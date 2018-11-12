Блог из Луганска: как боролись за явку на "выборах"

С самого начала было ощущение, что на самотек "выборы" в Луганске не пустят.

Местные власти подстраховались. За несколько дней составили списки бюджетников, которые должны голосовать на участках при своих организациях - больницах, вузах, школах, домах творчества.

Сотрудников переписали и подали "выше". А уже в пятницу всем по телефону сообщили, что голосуем по месту работы, еще и в определенное время.

Здесь необходимо понимать ряд моментов. Люди сейчас абсолютно пассивны, никто не станет "рвать рубаху" за или против кого-то. Жизнь вообще течет в параллельных плоскостях - электорат и "власть". И пересекаемся мы в ценах на топливо и продукты питания, стоимости коммуналки и получении паспортов. И дальше снова каждый живёт в своём измерении, стараясь не беспокоить никого и сильно не вдаваться в детали.

Это и есть первый главный момент - усталость от политики, разочарование во всем происходящем. Леймотив настроений: "Я давно уже понял, что от меня ничего сейчас не зависит".

Второй момент - нежелание участвовать в этих выборах по очень прозаическим причинам, таким как санкции украинских властей.

То есть не все против выборов как таковых. Пусть они идут, кто-то за что-то борется и чего-то в них достигает, но без непосредственного участия. Как бы не против, но "без меня".

И вот для таких и были эти списки и необъявленный приказ быть в определенное время в точке Х.

Не обсуждалось ни время и место, ни отсутствие желания у людей там быть. В этом особенность бюджетников - это тот тыл правительства, который будет всегда, независимо от обстоятельств. И людей было много.

Если бы их снимали в эту минуту, то вы бы увидели дружеские колонны, пришедшие воспользоваться своим правом на выбор.

Кто-то, проголосовав, спешил уйти - выходной же день, а кто-то стоял на входе, то ли ожидая кого-то, то ли имитируя свою активность, чтобы не заходить в здание и не голосовать.

Таких было достаточно - тех, кто даже после того, как зашел на участок, не голосовал.

Да, были очереди. Поскольку бюджетники прописаны по разным участкам, то по паспортным данным записывали от руки в дополнительный список. Здесь, конечно, самый большой казус - никто из пришедших голосовать по месту работы не брал открепительного талона по месту жительства.

То есть там оставались бюллетени и фамилии в списках. И проголосовать за тех, кто не пришел на свои избирательные участки, для кого-то заинтересованного было просто.

Вместе с бюллетенями людям выдавали календари, по которым на выходе они получали ваучер на 100 рублей на пополнение оператора "Лугаком".

При этом никто не говорил, за кого голосовать. Просили просто быть. Где-то рядом торговали продуктами питания по сниженным ценам и раздавали пакеты с символикой.

В городе о выборах говорили везде, но в основном иронически. Звучало и "отголосовали уже своё в 2014-м, научены" и "чем нас теперь заманят? Бесплатной пополнялкой на телефон или дешёвыми яйцами?».

И рассказывали о том, что люди не будут голосовать, чтобы не потерять возможность выезжать в законную Украины.

Этот аргумент был весомым. Потому что, как ни крути, но для большинства - это пенсии, социальные выплаты, загранпаспорта, связь с родственниками и возможность путешествовать.

И даже те, кто имел желание принять участие в "выборах", в итоге предпочли возможность последующих выездов из "ЛНР". Только в моем коллективе из восьми сотрудников, которые все-таки пришли на участок, реально проголосовали лишь четверо. Другие только сделали вид, что приняли участие.

Удивил звонок приятельницы, которая поздравила с "выборами". И все бы ничего, но сама она в этот момент проходила оздоровительный курс в санаториях Миргорода, куда выехала из Луганска. И даже вот в таком странном поздравлении была ирония над всем происходящим.

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