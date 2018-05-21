Блог из Луганска: сколько стоит умереть

Копірайт зображення Яна Вікторова

В последнее время количество смертей здесь выросло, и не только за боевых действий. Говорят, у людей закончился резерв жизненных сил, как домашний бытовой прибор, который эксплуатировали, сутками не выключая. Стресс обострил хронические болезни.

Хуже всего, что теперь у родственников банально нет денег на похороны. Если раньше к смерти старших или больных людей как-то готовились, откладывали деньги, то теперь, когда умирает относительно молодой человек, семья оказывается не готовой к похоронам никак.

Мои друзья откладывали деньги на такой вот "черный день" для бабушки - 2000 грн. Когда она умерла зимой 2015-го, ни у кого в семье не было ни пенсий, ни зарплат уже полгода...

Копірайт зображення Яна Вікторова

В похоронном агентстве озвучили тариф по жестком минимуму - 2600 грн. На руках было только 2000 грн, и занимать было ни у кого. Пройдя по каждой позиции прейскуранта, знакомые принесли с собой все что было - ткань на обивку гроба, подушку. В 2000 грн они уложились, но о поминках уже не было речи - с кладбища все пешком разошлись по домам. Не такими представляла свои похороны их бабушка - жительница блокадного Ленинграда, орденоносец, которая всю свою жизнь честно работала, отдавая время и силы на восстановление разрушенной войной страны.

Я слышала и о других похоронах, которые были не менее экономичными и только с ближайшими родственниками у гроба. Родственники не сообщали коллегам или друзьям о смерти сразу, поскольку не имели возможности устраивать пышные поминки. По самым скромным подсчетам, в обычной столовой поминальный обед обходится в 165 рублей (83 грн) на человека.

В него входит порция борща, гуляш, пюре, хлеб, пирожок и компот. С собой разрешают принести водку, селедку, колбасу и сыр. Поэтому организуя поминки, сообщают только ближайшим родственникам, а остальным говорят уже после похорон - будто в хлопотах не было времени оповестить всех.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Сейчас захоронения в "республике" обходится в 20 000 рублей (10 000 грн). "Государство" выделяет на помощь только 5000 рублей (2500 грн), чего совершенно не хватает.

Еще одна новая тенденция - на похороны приглашают не домой, а в морг, больницу или похоронное агентство. Во-первых, не хотят видеть в доме или квартире посторонних лиц, которые могут что-то украсть. С другой стороны - чтобы не навлечь воров, которые будут знать что все поехали на похороны, а помещение пустует.

Мой сосед, ложась в больницу, попросил соседку оставлять следы на тропинке к его воротам, и для надежности оставил включенным свет - отпугивать охотником за металлом местных пьяниц. Старательная соседка исправно топтала тропу, и только через пару недель узнала, что ее ближайшего соседа уже нет в живых... Родственники никому не сообщили, чтобы не ограбили пустой дом.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Конечно, если погибают "ополченцы" в большом чине, хоронят их пышно и гораздо более массово - с наградами на бархатной подушечке, флагом, телевидением, речами и залпами пушек.

Но здесь есть нюанс - если погибает "рядовой", его очень часто увольняют задним числом, чтобы не иметь материальной ответственности перед семьей погибшего и не выплачивать им компенсацию.

Раненых поспешно оформляют с момента ранения в отпуск за свой счет, или в увольнение, подкрепляющиееся пояснительными записками "коллег". Подобное произошло в семье моих знакомых. Парню на "службе" оторвало ногу по колено. Он не хотел "служить", но не смог найти себе никакой другой работы. На задании обходил территорию и наступил на мину. Позже выяснилось, что по документам он ходил по городу в увольнении, то есть его ранения имеет характер исключительно бытовой травмы.

Все эти внезапные смерти заставляют пересмотреть свое отношение к жизни. Фраза "жизнь коротка" стала слишком материальной сейчас. Понимаешь ценность человека в своей жизни только тогда, когда теряешь.

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