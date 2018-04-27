Как начинался гетманат Павла Скоропадского

Копірайт зображення Укрінформ Image caption 29 апреля 1918 года генерал Павел Скоропадский стал гетманом Украины

100 лет назад - 29 апреля 1918 года - в истории Украины открылась новая страница. С политической арены ушел профессор Михаил Грушевский, прекратила существование возглавляемая им Центральная Рада.

Зато взошла заря генерала Павла Скоропадского - в тот день он стал гетманом Украины.

Конец Центральной Рады спланировали еще 24 апреля в Киеве шестеро иностранцев: трое немцев (посол Германии барон Мумм, военный атташе полковник Штольценберг, начальник штаба группы армий "Киев" генерал Гренер) и трое австрийцев (посол Австро-Венгрии граф Форгач, военный атташе майор Флейшман , чиновник посольства Принцинг).

Армии этих государств вошли в Украину в конце февраля по просьбе Центральной Рады для защиты УНР от российских большевиков.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Начальник штаба группы армий "Киев" генерал Гренер, в кабинете которого на Липках состоялось заседание 24 апреля 1918

Эта шестерка военных и дипломатов собралась в немецком штабе на теперешней улице Липской, 9. Дом сохранился, но в то время он был двухэтажным.

Предпочтение отдали Скоропадскому

О смене власти союзники думали давно. Немецкое командование убедилось, что Центральная Рада не способна выполнять свои обязательства - прежде всего по поставкам зерна в Германию.

Генерал Гренер, например, считал Раду смесью мечтателей и идеалистов, а не действенным органом власти.

Среди возможных преемников Михаила Грушевского - речь шла о должность гетмана - рассматривали адмирала Александра Колчака, будущего Верховного Главнокомандующего Русской армией, а в то время - экс-командующего Черноморским флотом.

Он симпатизировал украинскому обществу Севастополя, праздновал с ним Троицу, даже пытался говорить по-украински.

Но предпочтение отдали генералу Павлу Скоропадскому.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Тростянец, родовое поместье Павла Скоропадского

Его род - это важно в идеологическом смысле - связан с украинскими старшинско-аристократическими родами Апостолов, Кочубеев, Полуботко, Тарнавских. Также у него были имения в Украине. И он - прямой потомок брата гетмана Ивана Скоропадского.

Девять требований

Будущему гетману, которого тоже пригласили в немецкий штаб, выдвинули девять требований. Главные: роспуск Центральной Рады, люстрация чиновников, денежная реформа, свободная торговля, земельная реформа.

В случае согласия союзники не будут препятствовать смене власти в Украине. Но осуществить государственный переворот Скоропадский должен собственными силами.

Вскоре, по словам самого Скоропадского, "для переворота все было готово. Был сформирован полк, преимущественно из офицеров; были посланы во все украинские части агитаторы. Оружие имели в достаточном количестве".

Захватить правительственные здания в Киеве планировали в ночь на 30 апреля. Но вышло по-другому.

Не откладывать на завтра

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Киевский цирк "Хиппо-Палас", где проходил Всеукраинский съезд хлеборобов

29 апреля открылся Всеукраинский съезд хлеборобов. Учитывая количество участников - 6432 человека от восьми губерний - местом проведения выбрали вместительный цирк "Хиппо-Палас" на Николаевской (ныне улица Архитектора Городецкого), 7. Теперь на том месте - кинотеатр "Украина".

Форум должен был длиться два дня.

"Предполагалось, - вспоминал Скоропадский, - что 29 апреля я еще не поеду туда, поскольку в течение первого дня хотели убедиться, насколько весь это народ, который съехался со всей Украины, действительно готов к перевороту".

Обо всех съездовских выступлениях Скоропадского информировали специальные курьеры. Его поразило, что делегаты - "простые крестьяне, сравнительно мало людей, одетых в пиджаки, все больше в свитки" - на все лады распекают аграрную политику Центральной Рады.

Критика очень быстро достигла апогея.

"Тогда я решил, - вспоминал генерал, - что не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Я приказал всем отрядам, не дожидаясь ночи, немедленно приступить к выполнению своих задач".

"Гетмана! Гетмана!"

Скоропадский приехал на съезд, когда напряжение выступлений было уже достаточно высоким. Делегаты предлагали сбросить Центральную Раду, которая привела Украину к беспорядку и хозяйственной руине, требовали разогнать земельные комитеты и тому подобное.

Рассуждения какого-то оратора о необходимости сильной власти, которая должна сосредоточиться в одних руках, встретили аплодисментами. Кто-то воскликнул: "Браво!", Другие: "Ура!", А потом разнеслось: "Гетмана! Гетмана!"

Именно в этот момент - случайно или нет - в генерал-губернаторской ложе показался Павел Скоропадский. Председательствующий Михаил Воронович, депутат от Киевской области, бывший Бессарабский губернатор предложил выбрать Скоропадского гетманом.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption План партера цирка "Хиппо-Палас". Красным обозначена ложа, в которой находился П. Скоропадский при избрании его гетманом.

Участники съезда встали, овации продолжались несколько минут. Голосования не было, но и без того позиция людей была понятна.

Скоропадский не стал ломать комедию, что для него все это неожиданность. Коротко поблагодарил за то, что доверили ему власть, и пообещал сделать все, чтобы спасти Украину.

"Социалисты потом говорили, что это было подстроено, - это неправда", - утверждал гетман.

Может, и так. По крайней мере в съездовской повестке дня, состоящий из пяти пунктов, выборы гетмана не предусматривались.

Но председательствующий дружил со Скоропадским и был посвящен в тайный сценарий переворота. А через две недели получил кресло товарища (заместителя) министра внутренних дел, затем - министра юстиции.

Примечательно и то, что после избрания гетмана съезд сразу завершился. Хотя должен был длиться два дня.

Перелом случился ночью

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Педагогический музей, в котором заседала Центральная Рада, возглавляемая М. Грушевским

Только что избранный гетман поехал в Софийский собор, епископ Никодим благословил его и помазал. В 16 часов на Софийской площади начался торжественный молебен.

Интересная деталь: во время молебна на площади появилась скорострельная сотня, которой было приказано спешить к Центральной Рады и охранять ее.

Командир сотни Черник на мгновение заколебался: не арестовать ли Скоропадского и его сторонников: 12-х пулеметов, которые имела сотня, для этого хватило бы. Но решил выполнять приказ и двинулся дальше по Владимирской.

Центральная Рада еще заседала - именно 29 апреля принял Конституцию УНР. Но контроль над страной уже потеряла, превратившись в некий клуб для политических дебатов.

К вечеру немецкая военная часть окружила здание Центральной Рады и предложила чиновникам разойтись.

В то же время сторонники Скоропадского захватывали государственные учреждения. Чтобы отличаться от сечевиков, верных правительству Грушевского, гетманцы имели повязки на рукавах: белую - на левом, малиновую - на правом.

Захват власти продвигался медленно: по состоянию на вечер 29 апреля завладели только второстепенными министерствами.

Около 2 часов ночи произошел перелом: гетманцы взяли под контроль военное министерство, государственный банк и министерство внутренних дел.

Скоропадский вспоминал: "Узнав о взятии министерства внутренних дел, которое располагалось в бывшем доме генерал-губернатора, я решил немедленно переехать туда. Помню, переезд представлял собой довольно смешное зрелище. Я ехал в машине, имея только одеяло и подушку (мои вещи где-то потерялись)".

Начальник генштаба заявил о переходе на сторону Скоропадского. Переворот удался.

"Население Киева встретило переворот совершенно спокойно, - свидетельствовал Дмитрий Дорошенко, который вскоре стал министром иностранных дел. - Так же спокойно восприняла известие о киевских событиях и вся Украина. Никто не попытался становиться на защиту свергнутого правительства".

Самый большой государственник

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Здание МВД на углу современных улиц Институтской и Шелковичной, в котором поселился П. Скоропадский в ночь на 30 апреля. Дом не сохранился.

Да - с военного переворота - началась "золотая эра" революций.

Именно во время гетманства Павла Скоропадского, которое продолжалось неполных восемь месяцев, были основаны Академия наук, два украинских университета, 150 украинских гимназий, открылись несколько украинских банков и акционерных компаний, были сформированы Национальный архив, Национальная библиотека, открылись Украинский театр драмы и оперы, Украинская государственная капелла, Государственный симфонический оркестр и тому подобное.

Гетман Павел Скоропадский оказался одним из крупнейших государственных деятелей среди тогдашних руководителей Украины.

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