Блог из Луганска: что держит людей в городе?

Копірайт зображення Яна Вікторова

Думаю, после каждой критической статьи, прочитанной о жизни в Луганске, у читателя возникает вопрос: если здесь все так плохо, почему в "республике" вообще еще живут люди?

Попробуем разобраться, что же делать в Луганске сейчас считается "выгодно".

Недорогие квартиры

"Выгодный аспект" жизни сейчас - недвижимость. Если не принимать во внимание вопросы законности сделок и будущего Донбасса, то основной мотив покупки квартир и домов - низкая стоимость и большой выбор.

Многие чиновников выехали из Луганска в более спокойные регионы с законной властью, решив, что сюда уже никогда не вернутся. И их недвижимость продается вместе с мебелью, ремонтом и встроенной техникой.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Для кого-то вопрос продажи собственности - неотложный, цена не имеет особого значения. Когда жилье в новой жизни уже приобрели, и большой ставки на вырученные деньги от продажи собственности, оставшейся в Луганске, нет.

В этом случае торг вполне уместен. В дополнение к квартире можно получить бонусы в виде мебели и техники, так как вывозить все это хозяин не планирует.

Я знаю множество людей в своем окружении, чья недвижимость в "республике" стоит закрытая все четыре года, а они уже купили новые квартиры на подконтрольных территориях.

Для кого-то такое законсервированное жилье - шанс вернуться сюда, а для кого-то - якорь.

Купить однокомнатную квартиру в Луганске можно сейчас за 8000 долларов, а трехкомнатную - за 11 тысяч. И заявленная цена в 16 тысч долларов за частный дом в 70 квадратных метров в пределах Луганска с газом, водой и городом площадью восемь соток кажется сейчас непомерно большой.

Если сравнивать трехкомнатные квартиры такой же площадью в этом же районе Луганска, то раньше они стоили от 45 тысяч долларов. Сейчас же не факт, что найдется покупатель и за 11 тысяч долларов.

Покупатель тщательно выбирает место, учитывает наличие воды (в восточные районы Луганска воду подают по часам дважды в день) и автономное отопление, оценивает состояние квартиры и долго думает.

Покупатель сейчас находится в более выгодном положении, чем продавец. Основной аргумент покупателя: мне есть из чего выбирать. И это правда.

Среди моих знакомых, которые за последние четыре года приобрели в Луганске квартиры, есть те, кто заработал деньги, работая в России, и те, кто давно мечтали переехать из окрестностей "республики" - шахтерских городков, которые умирают.

Копірайт зображення Яна Викторова

И в каждом из этих случаев люди счастливы. Они купили квартиры в хорошем состоянии и имели возможность выбрать удобный район.

А тот частный дом с заявленной стоимостью в 16 тысяч долларов до сих пор не продали - цена нереально высокая по мнению всех потенциальных покупателей.

Для сравнения, флигель в Камброде (Каменный брод - район Луганска) можно приобрести за 2000 долларов.

Хотя, конечно, продаются дома и за 100 тысяч долларов. В комплекте с такими домами-крейсерами идет гараж на несколько машин, тренажерный зал, бассейн и танцевальный зал. И, конечно, о таких домах говорят как о недвижимости известных людей, которые уехали, что уже говорит само за себя.

Интересный момент: цены на недвижимость и автомобили все больше заявляют в рублях, переходя даже в этом на российские стандарты.

Недорогая медицина

Интересный аспект жизни здесь - дешевая медицина.

Первый случай, который удивил меня, произошел с моей бывшей коллегой, приехавшей в Луганск из Москвы, чтобы обследовать здесь сына. Не наоборот, как бы логично это не выглядело - к лучшим российским специалистам, - а сюда. К низкой стоимости и привычному качеству медицинских услуг.

Какие медицинские процедуры выгодно делать сейчас в Луганске? Все. Одним из аспектов предвыборной программы нынешнего главы "республики" Леонида Пасечника был лозунг "Нет" коррупции в медицине!".

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Большинство бюджетников боятся брать денежную благодарность за свои услуги под страхом увольнения и уголовных преследований. Даже в виде продуктового пакета или банальной шоколадки.

Врачи запуганы громкими делами против коррупционеров в медицинской сфере. В Луганске в "государственной" поликлинике можно бесплатно получить помощь специалиста, который не уехал.

И перевязывать вас будут бесплатно, и все остальное, что обязан делать медицинский персонал.

Да, у пациента возьмут плату за койко-место в больнице, и он будет докупать или покупать лекарства, но именно знания врача и руки медицинского персонала ему не будут стоить ничего.

Пломба в частной стоматологической клинике стоит от 700 до 1200 рублей (296-508 грн) в зависимости от полимера (харьковский 700 рублей, немецкий 1200). В "государственной" же поликлинике пломба обойдется вам в 300 рублей (127 грн) все из тех же комплектующих. Наркоз обойдется в 200-250 рублей (84-105 грн). Рентген в "государственной" поликлинике будет стоить всего 50 рублей (21 грн), а в частной - 300 (127 грн).

Еще момент - в частной стоматологии вас обяжут купить бахилы за 5 рублей (2 грн), стоимость которых в аптеке через пару метров всего 2 рубля (0,84 грн).

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Но за свои 1200 рублей (508 грн) за пломбу вы получите кожаный диван в холле, медсестру на входе, картины на стенах и отсутствие очереди.

Копірайт зображення Яна Вікторова

В "государственной" стоматологии все тот же врач, который зарабатывает стаж, примет вас после того, как вы возьмете талончик заранее, подождете неделю назначенного времени и ощутите все преференции в виде поломанного туалета, отсутствия воды, протертого линолеума и очереди из стариков.

Мода на роды

Родить ребенка в Луганске сейчас - модно. Это бесплатно.

Добавьте к этому новое российское оборудование, пришедшее с очередным траншем "российской гуманитарки", а также "любовь" нынешнего "главы" инспектировать роддома.

В интервью врачи-акушеры утверждают, что за период "республики" якобы существенно снизилась детская и материнская смертность, что раньше было острой проблемой в Луганске.

Копірайт зображення Getty Images

Но такие заявления делаются скорее в угоду рекламе "республики" и "российской гуманитарки" и в рамках местного тренда критики Украины в любом ее проявлении - от состояния дорог до науки.

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