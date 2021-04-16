Як КДБ стежив за принцом Філіпом у Києві

Станіслав Цалик

для BBC News Україна

4 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Принц Філіп під час Королівського кінного шоу, 1974 рік

5 вересня 1973 року в Києві стартував чемпіонат Європи з кінного триборства. З цієї нагоди до столиці України прибув принц Філіп, герцог Единбурзький, який очолював Міжнародну федерацію з кінного спорту.

Взагалі-то міжнародні змагання, які приймав у себе СРСР, зазвичай проводили в Москві. Але на московському іподромі тривала реконструкція, розпочата 1964 року. Там будували капітальні конюшні, великий манеж, автоматичні стартові бокси для скакових коней.

На початку 1973-го стало очевидним, що будівельники не встигнуть все зробити до осені (оновлений іподром відкрили тільки наступного року).

Вирішили перенести чемпіонат до Києва, де чотири року тому, в 1969-му, збудували новий сучасний іподром. Президент Міжнародної федерації принц Філіп дав свою згоду на таку зміну. Відтак йому постійно доповідали, як іде процес підготовки до змагань у Києві.

Для манежної їзди готували окремі ділянки Виставки передового досвіду в народному господарстві УРСР. Стипль-чейз запланували провести в районі станції Жуляни, а крос - неподалік села Пирогова.

Була ще одна причина, чому герцог Единбурзький полетів до Києва.

Звання чемпіонки Європи виборювала, серед інших учасників, його дочка принцеса Анна. Її вважали одним з фаворитів змагань, адже на минулому чемпіонаті, що відбувся 1971-го в Англії, вона перемогла в індивідуальному заліку.

Тож батько волів морально підтримати дочку, яка прагнула захистити свій титул.

Прохання: без "активних заходів"

Автор фото, Поштівка кінця 1950-х років Підпис до фото, В Жовтневому палаці відбулося урочисте відкриття чемпіонату Європи з кінного триборства, на який прибув принц Філіп

Прибуття герцога Единбурзького, чоловіка англійської королеви Єлизавети ІІ, не могло залишитися поза увагою Комітету держбезпеки УРСР. Принца мали супроводжувати почет, амбасадор Великої Британії в СРСР Джон Кіллік, численні працівники посольства, а також англійські журналісти - загалом 46 людей.

За тиждень до прильоту високого гостя, 31 серпня, заступник голови КДБ УРСР генерал-майор Серафім Крикун повідомив у ЦК КПУ (гриф "Таємно", штамп "Підлягає поверненню"): "Для організації та керівництва контррозвідувальною роботою в період візиту герцога Единбурзького і чемпіонату Європи з кінного спорту створено штаб на чолі з заст. голови КДБ при Раді Міністрів УРСР генерал-майором тов. Трояком М.З.".

(Всі цитати генерала Крикуна - з розсекречених документів - Ред.)

Автор фото, Галузевий держархів СБУ Підпис до фото, Інформаційне повідомлення КДБ УРСР зі згадкою герцога Единбурзького

Для герцога підготували резиденцію - колишній палацик Якова Полякова, зятя відомого цукрозаводчика Льва Бродського, збудований ще в 1910-роки (нині вул. Грушевського, 22). Для інших гостей зарезервували номери в найкращих готелях Києва.

"В місцях проживання і перебування герцога і його свити, - продовжував генерал Крикун, - буде організовано оперативне спостереження за супроводжуючими його особами, особливо з-поміж персоналу посольства".

І далі: "З метою виявлення та попередження можливих розвідувальних дій по 8-ми співробітниках посольства Англії [...] заплановані і будуть здійснюватися необхідні чекістські заходи".

Щоправда, з Москви надійшла вказівка не проводити під час візиту принца Філіпа жодних "активних заходів" (як-от спроб вербування когось з англійців тощо), аби не наразитися на міжнародний скандал.

Щодо інших методів роботи обмежень не було, тому серед спортсменів і туристів, які приїдуть на чемпіонат, запланували "контррозвідувальні заходи".

Великий клопіт з журналістами

Напередодні прибуття високого гостя генерал Крикун доповів парткерівникам УРСР про перші результати роботи.

"Станом на 4 вересня 1973 р., - написав, - у Києві з нагоди візиту герцога Единбурзького і проведення чемпіонату Європи з кінного спорту перебувають 2 співробітника посольства Великої Британії в Москві, 13 англійських журналістів, 6 журналістів США, англійська збірна з кінного спорту в кількості 28 людей. Крім того, до Києва прибули 232 туристи з Англії, США, ФРН і Голландії".

Автор фото, Звід пам'яток історії та культури України Підпис до фото, Київська резиденція принца Філіпа - так виглядав колишній палацик Я. Полякова в ті часи

Особливу увагу спецслужба зосередила на журналістах. Найактивнішими виявилися "англійські кореспонденти, озброєні великою кількістю різноманітної фото-, кіно- та звукозаписної апаратури. Вони ретельно вивчають ситуацію й осіб з-поміж радянських громадян, що беруть участь в прийомі та обслуговуванні англійської делегації. Окремі журналісти прагнуть приховано записувати на магнітофон розмови радянських громадян".

Фактично за кожним представником преси встановили стеження.

Від кадебістів не укрилося, що кореспондент газети Sun "без дозволу" відвідав Бабин Яр, а потім, як звітували кадебісти, обурювався, що трагедія, яка там сталася, забута (перший пам'ятник встановили тільки 1976 року).

Кадебісти також звітували, що інший журналіст Sunday Times, який збирається відвідати Бабин Яр, виявляється, знає російську мову, але старанно це приховує. А фотограф газети Daily Mirror, буцімто, розкритикував радянську сферу обслуговування, скаржився на відсутність свободи слова на Заході, а колезі цинічно заявив: якби принцеса Анна впала з коня, він мав би сенсаційні фото.

Автор фото, Поштівка 1970 року Підпис до фото, Готель "Москва", в якому мешкала принцеса Анна та інші вершники

Але найбільше клопоту "бійцям невидимого фронту" завдали кореспонденти ВВС, які "займалися фотографуванням Бессарабського ринку, черг на таксі, за фруктами тощо". Натомість вони "відмовилися фотографувати пам'ятник Вічної слави", а один з них "заявив, що Україна не є суверенною республікою".

Крім того, один з кореспондентів "недоброзичливо налаштований щодо нашої країни, висловлює невдоволення відсутністю реклами про чемпіонат, намагається здійснити поїздки по Києву без перекладача".

"По вищевказаних журналістах, - звітував генерал КДБ, - нами заплановані й проводяться заходи, спрямовані на здійснення контролю за їхньою поведінкою, виявлення і попередження їхньої ворожої діяльності".

Натомість ще один журналіст російського відділу ВВС, на думку КДБ, не приховував симпатій до СРСР.

"З кожним приїздом до вашої країни, - захоплено сказав він екскурсоводу, - бачу покращення життя, збільшення товарів у магазинах".

"Принцеса Анна веде скромний спосіб життя"

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Дочка Філіпа Анна зі своїм конем Гудвілом, Віндзор, 1976 рік

Під контролем були й самі вершники.

Зафіксовано, наприклад, що англійська збірна відмовилася від запропонованої "Інтуристом" екскурсійної програми, натомість зажадала, щоб її щодня возили на тренування.

Слідкували за британськими конюхами - дев'ять осіб. Їх розмістили в готелі "Голосіївський" (нині Голосіївський проспект, 93), найближчому до іподрому.

Швидко з'ясувалося, що один з них геть не опікується кіньми. КДБ занервував: чи не шпигун, часом? Підозра підсилилася після того, як радник-міністр посольства Англії попросив переселити цього чоловіка до готелю "Москва" (нині "Україна" біля Майдану), де замешкали всі спортсмени.

Але найбільший інтерес, звичайно, викликала принцеса Анна. Особливо після розповіді одного з іноземних фотографів - мовляв, вона "примхлива, зарозуміла, не надто розумна".

Натомість побачили приємну молоду жінку. Кадебісти зібрали про неї таку інформацію: "Принцеса Анна, яка мешкає в готелі "Москва", веде скромний спосіб життя, зі спортсменами перебуває в дружніх стосунках, уникає іноземних кореспондентів. Принцесу Анну постійно супроводжує і проживає в сусідньому номері її особистий охоронець, старший інспектор "Скотланд Ярду".

Радянських вершників здивувало, що принцеса сама доглядає свого коня Дублета, з яким виграла попередній чемпіонат Європи.

Герцог Единбурзький прилетів 5 вересня на невеличкому власному літаку, причому сам був за штурвалом. Одразу поїхав оглянути спортивні об'єкти, на яких відбудуться перегони. Ввечері взяв участь у церемонії відкриття в Жовтневому палаці.

Принцеса Анна не стала вдруге чемпіонкою Європи. Під час змагань з кросу біля села Пирогова, під час виконання однієї з найскладніших вправ, впала з коня й злегка забилася. Це сталося 8 вересня, в третій день першості.

Переможцем чемпіонату став Олександр Євдокимов з Москви. Неодноразовий чемпіон України Володимир Сорока (Миколаїв) потрапив лише до десятки найсильніших.

Командний приз завоювали вершники з ФРН, друге місце посіли радянські спортсмени, третє - команда Великої Британії.

По завершенні змагань принц Філіп влаштував прийняття в своїй резиденції на вул. Грушевського. А наступного дня разом з принцесою Анною відбув на власному літаку до Лондона.