Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА

В Луганске за последние пять лет изменились некоторые детали привычного ритуала похорон.

Люди перестали устраивать громкие прощания с оркестром, исчезли цветы по дороге умершего, исчезла привычка прощаться дома, и все чаще похороны напоминает картинку из американских кинолент, когда на кладбище покойного провожают самые блищзкие - один-два человека. Даже если умер молодой человек, у которого много социальных контактов.

Причины довольно прозрачны - отсутствие денег. Родственники свели к минимуму похоронный ритуал. Только самое необходимое и самое простое. Никаких случайных "гостей" ради бесплатного обеда. Только самые близкие.

Местом встречи для желающих проститься стали назначать не дом умершего, а морг, похоронное агентство, больницу. И снова причине довольно почевидны - такая процедура сведет к минимуму присутствующих. Вряд ли в морг приедут случайные люди, для которых нужно будет оплачивать столовую.

Однако кое-что в отношении человека к смерти осталось не только неизменным, но и приобрело новые черты. Родственники экономят на ритуале захоронения, но тратят последнее, чтобы поставить умершему человеку памятник, навести порядок у могилы, и делают это с размахом и по определенной моде.

Если для умершего заказывают памятник, то обязательно гранитный - по моде. Железные памятники давно остались в прошлом. На современном кладбище все меньше железа, оно только там, где старые захоронения.

Для погибших "военных" ставят памятники с их фотографиями в полный рост в военной форме, с оружием, с позывными около имен вроде "Пуля". Конечно же, на этих фото умершие имеют геройский вид, а их смерть кажется трагической случайностью.

Как вкладывают деньги в похоронную моду

Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА

Для гражданских памятники несколько скромнее, но обязательно из камня. То есть у покойного либо не будет памятника вообще - только деревянный временный крест - или же это будет каменное надгробие. Причем часто по качеству надгробия угадать уровень благосостояния семьи невозможно.

Начиная с конца 2014 года в "республике" началась поголовная традиция вкладывать деньги в похоронную моду. Это делалось за средства украинских пенсий, которые приходили сразу за несколько месяцев после перерыва.

Многие рассуждали так: "Зачем мне на старости лет деньги тратить на себя? Самое необходимое у меня есть. Так куплю-ка я для себя место на кладбище, куплю памятник с пустой датой смерти и установлю его для себя, пока есть деньги".

Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА

Многие видели в этом рациональное вложение денег - таким образом старики помогали детям с собственными похоронами при жизни.

Но мода шла дальше, и кроме обновления памятников умершему мужу и себе на будущее, пожилые люди заказывали определенный дизайн - тротуарную плитку, кованую ограду, зону отдыха.

Мои знакомые работали по кладбищам три года. Заказы шли через агентство по изготовлению памятников.

Через некоторое время они купили себе транспорт, чтобы возить песок, плитку и цемент. Часто было так, что пока они работали два дня на кладбище, около них все время стоял заказчик весьма преклонного возраста, указывая, где сделать немного лучше, где уменьшить шов или подмешать еще цемента.

Было и такое, что женщины приносили для рабочих на кладбище торт и обед, давали премии за качество, потому что такие инвестиции в вечность для многих из них были чем-то вроде праздника, хотя это и трудно объяснить.

Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА

Похороны могут быть максимально скромным, но жена вкладывает последнее, чтобы удовлетворить определенные амбиции и заказать и памятник, и забор, и тротуарную плитку вокруг могилы умершего мужа - все по моде последних лет.

"Прекрасная работа"

Недавно воскресным днем я внезапно встретила на кладбище знакомого. Я видела его всегда в чистой одежде, на автомобиле, поэтому у меня был стереотип, что он работает торговым представителем.

Он удивил - последние пять лет работает на кладбище. За это время купил два автомобиля - для себя и чтобы возить металл.

Работает официально - ландшафтным дизайнером, а на самом деле делает все, за что могут заплатить - делает ограждения, устанавливает их, убирает могилы, ухаживает за растениями.

Все - за деньги заказчиков при официальной заработной плате от муниципалитета. Говорит, прекрасная работа, потому что это единственное место, где для каждого есть "живые" деньги.

Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА

Оно и не удивительно: во время Пасхи все процессы ускоряются - надо убрать, установить памятник или забор, отыскать могилу. И за каждую из операций клиент будет благодарить.

Тарифы по "республике" примерно такие: уборка могилы - 500 рублей, покраска надгробии с уборкой - 1000 рублей, покраска металлического ограждения - 2000 рублей.

Кстати, все, что связано с темой смерти, может стать прибыльным бизнесом - транспортировка умерших с территории, контролируемой Украины, или соседней так называемой "ДНР", перевозка умерших из "республики" в Украину или Россию, организация поминок на заказ для соседей, уборка могилы, установка памятника, изготовление гробов, сами похороны...

То есть каждая из таких операций может стать темой для отдельного бизнес-проекта: от памятников до трансфера умерших.

Копірайт зображення ЯНА ВИКТОРОВА

В последнее воскресенье перед Пасхой на КПП "Станица Луганская" умер грузчик 1984 года рождения. По предварительной версии врачей "скорой", у мужчины оторвался тромб. Это одна из сотен таких внезапных смертей вполне здоровых внешне людей на том мосту.

А сейчас только представьте, сколько людей могут заработать на одной этой смерти? Десятки. И очень часто "спонсором" всего является и вторая, как говорят в "республике", украинская пенсия, которая дает возможность не только жить, но и прощаться с умершими по местной моде.

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