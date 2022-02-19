"Как прошла ночь в Луганске". Рассказ местной жительницы

Яна Викторова

ВВС News Украина, Луганск

43 минуты назад

Автор фото, Reuters

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в пятницу объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за "угрозы нападения со стороны Украины". С подконтрольной ДНР и ЛНР территории людей начинают вывозить в соседнюю Ростовскую область.

Чиновники в трех муниципалитетах области, граничащих с непризнанными республиками, сразу после заявления Пушилина рассказали ВВС, что они "были не в курсе" ситуации с беженцами.

Украина последовательно и категорически отрицает какие-либо намерения осуществлять наступление в Донецкой или Луганской областях.

Рассказ луганчанки

Жительница Луганска рассказала BBC, что сейчас происходит в городе:

"Весь вечер вплоть до выключения электроэнергии около часа ночи все друзья пересылали новости и размышления по поводу сложившейся ситуации. Никто из знакомых не планирует уезжать.

Часть понимает, что все слухи о наступлении Украины носят фейковый характер, часть просто не готова на отъезд или не имеет на это средств.

Была рассылка от работодателя об отмене учебного процесса. Буквально сразу же уже по подразделениям сообщили, что можно уезжать, но только с понедельника, написав заявление на отпуск в отделе кадров. То есть эвакуироваться можно официально с понедельника после заявления, считая это отпуском.

Ночью, в 00:19, прогремел мощный взрыв, полыхало зарево, дребезжали стекла, а после отключили электроэнергию.

По звуку и силе было похоже на взрыв газопровода на соседней улице. Так, и вышло. Такой же "теракт" уже был пару лет назад в том же месте. Там пролегает труба газопровода. После люди в штатском ходили по домам с расспросами.

Ночью и сейчас (утром 19 февраля - Ред.) тишина, звуков выстрелов не слышно. Тишина просто звенящая.

Из официальных новостей - все автобусы мобилизованы под эвакуацию граждан, но выехали только первые 55 человек.

В социальных сетях шутят, что эти 55 человек поехали за обещанными деньгами (10 тысяч рублей).

С собой нужно иметь не только документы, но и их ксерокопии в двух экземплярах, запас еды и теплые вещи.

Мужчин в возрасте от 18 до 55 не выпускают из "республики", что удерживает рядом женщин и детей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На автозаправках в Донецке также - очереди

Есть ажиотаж у банкоматов и на заправках.

Фото очередей пересылали весь вечер.

Все субботние занятия у детей отменили "в связи с военным положением".