Что говорят о президентских выбора в ЛНР

Копірайт зображення Яна Викторова

Какие настроения, разговоры и "официальные" трактовки выборов президента Украины царят по другую сторону линии разграничения на Донбассе?

Наиболее заметная особенность - политическая пассивность населения Луганской области.

Жарких дебатов относительно того, кто победит на выборах 31 марта или кто за кого болеет, я не слышу.

Иногда критика в адрес кого-то из кандидатов, иногда - вопрос, из кого можно выбирать при таком политическом раскладе, но это риторические вопросы, не требуюющие ответов. При этом возникло много мифов о жизни после выборов.

Один из самых ярких - что жители "республик" уже 1 апреля начнут получать российские паспорта. Об этом спрашивают друг у друга в транспорте и на улицах, спрашивают в соцсетях и уточняют у тех, кто официально трудоустроен. Может, хоть там давали какую-то конкретную информацию?

Еще люди снова много говорят на улицах о том, что после выборов Россия якобы может признать самопровозглашенную "ЛНР".

Сначала говорили, что Россия признает "республику" в начале 2015 года, затем - летом, потом - после выборов в России, затем - после "местных выборов". Сейчас предполагают, что это произойдет после президентских выборов в Украине.

Копірайт зображення Яна Вікторова

Еще один популярный слух - 31 марта закроется переход на Станицу из-за ремонта моста. Люди спешат решить свои дела до воскресенья.

Изменились настроения и возле самого моста. Некоторые из "рикш" со стороны "республики" перестал возить людей тачками на другую сторону до автовокзала в Станице, поскольку изменились настроения украинских военных.

Сейчас "рикша" доставляет только до "серой" зоны на мосту. Объяснение простое: "Пока я туда не хожу, после выборов посмотрим".

Копірайт зображення Яна Викторова

Кроме того, коммерческую деятельность на мосту немного приостановили в ожидании перемен после выборов. Сейчас вы не увидите тысяч грузчиков с тачками, которые были еще недавно, почему-то украинские военные начали считать яблоки.

Кто-то сказал, что есть норма - 96 яблок на банановый ящик. И начали их считать. И когда тысячная очередь ждет, пока эти яблоки пересчитают, люди на блокпосту пребывают в агрессивном настроении.

В личной беседе люди просто обсуждают личности кандидатов. У нас нет полной информации - более 100 украинских сайтов уже четыре года блокируются местными провайдерами в соответствии с приказом "министерства связи и массовых коммуникаций республики".

Но из того, что просачивается через местный телеканал, мы понимаем, что основная борьба развернется между тремя лидерами политической гонки, а имен других кандидатов большая часть жителей "республики" просто не знает.

Копірайт зображення Яна Вікторова

"Официальная" трактовка выборов в Украине типична: это тотальная критика всего, что происходит за линией разграничения.

Если следить за местными новостями, то критикуют буквально все в Украине - состояние дорог, медицину, уровень образования, цены.

Я не видела ни одного человека, который бы хотел участвовать в украинских выборах. Вероятно, те кто имел такое желание, уже давно пересекли линию разграничения

Людей, которые возвращаются из Украины, называют европейскими туристами, а саму Украину - Европой. Но надо слышать интонацию, с которой это произносится, чтобы понять, что это не совсем положительное сравнение или комплимент.

И главное - 31 марта намечается масштабный принудительный митинг по всей "республике". Об этом сообщили всем бюджетникам - учителям, медицинским работникам, работникам культуры и всем остальным.

Это якобы будет акция против украинских выборов, после которой состоится концерт звезд российской эстрады на центральной площади.

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Масштабная рекламная кампания митинга началась в местных СМИ 25 марта. В воскресенье обещают марш трудовых коллективов, концерт местных и российских творческих кружков на Театральной площади, а также специальных гостей из России - группы "Корни" и "Город 312".

Мероприятие связывают не с акцией против украинских выборов (о чем говорят все бюджетники, которых заставили создавать массовку), а с праздником "Русской Донбасской весны".

Я не видела людей, которая хотели бы участвовать в выборах президента Украины. Вероятно, те кто имел такое желание, уже давно пересекли линию разграничения.

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