Блог из Луганска: как это - быть школьником в "ЛНР"

Копірайт зображення Яна Викторова Image caption Что улучшить свои рейтинги, многие школы в "ЛНР" приобщаются к "военно-патриотической работе"

Есть такое выражение "Война - войной, а обед по расписанию". Эти слова прекрасно характеризуют ситуацию с начальным обучением и средним образованием в целом по "республике".

Всех моих знакомых родителей школьников можно разделить условно на несколько групп: те, кто не думал ни о каких рейтингах школ, когда записывал ребенка в школу; те, кто выбирал школу исходя из вопроса удобства - как добраться до учебного заведения; и, наконец, те, кто с маниакальной тщательностью не только выбирал школу, но и учителя для своих детей.

Начну с того, что опишу нашу ситуацию.

Ближайшую к нашему дому школу до основания разрушили еще летом 2014 года.

Копірайт зображення Яна Викторова

Это была самая старая школа в городе - с выдающейся архитектурой и удобным расположением. Разрушение школы стало трагедией для всех детей нашего района.

Следующая ближайшая школа находится через пять остановок, которые пешком реально пройти только после школы - с горы вниз и только при условии хорошей погоды.

То есть все школьники столкнулись с проблемой выбора новой школы.

По инерции все записались в следующую ближайшую школу, но ... появились нюансы, которые заметили далеко не все.

Копірайт зображення Яна Викторова

Эта школа действительно приняла всех. На базе школы действовал детский сад, музыкальная школа и множество кружков. И эта школа очень заботилась о своем рейтинге, для чего учителя не ставили ученикам ... троек.

То есть за каждую тройку учитель отчитывался лично директору: почему не дал ребенку возможность исправить ситуацию и пересдать низкую оценку.

И эта школа была как рукавичка в известной сказке, принявшая всех детей, родители которых не имели возможности возить и забирать детей ежедневно.

Серьезной проблемой для всех стал транспорт. Водители требовали документы, подтверждающие, что едет ученик, пассажиры требовали снимать рюкзаки, ученики старались не платить, даже вечером, когда они уже должны платить. А водители взамен стремились проезжать без остановок школу, чтобы отомстить детям и не подбирать таких "зайцев".

Копірайт зображення Яна Викторова

Представьте, какие скандалы были каждый день вокруг тех бедных школьников в переполненных "маршрутках".

И еще - заботясь о рейтинге, школа делала многое: участвовала в концертах, митингах, детских военных мероприятиях.

Но уровень знаний школьников, при этом, был довольно слабым.

Причина прозаична - нужда учителей, отсутствие критериев отбора детей, большое количество учеников.

Копірайт зображення Яна Викторова

Уже через год-два родители с претензиями к качеству образования начали забирать детей оттуда и переводить в школы с довоенной репутацией. Но в каждую из таких школ в этом районе города нужно было добираться двумя видами транспорта только в одну сторону, то есть больше времени на дорогу, больше денег и больше рисков.

Ситуация изменилась еще и потому, что родители верили довоенным отзывам о качестве обучения в этих школах, часто не учитывая, что во многих учебных заведениях полностью сменилось руководство после 2014 года, уволилось большинство учителей, влиявших на качество учебного процесса.

Но родители часто действовали по инерции: слышал, что школа хорошая, запишу ребенка именно туда. Именно они относятся к третьей группе в моей условной классификации неравнодушных к качеству знаний родителей.

Мы записались в лучшую согласно довоенным рейтингам в этом районе города школу. Ее репутация складывалась годами - выпускники школы почти в совершенстве владели одним иностранным языком, понимали второй и начинали подрабатывать репетиторами еще во время учебы.

Было, конечно же, и другое - кроме иностранных языков дети не знали почти ничего, все десять лет платили репетиторам, а родители всю учебу ребенка в школе страдали от жутких денежных поборов на бесконечные ремонты.

Копірайт зображення Яна Викторова

Но - помимо этого - был один важный момент: рейтинг родительских кошельков. В школу брали по результатам условных тестов, и если ребенок не набирал необходимое количество баллов, за 200 долларов директор школы записывал его в школу самостоятельно.

Знаю детей, которые просто не выдержали в этой школе, имея достаточный уровень знаний, но не имея возможности одеваться на уровне всех школьников. И характеризуя класс, родители часто говорили о сыне заведующего отделением в гинекологии, дочери крупного бизнесмена и внучке чиновника.

Я думала, что школа отремонтирована, поскольку знакомые родители шутили: "За наши десять лет в школе мы уже отремонтировали все, вам остается только учиться".

Представьте моё удивление, когда я увидела старую и без нормального ремонта школу.

Копірайт зображення Яна Викторова

Совершенно обычную и довольно тесную. Никаких декоративных украшений, технических средств обучения или признаков элитности ... Даже та, ближайшая к нам школа, казалась богаче в разы - по крайней мере там был фонтан, который включали во время проверок, были шелковые шторы на окнах, которые почему-то делали школу похожей на зажиточного крестьянина, который ест руками, но со скатерти.

Согласно легенде, кроме нас эту школу выбрали 160 детей - столько было подано заявлений от родителей на сто вакантных мест.

Были еще подготовительные курсы для будущих первоклассников, которые нам не стоили ничего, но в некоторых школах даже за них собрали деньги - в отличие от других школ, занятий там якобы было больше.

1 июня было тестирование - списки учеников и расписание тестов разместили на окнах школы заранее.

Тесты были вполне логичными - проверяли не уровень знаний ребенка, а мышление. Трудно сказать, были ли они сложными, но среди детей были и те, кто не прошел, и те, кто набрал максимальный балл.

Через два дня на окне снова висели фамилии детей по рейтингу и время первых родительских собраний.

Копірайт зображення Яна Викторова

Сами сборы были немного комичными - строго одетые директор школы и завуч, которые час рассказывали нам историю школы и достижения ее учеников, а напротив родители - в шортах, сланцах и сарафанах.

Даже актовый зал был образцом заурядности - где же все те деньги, которые школа собирала годами?

Говорили, что многое исчезло вместе с бывшим директором школы.

Нас поздравили, сказали, что дети зачислены, перечислили документы, которые нам срочно необходимо принести в приемную, чтобы подтвердить свое поступление в школу. Сразу предупредили, что школа обеспечена всеми учебниками, кроме рабочих тетрадей и книг по английскому языку, которые нам нужно приобрести до сентября за свой счет.

Копірайт зображення Яна Викторова Image caption Экс-лидер "ЛНР" Плотницкий

Так мы поступили в лучшую школу города.

И почему-то очень хочется верить, что качество знаний детей будет прежним, а рейтинг родительской состоятельности, как и ежемесячные поборы, останутся в прошлом.

Копірайт зображення Яна Викторова

P.S. На родительском собрании директор школы предложила родителям час в неделю факультативно для первоклассников ввести изучение украинского языка, который официально начинают учить только со второго класса и только раз в неделю.

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