5 лучших украинских замков-бастионов

Копірайт зображення Олексій Бухало Image caption Олицкий замок. Вид из города

Позднесредневековые замки объединили архитектуру красоты и фортификационные хитрости - "palazzo in fortezza". Инженеры заботились о недоступности, а зодчие об изысканности дворцов. Кое-где их проекты выполняли одни и те же специалисты.

С развитием артиллерии в конце XV-го - в XVI веках архитекторы задумались о совершенствовании обороны замков.

В частности, их беспокоили недоступные из главного здания «мертвые зоны», которые возникали в башнях.

По углам выстраивали бастионы, в которых размещали пушки, артиллерию, боеприпасы. Оттуда было удобнее обстреливать территорию перед стенами или рвами.

Копірайт зображення Олексій бухало Image caption Дворец - вид со двора. Достроенный балкон с крышей

Олицкий - первый бастионный замок в Украине

В 1564 году крепость с пристройками заложили в Олике. Комплекс в форме прямоугольника площадью почти шесть гектаров окружили полутораметровыми стенами, земляной насыпью и рвом, который с помощью искусственного каскада заполняли водой.

Из четырех углов замка построили бастионы. На двух из них разместили башни, еще две были внутри двора.

Передовая фортификационная конструкция, а также арсенал из пушек, мортир, мушкетов, гаковниц и тяжелых ядер превратили Олицкий комплекс в неприступный замок, который выдержал немало осад и стал образцом для построения других.

Копірайт зображення Олексій бухало Image caption Олика. Фрагмент уцелевшего бастиона

Позже крепость перестроили в резиденцию с просторным дворцом во главе.

Ворота со скульптурой при въезде и балкон с колоннами со двора стали его индивидуальными чертами.

В то же время замковые стены помешали появлению парка - особенности дворцов XIX века.

Копірайт зображення Анатолій Похилюк Image caption Дубенский замок. Перестроенный бастион с ротондой

Дубенский - непобедимый замок-бастион

Первый каменный замок в Дубно Константин Иванович Острожский заложил еще в конце XV века. Его перестроил его внук Януш.

Планировалась правильная треугольная конструкция с бастионами на углах, предполагает доктор архитектуры Петр Рычков и добавляет, что ее автором мог быть Левассер де Боплан.

Примерно в то время французский инженер по поручению короля работал над укреплением восточных границ Речи Посполитой.

Однако, из-за болот и реки рядом, создававших как защиту, так и проблемы для строительства, крепость возвели с двумя выступами.

Их соединили куртиной - каменной оградой длиной 160 метров и главным въездом в центре - и обкопали рвом.

Внутри бастионов расположили казематы - помещение для хранения боеприпасов, продовольствия.

Копірайт зображення Олексій Бухало Image caption Дубенский замок. Дворец Любомирских. Вид со двора

Весь комплекс окружили высоким забором, а под замком обустроили подземные ходы, в которых во время нападения прятались местные жители.

Дубенский замок выдержал атаки татар в 1577 году, осады казаков Хмельницкого в 1648-м и московского войска в 1660 годах.

В конце XVIII века крепость перестроили в резиденцию в класицистическом стиле.

Используя фундамент и подвальную часть старой замковой пристройки, архитектор Генрих Иттар заложил дворец, который снаружи с цокольной частью имел три этажа, а со двора - два.

Он связал военные бастионы с общей композицией, а миниатюрную башню, откуда когда-то сторожевые сообщали об опасности, перестроил в ротонду для свиданий.

Копірайт зображення Петро Ричков Image caption Збараж. Въездные ворота

Збаражский замок - "palazzo in fortezza"

Каменное укрепление, расположенное на высокой горе города Збараж, отобразило новейшие тенденции европейского фортификационного искусства своего времени, считают исследователи.

По просьбе Ежи Збаражского чертежи сооружения создал венецианец Винсент Скамоцци. Тот проект больше напоминал резиденцию, поэтому его доработал военный архитектор Генрих ван Пеен.

Копірайт зображення ПЕТРО РИЧКОВ Image caption Збаражский замок с бастионом на переднем плане

Збаражский замок относят к сооружениям, выполненным в стиле palazzo in fortezza - дворец в крепости.

Данное укрепление - это квадрат с четырьмя бастионами, соединенными куртинами высотой двенадцать и шириной местами до двух метров.

Внутри были казематы. Из бастионов в казематы, а из казематов во двор прорыли тоннели. Украшенные барочным фронтоном двухэтажные ворота с северо-западной стороны вели к ренессансному дворцу.

Несмотря на совершенную конструкцию, в 1648 году Збаражский замок успешно атаковали казаки Хмельницкого, а позже захватили и разрушили турки.

Сооружение восстановил Дмитрий Вишневецкий, а после него Йозеф Потоцкий поддерживал его в надлежащем состоянии.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Общий вид на Подгорецкий замок в с.Подгорцы (Львовская обл.)

Подгорецкий замок - оборонительная крепость или роскошный дворец?

Подгорецкий замок, как и Збаражский, также планировали по принципу "дворца в крепости". Это один из лучших примеров сочетания ренессансного дворца с бастионным укреплением в Европе.

Проект фортификации выполнил инженер Гийом Левассер де Боплан, а дворца - королевский архитектор Андреа дель Аква, который накануне руководил строительством Збаражского замка.

Подгорецкий комплекс также является квадратом с четырьмя бастионами на углах.

Позднеренесансний с элементами барокко двухэтажный дворец с павильонами и башнями по бокам расположили с севера, с других сторон были казематы с глубоким рвом вокруг.

Строительство замка заняло пять, а его отделка - 20 лет. Он претерпел разрушение от казаков почти одновременно со Збаражским.

В XVII веке Вацлав Жевуский провел масштабную реконструкцию - строители разобрали подъемный мост, построили дополнительные помещения - дворец стал трехэтажным.

В его стенах Жевуский собрал солидную коллекцию книг, картин, оружия, мебели,

Тогда перед резиденцией стояла парадная военная стража, несколько пушек. Для шляхты периодически организовывали многонедельные забавы с фейерверками, военными парадами и пушечными залпами. Был свой оркестр и театр.

Копірайт зображення Володимир Ступак Image caption Замок в Бродах

Бродовский замок не получили казаки Богдана Хмельницкого

Замок в Бродах, как и Подгорецкий, по заказу коронного гетмана польского Станислава Конецпольского, спроектировал Гийом Левассер де Боплан, а построил Адреа дель Аква.

Пятиконечную крепость с пятью бастионами соединили куртинами и казематами внутри.

Копірайт зображення Володимир Ступак Image caption Броды. Казематы

В 1648 году замок выдержал осаду войск Богдана Хмельницкого, которая длилась восемь недель.

Во время Берестецкой битвы он выполнял функции польской военной базы - отсюда транспортировали пушки, здесь удерживали пленных казаков.

Копірайт зображення Володимир Ступак Image caption Броды. Казематы изнутри

В следующем веке Станислав Потоцкий реконструировал раннебарочную оборонительную крепость в позднебарочную резиденцию - вдоль северной стены построили двухэтажный дворец с боковыми ризалитами (выступами), а также ворота.

Здесь проходили громкие действия, в частности свадьба дочери Потоцкого - Теофелии.

Копірайт зображення Петро Ричков Image caption Схема Города Броды. Пятиугольный Бродовский замок - слева

В 1812 году по приказу австрийского правительства Винсент Потоцкий разобрал часть фортификаций со стороны города, в частности, башню и два бастиона.

Украинские бастионные замки отразили вызовы времени и были лучшими образцами европейского фортификационного искусства.

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