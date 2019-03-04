Наместники. На кого луганчане оставляют квартиры и как "консервируют" должности

Копірайт зображення Яна Вікторова

Кажется, выражение "жить на два фронта" сейчас актуально, как никогда.

Все, кто планировал выезд или уехал, решал насущные вопросы присмотра за своим жильем, сохранения рабочего места и возможности вернуться в свой дом через неограниченный промежуток времени.

Чтобы сохранить жилье, оставляют смотрителя. Чаще всего это родственник, который раз в неделю наведывается в закрытую квартиру или дом, чтобы проверить краны и отопление и раз в месяц оплатить коммунальные платежи.

И согласится на такое только близкий человек, потому что делать это нужно постоянно, в любую погоду, вот уже почти пять лет.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Мой знакомый врач посещает так четыре квартиры - своих детей, сестры и свою, так как ему еще остался дом от умерших родственников.

Да, он небедный человек, если смотреть на эту ситуацию со стороны. Он не продает эту недвижимость, потому что стоит она сейчас копейки, а детям в их новой жизни нужны деньги на новое жилье.

Поэтому он наведывается в эти квартиры по кругу, надеясь, что когда-то либо вернутся дети, либо изменится ситуация на рынке недвижимости. И еще за эти квартиры надо платить. Зимой коммуналка за одну квартиру получится где-то полторы тысячи рублей (622 грн), а за четыре, соответственно, в четыре раза больше ... И это уже сумма его официальной зарплаты, а тратить такие деньги ежемесячно готов далеко не каждый человек.

Другой вариант - пускать в покинутые квартиры знакомых. Но возникает вопрос найти тех, кто согласится присматривать на ваших условиях, а затем - порядочности этих людей.

Знаю ситуации, когда такие "смотрители" не только не платили коммуналку все время, но ещё и запустили квартиру, в которую до них хозяева вложили душу, сделав так называемый евроремонт.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Возможный вариант - пустить знакомых за небольшие деньги аренды. Да, можно жить в пустом доме за какую-то тысячу рублей аренды в месяц (415 грн), а можно за такие же деньги снять от однокомнатной до трехкомнатной квартиры. Но когда встает вопрос уплаты аренды, становится трудно разобраться - это аренда или просто дружеская услуга хозяевам.

Мои друзья в аналогичной ситуации нашли тех, кто будет посещать их жилье, а сами приезжают два раза в год, чтобы отдохнуть от работы в Украине в собственной уютной квартире. Как когда-то ездили в Ниццу. Но при этом они не платят коммуналку, имея железную логику, что не живут в этой квартире постоянно, вынуждены были уехать, а "республика" и ее коммуналка никем не признаны.

Таких случаев вокруг множество: многие считают, что поскольку не живут в квартире, платить не надо, и имеют огромные долги за эти пять лет... Достаточно взглянуть на суммы задолженности в платежках, которые приходят раз в месяц на подъезд.

Но "республика" достаточно лояльна к таким нарушениям - по крайней мере, газ не обрезают за долги никогда, независимо от суммы задолженности.

Знакомая медсестра с апреля по октябрь подрабатывает в гостиницах в Сочи - моет по 12 часов шесть дней в неделю комнаты отдыхающих. Это стоит того - получает за такую ​​работу она в четыре раза больше, чем в больнице Луганска, работая по специальности. Свои полторы ставки она раздала по больнице.

Да, она значится во всех ведомостях и графиках, не желая терять место и стаж, но вместо нее работают другие, а она платит им за это деньги. Конечно же, все табели в этом случае вполне фиктивны, но это устраивает руководство - чтобы не терять последних рабочих.

Другая знакомая директор почти пять лет руководит на два фронта - в Украине и на аналогичной должности в Луганске. Возвращаться не хочет, потому что работа в Украине дает ей зарубежные командировки, интересное обучение и пенсию. Но в Луганске - уютная квартира, куда она планирует вернуться, поэтому она руководит оттуда своей же структурой.

Все это происходит неформально, резюме направляются обоим руководителям, а та директор, которая из Луганска, является фигурой лишь номинальной. Это как будто вам дали что-то в аренду. Так же и с этой должностью. Все знают, что через некоторое время бывшая директор вернется, потому прислушиваются ко всем ее дистанционным указаниям.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Такая схема "консервирования" должностей распространена в медицине и учебных заведениях. Иногда те, кто выезжает, рекомендуют руководству кого-то вместо себя, а неофициально договариваются, что в том случае, если дела на новом месте не заладятся, можно будет вернуться на прежних условиях. Конечно, новый руководитель чувствует себя довольно неуверенно, потому что понимает временность своего положения.

Впрочем, вернуться получается далеко не увсех. Долго продолжаются проверки местного "Министерства государственной безопасности", особенно если кандидат на должность - мужчина. А к тому же, новый руководитель за время своей работы настолько привыкает к удобному креслу и более высокой зарплате, что сам способен вставлять палки в колеса, лишь бы его не подвинули.

Знаю несколько примеров, когда ситуацию с отсутствием прежнего руководства использовали в свою пользу. Например, в крупной коммерческой структуре во всех эшелонах власти просто начали заниматься контрабандой, реализуя ее через супермаркеты. Другой пример - когда деканом стал вчерашний преподаватель, начала процветать коррупция. Даже сам декан бегал с пачками зачетных книжек, чтобы успеть заработать желаемые деньги.

Конечно же, при прежнем руководстве если и были единичные случаи коррупции, они не были столь гротескными, когда декан носит в пакете из супермаркета до 50-ти зачеток, чтобы обежать всех преподавателей и обеспечить "свои кадры" оценками.

Есть еще один довольно нетипичный аспект, который я увидела только в "республике". Чтобы устроиться работать в одной сети организаций с мировым именем (не буду конкретизировать), надо передать трудовую книжку на территорию Украины - в представительство этой организации там.

Там надо также открыть банковскую карточку для начисления зарплаты через украинские банки. Но при этом другую трудовую надо завести и принести в аналог заведения в "республике", а за заработную плату работникам из Украины местное представительство организации вполне официально отчитывается местной налоговой. О таком говорят - "без бутылки не разобраться".

Но я скажу вам больше: местная руководитель организации - довольно публичное лицо, и по этим причинам в Украину въехать не может (она в базе "Миротворца"), но ее банковскую карточку в Украине оформили без нее и передали в Луганск.

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