Блог из Луганска: как в "ЛНР" реагируют на военное положение

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Подруга, переехавшая в 2014 году на подконтрольную украинским властям территорию Украины, пишет мне: "Ну, у нас военное положение, и с этим всё понятно. А что у вас? Как семья? Дела и работа? Что нового?"

Вот так вот можно между семейными делами невзначай упомянуть военное положение, новость о котором в "республике" держалась в рейтинге новостей до вечера того же дня. После на первый план вышёл обвал рубля и треволнения по поводу сложностей пересечения границы с Украиной.

По большому счёту все вздрогнули и напряглись. Судорожно начали читать и смотреть всё, что попадалось найти об этом - по телевидению и в интернете. Начали звонить и писать родственникам.

Но это длилось сутки-двое и не больше. И в этом очень хорошо прослеживается местная тенденция - люди устали от плохих новостей и устали доверять СМИ.

Слухи о "наступлении на Донбасс"

Вполне закономерно во всех местных новостях стали говорить о том, что Украина готовится к агрессии в отношении Донбасса, что в очередной раз стягивается военная техника к линии разграничения… Что боевые действия могут начаться в любой момент.

И эти новости под разной подачей звучат по нескольку раз на дню. И даже имея уже некоторый иммунитет к плохим новостям, слушая такие прогнозы от местной "разведки", поневоле нервничаешь. Ловишь себя на мысли о том, что дома есть спички и соль, кажется, есть запас свечей, и, наверное, нужно что-то докупить, но вот что?

Нет, никакой мысли уезжать нет. Если бы мы уезжали по каждому такому вот новостному посылу, ездить пришлось бы несколько раз в месяц или просто жить вне новостей. Но ни первое, ни второе нереально.

И те, кто уезжал, давно поняли, что ориентироваться нужно не на данные местной «разведки», а на собственный опыт, чутьё или на реальную ситуацию за окном.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Людей в Луганске больше всего интересует, как военное положение отразится на выездах на подконтрольную украинским властям территорию Украины, на пенсионном туризме и на ценах

Кстати, всё та же "разведка" неоднократно доносила о том, что Украина готовится к химической атаке. Назывались районы, где это, возможно, будет. И слышать это было страшно. И приготовиться к этому никак нельзя, разве что уехать. И если такая информация имела цель запугать, то "новостийщикам" это удалось.

Сколько раз я слушала эту новость, столько же раз я ловила себя на страхе. Невольном страхе за жизнь близких, гораздо большем, чем страх за свою жизнь.

"Говорят повсюду"

О военном положении в Украине говорят повсюду. Но говорят применительно к своей жизни - о том, как это отразится на выездах на подконтрольную украинским властям территорию Украины, на пенсионном туризме, на ценах, на курсе гривне.

При мне молодая женщина звонила мужу, чтобы узнать, расплатился ли он с кем-то - в этот день упала курс гривни на 4 копейки. При мне старики обсуждали осложнения в выездом в Меловое. То есть каждый говорил о военном положении в Украине применительно к своей жизни и не больше.

В начале 2014 года я наблюдала поразительную картину, как старики в доме престарелых, не отрываясь, следили за новостями на Майдане в Киеве. Сидели, кто мог, около телевизора и, не отрываясь, следили за событиями в своей стране. Это было больно, страшно, странно и касалось каждого.

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Даже в том месте, где почти для всех выход был только один, а вся суета мирской и мирной жизни была не больше, чем суетой и шелухой за воротами гериатрического пансионата. Но видели бы вы тот интерес и то волнение, с которым следили старики за новостями тогда. Сейчас мы стали другими. Мы выгорели от всего, что произошло с нами.

Многие поняли, что их решение не значит ничего в управлении "республикой", как они не значат ничего для нынешней власти. И в этих странных отношениях - каждый сам за себя, люди устали жить в страхе.

Нет, все по-прежнему волнуются за жизнь своих детей, за свои дома, работу и благополучие, но это не тот страх, не та ситуация, что четыре года назад.

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