипендию, и зарплату одновременно. Этого никто не отслеживает.

Университет настолько заинтересован в студенте, что "закрывает глаза" на такие "мелочи" как полный рабочий день студента дневного отделения.

Кто-то сразу оформляет индивидуальный график обучения, кто-то - просто посещает занятия так, как ему удобно. Большинство появляются только на сессии.

На бумаге группы большие, реально на парах присутствуют 10-30% студентов, остальные - мертвые души.

Кто где работает

Девушки чаще устраиваются работать продавщицами в торговые центры. Для этого не надо никаких умений и справок. Девятичасовой рабочий день с часом перерыва на обед.

За это каждый вечер платят 300 рублей (150 грн) независимо от выручки.

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На рынке за 8 часов работы продавец может получить 250 рублей (105 грн) плюс процент от продаж.

Официант за смену в местных ресторанах и кафе получает 350 рублей (145 грн) плюс чаевые.

Кроме этой неквалифицированной работы студенты устраиваются промоутерами и раздают листовки.

Также работают аниматорами за 150 - 200 рублей (65 - 85 грн) в час. Костюмы, сценарии и заказ предоставляют агентства, которые организуют празднования.

Часто родители ищут для своего ребенка любимого персонажа - свинку Пеппу, робокара Поли и Лизу Барбоскину. Если этого костюма в агентстве нет, то заказ уйдет к более проворным.

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Интеллектуальным трудом считается работа в интернете. Самая распространенная вакансия здесь - копирайтер.

Зарплата договорная, преимуществ много - работа на дому, свободный график и возможность влиять на сумму оплаты.

Заработать можно от 500 рублей (210 грн) в месяц до 15 000 рублей (6300 грн).

Однако для того, чтобы заработать 15000 рублей, у компьютера надо сидеть ежедневно по 9-12 часов как минимум.

Престижными профессиями считаются фитнес-тренер, массажист, мастер маникюра и косметолог.

Среди популярных косметологических процедур - чистка лица дома, она обойдется в 500 рублей (210 грн), пилинг - около 1 000 рублей (420 грн), косметический массаж лица - 150-200 рублей (65 - 85 грн).

Копірайт зображення Яна Вікторова

Педикюр дома стоит 300 рублей (125 грн), маникюр с наращиванием ногтей - 400-600 рублей (170 - 250 грн), без наращивания - 300 рублей (125 грн) с покрытием гель-лаком.

Самая простая стрижка в эконом-парикмахерской стоит от 120 рублей (50 грн) и дороже.

Массаж - процедура популярная во все времена. Полчаса у студента-массажиста обойдутся в 200-300 рублей (85-125 грн) за сеанс.

Если есть среднее специальное медицинское образование, можно частным образом на дому делать уколы на ставить капельницы. Это стоит от 50 рублей (20 грн) - до 100 рублей (40 грн).

Фитнес-тренер в "столице" получает 10 000 рублей (4 200 грн).

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Из необычных и редких заработков - физический труд.

Помощник плиточника в летний сезон за 12-часовой рабочий день может получить от 500 рублей (210 грн).

Очень часто ищут грузчиков для разгрузки тюков с одеждой для рынка после рейдов за товаром в Москву. Но это работа разовая, и на нее сейчас редко соглашаются - тяжело.

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Есть еще работа для тех, кто хоть немного разбирается в валютных операциях, игре на бирже и биткоинах. Таких знатоков немного, и обычно они не афишируют свой бизнес.

Общая тенденция такова - молодежь отходит от тяжелой физической работы и предпочитает более легкую, желательно интеллектуальную.

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