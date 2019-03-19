Что запрещено в "ЛНР". Блог из Луганска

Копірайт зображення Яна Вікторова

На первый взгляд может показаться, что никаких ограничений и запретов в "ЛНР" нет. По крайней мере для тех, чья жизнь проходит в плоскости, далекой от политики и местной армии.

Но это впечатление развеивается почти сразу, если смотришь изнутри самой "республики". Давайте разберемся, чего здесь не стоит делать и о чем говорить.

Мобильная связь

Запрещено пользоваться украинской системой связи Vodafone во всех режимных объектах, вроде "государственных" банков, "министерств", "налоговой" и многочисленных "комендатур", о чем указано сразу же на входной двери снаружи и продублировано через несколько метров внутри помещения.

В некоторых структурах это объявление - скорее дань местному приказу и полная профанация, а в некоторых заведениях за его выполнением следит охрана: сим-карты украинских операторов связи надо вынимать на входе в объект.

Несколько лет назад все "военнослужащие" и "государственные служащие" принудительно перешли на местный канал связи "Лугаком", который вроде как не прослушивается, в отличие ото всех украинских операторов. Однако во всех рекламных объявлениях дают два номера телефона - украинского оператора и местного, чтобы иметь связь со всеми пользователями телефонной связи в "республике".

Интернет

Копірайт зображення Яна Вікторова

Еще с 2015 года здесь запрещены более сотни сайтов украинских информационных порталов. Но если очень нужна какая-то информация, всегда можно обойти этот запрет, установив специальные программы, благодаря которым связь с запрещенными сайтами устанавливается через, скажем, Бангладеш, и не дает возможности вас отследить.

Однако провайдеры выполняют этот приказ по-разному - кто-то блокирует все 126 сайтов, а кто-то подходит к этому избирательно. Поэтому подключаясь к разным провайдерам, путешествуя по городу, можно легко открывать сайт BBC на востоке города, тогда как в самом центре Луганска он заблокирован.

Кроме того, действует запрет на общение с представителями миссии ОБСЕ. Это странный запрет, о котором вряд ли кто-то скажет вам вслух, но ни один представитель официальной структуры не будет давать никому из ОБСЕ никакой информации, не посоветовавшись с руководством. Ответ всегда почти одинаковый - спрашивайте у руководства в официальном письме.

Когда человек возвращается в "республику" с контролируемой Украиной территории и стремится найти официальную работу по специальности, у него часто спрашивают, почему какой-то период с 2014 по 2019 год он жил в Украине. От ответа зависит многое. Имеет значение также, почему и куда человек выезжал летом 2014 года, где работал во время своего пребывания в Украине и каковы были мотивы возвращения.

Если соискатель ищет работу в "высоких" структурах, его будет проверять "Министерство государственной безопасности". Никаких объяснений об отказе они не дают. Никаких шансов на пересмотр вопроса не существует.

Критика власти и работа на Украину

Копірайт зображення Яна Вікторова

Критиковать власть можно где угодно. Но при этом надо помнить, что излишняя активность может иметь последствия. Поэтому политические прогнозы, комментарии в соцсетях, хранение украинской литературы и т.д. может привести к задержанию по обвинению в диверсионной деятельности.

Я знаю многих, кто работает вполне официально на Украину, получая зарплату через украинские банки - это технологи, инженеры, которые продолжают работать на филиалах украинских предприятий в "республике". Но ни один из этих людей не признается в этом в беседе. Хотя и работа, и зарплата, и отчисления в местную "налоговую" - вполне официальные, но расскажут вам об этом шепотом после длительного колебания.

Все понимают, что любое сотрудничество с Украиной всегда можно представить как диверсионную деятельность, а поездки за зарплатой и пенсией - встречами с украинскими кураторами силовых структур.

Поездки "в Украину"

Официальный запрет на выезд имеют все "военные", работники "министерств" и бюджетники. Это - тысячи жителей "республики".

"Военный" вряд ли поедет сам в Украину, а вот преподаватель местных вузов делает это регулярно и тайком. А дальше все зависит от руководства. Кто-то закроет на это глаза, а кто-то найдет повод уволить с работы, потому что все бюджетники еще в 2017 году ставили подписи в приказе о запрете выезда на подконтрольную Украине территорию.

Под запретом также фото с украинской символикой. Те, кто не зависит от местной официальной зарплаты, могут делать что угодно - но на свой риск.

Все остальные научены увольнениями коллег за фото в вышиванках во время отпусков, которые неосторожно выкладывались в соцсети, или после тренингов, которые проходили в Украине.

Вообще большинство пользователей соцсетей очень осторожно относятся к друзьям по обе стороны конфликта. Часто дружат под вымышленными именами и с чужих аккаунтов, чтобы не столкнуться с преследованиями.

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