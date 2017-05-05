Блог историка: 1917 год. Как создавались украинские вооруженные силы

Копірайт зображення Stanislav Tsalyk Image caption Митинг Украинской черноморской общины на Историческом бульваре в Севастополе. Весна 1917 года

5 мая 1917 года в Киеве открылся I Всеукраинский военный съезд, на котором решили создать украинскую армию, запланировали мероприятия по организации военного образования и рассмотрели включение в вооруженные силы Украины Черноморского флота и пути его дальнейшей украинизации.

Украинизация Черноморского флота началась в марте, как только Николай II отрекся трона.

В Севастополе вышел из подполья кружок "Кобзарь", образованный еще в 1905 году. Его членами были два десятка флотских офицеров.

"Кобзарь" быстро возглавил национальное движение Севастополя - созвал собрание украинских моряков, на которых сформировали Украинскую черноморскую общину. К тому времени в составе Черноморского флота было 65% украинцев.

Черноморская община выбрала себе штандарт - казацкий флаг с крестом в центре. И впервые сформулировала военную доктрину Украины:

1) создать флот, который будет в полтора раза сильнее других флотов в Черном море;

2) присоединить к Севастопольскому флоту "все украинские морские силы в Балтийском и Каспийском пространствах и на Японском пространстве Зеленого Клина";

3) начать дело по меньшей мере с трех бригад линейных кораблей, бригады крейсеров, трех дивизий миноносцев, подводных лодок, а также кораблей спецназначения;

4) иметь в своем составе гидроавиацию.

На конец апреля большинство кораблей Черноморского флота имели украинские советы. Самые влиятельные - на линкорах "Иван Злотоуст", "Св. Евстафий", "Ростислав", крейсерах "Кагул", "Прут", минной бригаде, эскадренном миноносце "Завидный".

Копірайт зображення Stanislav Tsalyk Image caption Эскадренный миноносец "Завидный", на котором был влиятельный украинский совет

Стоит отметить, что почетным членом Украинской черноморской общины стала София Колчак, жена командующего Черноморским флотом. Да и сам вице-адмирал Александр Колчак с пониманием относился к украинскому движению.

Именно делегаты Черноморского флота выдвинули на киевском Всеукраинском военном съезде требование, чтобы их флот стал составной частью будущих вооруженных сил Украины.

Украинской армии - быть

Съезд созвала Центральная Рада. В большом зале Педагогического музея собрались несколько сотен делегатов - от солдата до генерала включительно. Это были представители всех фронтов (шла Первая мировая война), а также двух флотов - Черноморского и Балтийского.

Делегатов приветствовали председатель Центрального Совета профессор Михаил Грушевский и военный комиссар генерал Константин Оберучев.

Участники съезда долго не могли определиться с выбором председателя, ведь он олицетворял бы украинского военного лидера.

Пришли к компромиссу: избрали президиум из пяти человек, которые руководили по очереди: Владимир Винниченко (от Центральной Рады), Симон Петлюра (от фронтовиков), Николай Михновский (от военных-тыловиков), Степан Письменный (от моряков) и Юрий Кайкан (новоназначенный командир Богдановского полка).

Копірайт зображення Stanislav Tsalyk Image caption Юрий Кайкан (именно так подавали его фамилию тогдашние газеты, а не Капкан), командир первого украинского казачьего полка, будущий автор "Устава строевой службы"

Съезд единогласно принял резолюцию "Об автономии Украины". Революционный шаг! Ведь Центральная Рада провозгласила автономию Украины своим I Универсалом только на месяц позже.

В закрытом режиме делегаты проголосовали за создание украинского войска. В тыловых частях бывшей царской армии украинцы должны были распределяться в отдельные подразделения. Аналогичный процесс должен был начаться и в боевых частях, но там следовало действовать постепенно, чтобы не ослабить фронт.

В вопросе флотов приняли резолюцию: а) в Балтийском флоте укомплектовать некоторые из кораблей исключительно командами украинской национальности; б) что касается флота Черноморского, то невзирая на то, что он и сейчас состоит в подавляющем большинстве из украинцев, в дальнейшем пополнять его исключительно украинцами" .

Съезд также постановил открыть военные школы всех ступеней, обеспечить их украинскими учебниками (которые, разумеется, только предстояло написать - или перевести имеющиеся с русского языка).

Копірайт зображення Stanislav Tsalyk Image caption Киевская пресса писала о ходе событий на военном съезде. Газета "Киевлянин", 7 мая 1917, стр. 2

Будущий атаман

Все эти задачи (украинизация армии, формирование украинских подразделений, продвижение среди бойцов идеи автономии Украины) должен был воплотить в жизнь новый орган, избранный съездом в последний рабочий день, - Украинский генеральный военный комитет при Центральной Раде.

Его сформировали, по сообщению газетчиков, из 21 человека. Съезд постановил, что деятельность комитета будет финансировать казначейство.

Членом комитета стал Симон Петлюра. Собственно, в тот день - 8 мая 1917 года - началась стремительная военная карьера будущего Главного атамана войск УНР.

Через две недели после окончания съезда он возглавил генеральный комитет, а уже 5 июля Винниченко, став главой правительства, подписал официальное свидетельство о назначении Петлюры военным министром - должность называлась Генеральный секретарь по военным делам.

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Также делегаты приняли два исторических постановления, которые, кажется, находились вне компетенции военных: о том, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает (позже этим лозунгом будут удачно оперировать большевики) и о введении в школах с осени 1917-го обучение на украинском языке.

Первые украинизированные - в Севастополе

Известие о решении I Всеукраинского съезда всколыхнуло земляков на всех фронтах и ​​флотилиях.

В частности, в начале лета 1917-го с новой силой пошел процесс украинизации флота.

Первой украинизированной частью стал Севастопольский флотский полуэкипаж - подразделение имело украинское знамя (флаг с портретом Тараса Шевченко), а его оркестр первым на Черноморском флоте начал исполнять "Ще не вмерла України...".

Началась украинизация морских экипажей. Моряки потребовали от руководства флота (новым командующим, вместо лояльного Колчака, стал Вениамин Лукин) разрешения на поднятие желто-голубых флагов вместо российского триколора.

Не отставали моряки Балтийского флота - уже в начале июня 1917-го выразили желание выделиться в отдельный экипаж на корабле, который назывался бы "Украина".

Съезд, который начался 5 мая, заложил основы создания вооруженных сил Украины. По большому счету, именно этот день мы могли бы праздновать как День украинского войска.