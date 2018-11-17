Блог из Луганска: в темноте

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Несколько моих друзей до событий 2014 года платили едва ли не сумасшедшие деньги, чтобы приобрести уникальный для них опыт - жить без еды, без электричества, в условиях изоляции.

Одного из них инструкторы по такому вот экстремальному опыту вывозили далеко в горы, чтобы обучить навыкам жизни вне цивилизации. И каждый из них, вернувшись, чувствовал себя окрылённым обладателем какого-то уникального опыта, неведомого большинству. И мы, слушая эти фантастические истории, немного завидовали и чуть посмеивались с того, что наши друзья готовы были платить деньги за то, чтобы их не кормили…

А летом 2014 года пришлось и самой пережить 40 суток без электричества. Но я так и не могу похвалиться тем, что научилась чем-то особенному.

И вот, спустя 4 года с лета 2014 года, электроэнергию отключают снова - для переподключения высоковольтных линий с Россией.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Первое отключение - на два дня - произошло в начале октября. Не на одной улице или в одном районе, а везде: в масштабах всей территории "республики".

Об этом население оповестили задолго до этого дня и регулярно эту информацию повторяли в СМИ: запастись питьевой водой на несколько дней, пробрести элементы питания в радиоприемники, отключить от сети все электроприборы во избежание возможных перепадов напряжения.

Телефонограммой были отменены все занятия во внешкольных учреждениях.

Накануне отключения в магазинах с прилавков "пропала" вся колбаса - люди запасались не только водой, и не в каждом доме были газовые плиты. Необычным было и то, что не работали не только внешкольные учреждения - не горели светофоры, не работали супермаркеты, а торговля осуществлялась из дверей магазина.

После этого дня все делились тем, как провели этот день - было ещё тепло и можно было провести его на приусадебном участке или на природе, что многие и сделали, условившись заранее о точном месте и времени встречи, потому что телефонной связи в связи с обесточиванием вышек тоже не было.

В общем-то, можно сказать, что спустя время этот день вспоминается не так уж плохо - было ещё тепло, темнело ещё не так рано, и можно было занять себя чем-то вне дома в отсутствии электричества и воды.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Следующей датой ремонта было объявлено 16 ноября, а датой включения - 18 ноября. А это уже глубокая осень, за окном снег, а температура за окном ниже нуля. И пережить в доме, отапливаемом котлом с электрическим датчиком, уже непросто.

Частный дом остывает за пару часов. Квартира стынет чуть дольше. Нужны альтернативные источники обогрева. Причём не связанные с электричеством, то есть все стандартные формы обогревателей, работающие от сети, не подойдут. Самый примитивный вариант - газовая печка, на которой зажигают все конфорки, закрывают окна и двери в те помещения, которые не планируют отапливать.

Воздух в таких помещениях от сгоревшего газа очень тяжёлый, что приводит к головным болям и дискомфортным состояниям. Можно нагревать запасённую заранее воду, и ставить её в комнатах в ведрах или с помощью нагретых бутылок или грелках обогревать постели.

Но более комфортный, хотя и не легкий вариант - газовые или бензиновые генераторы, которые многие приобрели ещё в 2014 году. Некоторые стоят на балконах многоквартирных домов, создавая комфорт их обладателям, но шумовой дискомфорт всем остальным жильцам по соседству.

Ещё вариант - печи-буржуйки, с условием, конечно, что такая печь есть в наличие, есть условия для её эксплуатации и есть запас дров. Конечно, отапливать квартиру печью на дровах чревато пожаром.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Но хуже всего тем, в чьих квартирах установлены электроплиты. Здесь встаёт вопрос не только отопления помещения, но и приготовления и разогрева еды. Знакомая рассказывала, что для таких вот ситуаций, которые были часто в период 2014-2015 года, муж смастерил домашний мангал, который они устанавливали над раковиной и разводили в нём огонь с помощью сухого топлива.

Однако в таких условиях легче всего разогревать еду, чем её готовить - это требует намного большего запаса топлива. И при всей находчивости и запасе воды, пережить день без электроэнергии не так уж легко. Светает поздно, темнеет рано. Детские досуговые учреждения не работают все по тем же причинам.

Да, больницы и другие социально значимые объекты обеспечены заранее запасом воды и топлива для генераторов. И в местных новостях уверяют, что сбоев работе медучреждений не будет, а городская телефонная связь будет работать в привычном режиме.

Но те, кто пережил лето 2014 года в городе, знают: лучше всего полагаться на себя, иметь дома необходимый запас лекарств и не болеть, чтобы не проверять эту слаженную работу всех "государственных" учреждений в условиях отключения электричества.

И ещё после первого отключения электричества удивительное наблюдение - окна многоэтажек гаснут в разное время в обычные дни, но в ту первую ночь без света в квартирах ещё долго ходили со свечами по комнатам. То ли от стрессовой ситуации, то ли от этого нового опыта жизни без привычных благ цивилизации.

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