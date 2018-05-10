"Парад бюджетников»: как в Луганске праздновали 9 мая

Копірайт зображення ALEXANDER ERMOCHENKO / EPA

Пожалуй, сегодня о празднования 9 мая говорить сложнее, чем о любом другом празднике. С одной стороны, это связь поколений, тонкая нить памяти. С другой - растиражированный коммерческий проект, шоу - как коррида или бразильский карнавал, куда съезжаются туристы, чтобы вместе с местными пережить новые эмоции, надеть яркие костюмы и оставить на память сувениры и яркие фото.

Все жители "республики" делятся на тех, кто ходит на парад добровольно, тех, кто ходит, потому что заставили, и тех, кто не ходит вообще.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Почти вся наша улица в этот день, несмотря на праздник, работала на огородах и возилась по хозяйству. Кто-то смотрел парад по телевизору. И только бюджетники спешили на 10:00, чтобы зафиксировать свое присутствие.

Кто-то нес портреты родственников, воевавших, кто-то - флаги. Как объяснили мои друзья, на работе обязали их коллектив быть всем штатом.

Доходило до смешного - телефонограммой в одну из школ пришло указание на 100 присутствующих, хотя в ее штате всего 80 человек. Заведение вынуждено было обратиться за поддержкой к родителям - чтобы оправдать заявленное количество.

В другой школе побоялись привлекать учеников из-за обострения военной ситуации.

Парад - это место, где можно встретить старых знакомых, друзей, коллег. Я заметила новую традицию - устраивать пикники на газоне в сквере имени ВЛКСМ. Для этого, кроме портретов для парада, берут с собой покрывала, термосы, еду.

Копірайт зображення Яна Вкторова

Со стороны выглядит, будто людей очень много. Больше, чем в прошлом году. Однако зная, что практически все - бюджетники, от главного врача до санитарки, от директора до уборщицы, понимаешь, что далеко не все пришли добровольно.

В колонне часто услышишь фразу "Я ему на глаза показался", "Пусть только скажет, что меня не было - меня даже на экране в колонне показали" и так далее. Конечно, после этого начинаешь сомневаться в добровольности акции.

Копірайт зображення ALEXANDER ERMOCHENKO / EPA

Этот день - еще и коммерческий проект. Везде торгуют красными флагами, наклейками на авто и георгиевской символикой, ношение которой запрещено на контролируемой Украиной территории. Цена - от 40 до 150 рублей (20 - 75 грн).

Еще продают воздушные шарики, катают на пони, танцуют и покупают сувениры по спекулятивной цене.

Сам парад - многолюдный, шумный и утомительный. Когда ты в колонне, то мало что видишь и слышишь. Мой сын после парада говорил всем, что техники не было. На самом деле, он ее просто не видел, шел в колонне среди многих других.

Копірайт зображення EPA

Суть этого действа понятна - показать могущество армии, силу человеческого духа и непоколебимую волю народа. Удивить, вдохновить, поразить. Еще, пожалуй, напугать врага техникой, военными и выправкой. Ведь и самой техники, и полиции, и военных было действительно много.

Копірайт зображення Яна Вікторова

В толпе было много "фриков" - тех, кого не видно в обычной жизни. Это те, кто просит милостыню, иногда показывая свои увечья, обычно странно одетые.

Многие люди надели тематические костюмы - от пилоток до костюмов времен той войны. Особенно это заметно на детях. Их одевали в форму рядовых с наградами и военной символикой.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Что удивило - портреты погибших уже в этой войне. Под одной фотографией, которую держали родители, была подпись "военная разведчица", а на фото - девушка с улыбкой в форме "ополченца".

Копірайт зображення Яна Вікторова

Мой ребенок поднял с земли открытку - то ли провокацию, то ли агитацию "Учи историю Украины - придем, спросим". А рядом танцевали в нетрезвом состоянии и счастливые участники парада под "Катюшу".

Копірайт зображення Яна Вікторова

А после парада было застолье, еда в парке, пикники, песни, танцы и жара ...

Копірайт зображення Яна Вікторова

Те, кто постарше, спешили домой, а молодежь группами бродила по городу до самого вечера, попивая пиво, в поиках бесплатного wi-fi. И здесь уже тема войны ощущалась меньше - люди просто хотели праздника.

Старшее поколение, родом еще из СССР, часто было одето празднично, как на парады и митинги еще тех времен.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Трогало в этот день многое - музыка, уличные оркестры, сирень ... А еще человеческая память - у каждого своя.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram