Блог из Луганска: чего боятся в "ЛНР" после убийства Захарченко

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Убийство лидера самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко спровоцировало повышенные меры безопасности и новые страхи среди жителей так называемой "ЛНР". Они все больше боятся скорой славы и публичности, предпочитая издалека наблюдать за борьбой за власть и деньги.

В пятницу стало известно, что Захарченко убили. Первая мысль - "утка"!

Лихорадочно начала искать в интернете подтверждение. Разослала новость друзьям. Кто-то ответил сразу: ищи подтверждений на телевидении, не верь интернету.

В российских новостях действительно объявили, что Донбасс после Кобзона потерял еще одну "сильную личность" - Александра Захарченко.

Его смерть подтверждали многие ресурсы. И уже с вечера пятницы по одному из российских новостных каналов в режиме онлайн началась бесконечная передача о Захарченко: старые интервью с ним, видео с места взрыва, напоминание о других громких убийствах на Донбассе.

Трансляция повторялась по кругу. Общий посыл сводился к одному - это диверсия "украинских спецслужб при содействии Америки".

Меры безопасности

Копірайт зображення Яна Викторова

А уже утром в субботу за окном услышали специфические звуки сирен милиции. Усилили досмотр транспорта и работу блокпостов.

Мы все это уже проходили после подрыва машины Плотницкого в августе 2016-го, а также гибели начальника управления "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко в феврале 2017 года.

После такого на всех перекрестках появляются люди в форме. Они избирательно останавливают машины, проверяют документы и багажники, но в основном наблюдают за соблюдением правопорядка на дорогах.

Почти все думают, что никого на самом деле не найдут, но на уши поднимут все подразделения - будут искать, допрашивать и осматривать.

После покушения на Плотницкого, несколько дней спустя, следователи продолжали осматривать кусты у дороги, в которых якобы установили взрывное устройство и которые сразу же срезали.

Что мог найти в этих кустах следователь три дня спустя - после того, как их срезали? Но в этом вся схема работы после таких покушений. Ночные совещания, оперативные выезды, версии, но итог расследования обычно один - работа неуловимой диверсионной группы.

Новый сериал

Копірайт зображення Яна Викторова

Между собой люди на эти громкие взрывы реагируют по-разному: по-человечески жалеют, понимая, что, когда расправляются с кем-то одним, погибают часто случайные люди, оказавшиеся рядом.

Через несколько часов после покушения на Плотницкого моя мама ехала по делам по этой же дороге. И их маршрутка запуталась в оборванных электропроводах на месте взрыва. Ситуация была критической. Из тесной маршрутки выскочили мужчины и, чем могли, отодвинули провода, чтобы машина смогла уехать.

За четыре года история знает немало примеров того, когда в таких громких подрывах погибали случайные прохожие. Но, вероятно, удивит - многие просто с интересом наблюдают за тем, что происходит, как в сериале или реалити-шоу.

Никто не спрашивал мнения "республиканцев", когда Плотницкий сбежал из "ЛНР". Никто не спрашивал, что думают о назначении Пасечника...

Поэтому многие на смерть Захарченко реагируют, как на финал "внутренних разборок", когда чиновники не поделили между собой либо власть, либо деньги.

В "ЛНР" можно было время от времени услышать нотки зависти к жителям "ДНР". Мол, у них и гуманитарка регулярно от Ахметова, и билеты в театр дают бесплатно, и зарплаты выше, и жизнь лучше.

Многим действительно казалось, что в "ДНР" жизнь лучше благодаря тому же Захарченко.

Зарабатывать меньше и жить дольше

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Как-то во время разговора об одном из наших общих знакомых, который в контрабанде якобы взлетел за эти четыре года до статуса местного миллионера, моя приятельница прокомментировала ситуацию так: "Сейчас можно стать знаменитым за пять минут и прожить тоже всего пять минут. Лучше держаться в тени, подальше от политики, власти. Зарабатывать меньше и жить дольше".

Так сейчас считают очень многие люди, наблюдая, как стремительно взлетают и обрываются эти жизни.

Есть версия местного телеканала о том, что кто-то убирает "лучших людей", как Мозговой, Дремов, Гиви, Моторола и другие.

Мол, кому-то мистическому и невидимому невыгодно, чтобы были живы те, кто прошел все с самого начала, знал все и верил в победу этого дела.

Но под этим "кем-то" понимают как местных недовольных, так и российских или украинских заказчиков.

Интересно иное - в понедельник по спискам студенты и бюджетники "ЛНР" пойдут к указанному месту нести цветы и создавать массовку, чтобы вечером показать это в новостях.

Как ни странно, смерть Кобзона накануне для многих оказалась ближе. Возможно, потому, что для большинства певец был таки "родом из детства", вне времени.

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