Патриотические песни и агитация: как проходят российские государственные праздники в "ЛНР"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российская певица Юлия Чичерина регулярно выступает в самопровозглашенной "ЛНР" и аннексированном Крыму, хотя в Украине она объявлена в розыск

4 ноября в Луганске отпраздновали День народного единства - праздник, который в России является государственным, и который начали праздновать и в "ЛНР". Местных жителей "власть" развлекала бесплатными концертами, патриотическими песнями и дорогими ярмарками.

Три выходных в ноябре - своего рода бонус в жизни "республики". Еще три года назад люди довольно слабо ориентировались в том, что это за праздник. Переспрашивали друг друга - что мы отмечаем и в связи с чем отдыхаем?

Сейчас немного привыкли. Хотя, наверное, до конца объяснить, что это за праздник, и у кого с кем единство, смогут только единицы.

Ноябрь коварен тем, что сельскохозяйственных работ в это время года уже нет, сезон дач закрыт, а выезжать на природу холодно и опасно.

Поэтому три длинных выходных большинство людей проводили в городе.

Еще 3 ноября "администрация" Луганска пригласила всех посетить праздничную ярмарку ко Дню народного единства, которую провели в районе стадиона "Авангард".

Обещали "широкий ассортимент товаров промышленной и продовольственной групп по ценам производителей", а для любителей народного фольклора планировались выступления вокальных и хореографических коллективов.

Копірайт зображення Яна Викторова

Многие люди просто приходили посмотреть в надежде найти недорогой товар, но на деле ярмарка мало отличалась от всех остальных - было дорого.

В тот же день, 3 ноября, проходило закрытие 17-го Международного фестиваля "Цирковое будущее" в луганском цирке.

Билетов на двухдневное мероприятие не было. Вход был по бесплатным приглашениям, которые можно было получить в кассе цирка. Но за неделю приглашений в кассе уже не было.

Поэтому, чтобы попасть в цирк, надо было как следует поискать среди знакомых тех, кто имел доступ к этим приглашениям.

Мероприятие для Луганска было необычное. С одной стороны, бесплатное, а с другой, очень зрелищное благодаря тому, что в луганский цирк в этот раз приехали конкурсанты из 12 стран.

Копірайт зображення Яна Викторова

Кстати, кроме гостей из Таджикистана, России и Швейцарии, были гимнасты из Украины, которых корректно называли только по именам.

Мероприятие длилось три с половиной часа, из которых 45 минут заняло награждение участников.

Где-то на столько же задержали начало (видимо, ждали кого-то из "правительства"), а поскольку в зале были дети, выдержать эту "задержку" было очень непросто.

Так как мероприятие было бесплатным, зал был забит под завязку.

Среди присутствующих были и старики, и пары без детей. Учитывая, что обычно цирковые выступления собирают не более половины, а то и четверть зала, можно предположить, что 500 рублей на билеты у людей все-таки нет.

Копірайт зображення Яна Викторова

Правда, когда пошел третий час выступления, в зале осталось чуть больше половины зрителей. Остальные не выдержали духоты.

Зато фамилию действующего "главы ЛНР" во время награждения гимнастов упоминали не менее трех раз. Мол, это все произошло при его поддержке и под его патронатом.

Сосед рядом со мной прокомментировал: "Наверное, нужно было бы на этих словах аплодировать, но в зале этого не сделал никто".

Предыдущего "главу" в прошлом году не вспоминали ни разу. Наверное, все-таки даже цирк пострадал от развернутой предвыборной агитации.

Но самым ярким праздничным мероприятием стал, конечно, концерт российской певицы Юлии Чичериной в Луганской филармонии.

Сама Чичерина еще в 2015 году была объявлена ​​в розыск СБУ за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Достать билеты на ее концерт было невозможно. Вход был только по приглашениям. За неделю приглашений в кассе филармонии еще не было, а 1 ноября их уже не было.

Продавец билетов, узнав меня, достала из-под полы приглашение на концерт Марка Тишмана на этот же день в Дом культуры им. Ленина.

На мой вопрос, почему не на Чичерину, только пожала плечами: "Зачем вам Чичерина? Это будут (российские. - Ред.) патриотические песни. Послушайте лучше Тишмана - популярные песни и очень красиво".

Услышать это было забавно.

Копірайт зображення Яна Викторова

Между собой люди шутят, что Чичерина имеет паспорт гражданки "ЛНР", тогда как сами "граждане" и за полгода не могут его получить из-за безумных очередей в паспортном столе.

Детские кружки в "праздники" не работают. Поэтому альтернативой бесплатным Тишману и Чичериной могут быть разве что городские кинотеатры с ценами от 50 до 200 рублей за билет, а еще танцевальный вечер для тех, кому за тридцать, в Доме культуры железнодорожников.

Еще остается гулять по городу, наслаждаясь последними осенними днями, не имеющими никакого политического подтекста.

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