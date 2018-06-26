В Крым по профсоюзной путевке: что луганчане делают в отпуске

Копірайт зображення Яна Вікторова

После лета 2014 года отпуск для многих луганчан стал лишь отметкой в календаре.

Многие из них используют это время, чтобы уладить дела на подконтрольной Киеву территории - вклеить фото в паспорт или получить заграничный.

А вот отпуск как отдых на море или курорте стал для многих просто воспоминанием или недостижимой мечтой из-за заоблачной стоимости, тотального безденежья и сложности выезда из "республики".

Несмотря на это, "профсоюзная организация республики", скорее из принципа и для поддержания своего статуса, продолжает предлагать всем бюджетникам льготные путевки.

Выбор невелик: либо в единый работающий на территории "республики" санаторий "Шахтерские зори", или в крымские "Лазурное" и "Рыбачье".

Стоимость моря

Копірайт зображення Яна Вікторова

В этот курортный сезон "профсоюзы республики" предлагают прошлогодний вариант отдыха - Лазурное и Рыбачье, соответственно за 1230 и 1400 рублей в день с питанием и проживанием.

Для нынешнего Крыма это самый дешевый вариант отдыха. Попробуйте поискать, и окажется, что найти что-то дешевле 2500 рублей в сутки с проживанием и питанием практически невозможно.

Но для очень многих луганчан эти 1230 рублей в день - половина их месячного дохода.

То есть пенсионер со стандартной пенсией в 2904 рубля сможет отдохнуть два с половиной дня в Крыму без проезда, а студент, получающий стипендию 1445 рублей - всего один день.

Поэтому желающих оздоравливаться по профсоюзным путевкам едва набралось три сотни, и то учитывая шахтеров с особыми льготами.

Для них некоторые предприятия оплачивают путевку в счет задолженности по зарплате и организуют доставку к месту отдыха и обратно.

Но довольно часто даже найти деньги на карманные расходы оказывается невозможно.

Цены в Крыму сейчас ориентированы исключительно на российского туриста, зарплата которого в 100 000 рублей в месяц позволяет такой отдых.

"Сто ступеней" или "восемь километров до моря"

Копірайт зображення Яна Вікторова

Остановимся на отдыхе в Лазурном - дачном районе под Алуштой.

Из интересных преимуществ - местность эта почти дикая, и деньги здесь тратить будет негде. Если довольствоваться пищей в столовой и никуда не выезжать, то и стресса от крымских цен можно избежать.

Место отдыха имеет одноименное название - "Лазурное", и по сути это территория двух дач, застроенная домами, коттеджами и комнатами для отдыхающих.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Дача расположена на горе, что добавляет особого колорита.

Эту дачу еще называют местом "ста ступенек" или "восемь километров до моря".

Действительно, дорога до пляжа очень длинная, если ее можно назвать дорогой. Последние 20 лет ее никто не приводил в порядок - где-то это ступени, где-то - просто тропа среди кустов.

То же самое с пляжем. На каменных опорах красноречивая надпись о том, что купание строго запрещено - дно не обследовано.

Копірайт зображення Яна Вікторова

И даже при таких условиях, при отсутствии спасателей, врача на пляже, раздевалок и фонтанчиков с водой, люди едут.

Со времен перестройки пляж время от времени смывало водой, и сейчас изо всех пляжей Лазурного осталась только одна пригодная для купания бухта между волнорезами - узкая плоская полоска гальки между морем и каменными глыбами.

В дни шторма спуститься к воде не получается - пляж размывает и волны бьются о стену.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Сама дача может за раз принять около 300 отдыхающих. И кроме жителей "республики" там отдыхают и россияне, которые резко выделяются более уверенным поведением и более толстыми кошельками.

Досуг и питание

Копірайт зображення Яна Вікторова

Развлечений в Лазурном тоже почти нет из-за минимума туристов.

С доходами "республики" такой отдых без искушений - в самый раз. У кого немного больше денег и азарта, те выезжают рейсовым автобусом в Алушту.

Из недостатков этого отдыха, кроме удаленности от пляжа и самого пляжа - очень слабое питание.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Однако те, кто интересовался ценами в целом в Крыму, говорят, что за такие деньги ничего лучше не найти.

Порции настолько символические, что почти все мужчины вынуждены покупать себе дополнительно еду - колбасу, мясо, молочное.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Интересный штрих - весь персонал "Лазурного" - из "республики". В "ЛНР" они бы не нашли работы с такой оплатой, а в Крыму никто не захотел бы работать за такие деньги.

Вот и получается, что "Лазурное" похоже на колонию для "республиканцев", а редкие русские рассматривают луганчан как колоритную диковинку, понимая выигрышность своего положения и сочувствуя тем, для кого такой бюджетный отдых - настоящее событие за последние четыре года.

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