Как барон Врангель чуть не возглавил украинскую армию

Копірайт зображення Getty Images Image caption До того, как стать командующим русской Добровольческой армии, Петр Врангель мог быть одним из командиров армии гетманской Украины

100 лет назад генерал Петр Врангель получил предложение возглавить штаб новой украинской армии. Если бы согласился, дальнейшая история Восточной Европы могла бы сложиться иначе.

Эта история началась с прибытия поезда на киевский вокзал вечером 20 мая 1918 года. Из вагона первого класса вышел 40-летний мужчина в штатском.

Он приказал кучеру ехать в отель "Прага" у Золотых ворот.

Об авторе Копірайт зображення Stanislaw Tsalyk Станислав Цалик Писатель, краевед, сценарист, автор более 1000 эссе, посвященных малоизвестным страницам истории Киева и Украины

Единственный свободный номер оказался на последнем этаже. Портье записал в книгу гостей нового жильца - Врангель.

Это был тот самый генерал, о бескомпромиссном поступке которого много говорили и в Киеве, и в Петрограде (тогдашнее название Петербурга).

А было все так. В октябре 1917 года большевики, арестовав Временное правительство Александра Керенского, захватили власть. Врангель, только что назначенный командовать 3-м Конным корпусом, в знак протеста подал рапорт об отставке.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Отель "Прага" (ул. Владимирская, 36), на верхнем этаже которого жил Петр Врангель

"В результате большевистского переворота от службы врагам Отечества отказался и в командование корпусом не вступил", - пояснил позже.

Телеграмма из Симферополя

В отставке барон поселился с семьей в Ялте. Но провинциальной жизнью радовался недолго.

На начале января 1918 года получил телеграмму из Симферополя. Полковник Макуха, начальник штаба крымского правительства сообщил, что курултай предлагает Врангелю должность командующего войсками. Пригласил на переговоры.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Такой увидел Ялту барон Врангель, уйдя в отставку - покрытые льдом набережная, фонари, лавочки

Барон уехал.

Макуха произвел на него впечатление "скромного и делового офицера".

Зато о встрече с главой Директории Крыма - и одновременно военным министром - Джафером Сейдаметом генерал вспоминал так: "С первых же слов моей встречи с Сейдаметом я убедился, что нам не по пути, о чем откровенно ему и сказал".

Далее был захват Крыма большевиками, арест Врангеля - он тогда чудом остался жив.

Затем по чужим документам он поселился на даче в Мисхоре.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption Дача в Мисхоре, где Врангель скрывался от большевиков

Газетные новости

Полуостров, занятый красными, был изолирован от остального мира.

Когда в результате переговоров в Брест-Литовске контроль над Крымом взяли немецкие войска, начали поступать свежие газеты - преимущественно киевские.

Из них Врангель узнал потрясающую новость: в Украине, которая отделилась от России, руководит уже не Центральная Рада, а гетманат. И глава государства - Павел Скоропадский!

Этого генерала барон знал, ведь они вместе служили в одной бригаде. Более того, осенью 1914 года Врангель был у Скоропадского начальником штаба дивизии.

Итак, в украинскую столицу - и немедленно!

Отставник соскучился по реальным делам.

Завтрак с гетманом

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Гетман Павел Скоропадский

На следующее утро после прибытия в Киев, 21 мая, барон позвонил гетману из отеля. Скоропадский пригласил его на завтрак.

Петр Врангель отправился на Печерск - резиденция гетмана находилась в бывшем генерал-губернаторском доме на углу Институтской и Левашовской (ныне Шелковичной, сооружение не сохранилась).

Вход охранял караул офицерской роты.

В приемной Врангель разговорился с очередным адъютантом. Тот рассказал: в ближайшее время в Украине будет формироваться огромная армия, деньги на которую обещают немцы.

В этот момент появился Скоропадский.

"Мы расцеловались и пошли завтракать. Разговор был исключительно приватный. Скоропадский рассказал о себе, я поведал ему о том, что пережила моя семья, вспомнили общих знакомых", - вспоминал гость.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption В своей резиденции гетман Скоропадский предложил Петру Врангелю возглавить штаб будущей украинской армии

Позавтракав, генералы пошли в кабинет Скоропадского. Гетман поделился планами по созданию украинской армии.

Вдруг гетман обратился к барону: "Я очень рассчитываю на тебя. Ты согласился бы пойти ко мне начальником штаба?"

Оружие не дадут

Итак, это уже было второе предложение, которое получил Петр Врангель за последние несколько месяцев - первое было в Симферополе.

Барон отметил, что не успел ознакомиться с ситуацией в Украине, поэтому не готов к ответу. Но может работать как военный техник.

Однако, гетман настаивал именно на должности начальника штаба.

Врангель обещал подумать.

Копірайт зображення Станіслав Цалик Image caption За консультациями барон Врангель пошел в военное министерство (ныне ул. Мазепы, 11)

Потом пошел в военное министерство, расспросил многих, кто находился в курсе дел.

Сделал вывод: реально немцы никаких формирований не разрешат. Максимум - согласятся на штабы. Но оружие не дадут.

Кроме того, Германия находится в тяжелом экономическом положении, рассчитывать на ее длительную поддержку не стоит. Войну, скорее всего, выиграет Антанта.

Отказ

Через два дня гетман пригласил Врангеля на обед и напомнил свой вопрос.

"Многое из того, что происходит здесь, мне непонятно и меня смущает ... Ты воспринимаешь Украину только как первый слог слова "Россия"? - дипломатично спросил барон.

Реакция Скоропадского была весьма красноречивая.

Он, по словам Врангеля, "стал горячо доказывать, что Украина имеет все условия для образования самостоятельного и независимого государства, стремление к самостоятельности давно жило в украинском народе ... В конце концов он стал доказывать, что объединение славянских земель Австрии и Украины, пожалуй, единственная жизненная задача".

Не услышав утвердительного ответа относительно Украины как площадки для освобождения России, барон отклонил предложение гетмана.

Если бы армия была создана и гетманат выстоял после вывода из Украины немецких войск в декабре 1918 года, история Восточной Европы сложилась бы иначе.

Можно дискутировать, удержали ли бы тогда большевики власть в России.

А красных - за двери

Копірайт зображення Getty Images Image caption К армии большевиков Петр Врангель решил также не присоединяться

В Киеве Врангеля ожидало и другое предложение.

В гостиничный номер к нему пришел какой-то господин в штатском. Барон едва узнал в нем бывшего начальника 3-й Кавказской кавалерийской дивизии генерала Сергея Одинцова.

Не обрадовался встрече, ведь считал бывшего сослуживца предателем - он одним из первых переметнулся к большевикам.

Вот и теперь Одинцов прибыл в Киев в составе большевистской делегации на какие-то переговоры.

Врангель не подал ему руки.

Визитер начал убеждать, что был и остался монархистом, а большевикам служит потому, что с их помощью надеется восстановить монархию.

"Таких, как я, сейчас у большевиков много, даже советских комиссаров несколько! А цель оправдывает средства", - доказывал Одинцов.

Предложил Врангелю уйти к красным.

Барон выставил его за дверь.

Вместе с Петлюрой

Копірайт зображення УІНП Image caption Симон Петлюра

Еще одно предложение Петр Врангель получил в Киеве 15 августа, на обратном пути из своего имения в Минской губернии.

Услышал от киевских знакомых, что генерал Абрам Драгомиров вскоре отбывает в только что созданную Добровольческую армию. Направился к нему на Печерск.

Хозяин дома подтвердил: страны Антанты создают на Волге новый фронт против немцев и большевиков. Командовать там будет генерал Михаил Алексеев.

"Поехали со мной", - вдруг загорелся Драгомиров, которого пригласили заместителем командующего.

"Работа на Волжском фронте тебе найдется: формировать придется и регулярную кавалерию, и казацкую конницу. Ты знаешь и то, и это - тебе и карты в руки", - убеждал он.

Врангель согласился.

Уже через неделю прибыл в Катеринодар (Нынешний Краснодар. - Ред.) в штаб Добровольческой армии. Его назначили командиром 1-й Конной дивизии, вскоре - 1-го Конного корпуса.

Пройдет время, и он возглавит Добровольческую армию.

Чтобы избежать поражения, начнет переговоры с Симоном Петлюрой - даже планировать совместные с украинцами боевые действия.

Но будет уже поздно.

И Скоропадский, и Врангель, и Петлюра проиграют в этой войне.

Поедут в эмиграцию - и все погибнут не своей смертью.

А победу одержат большевики.

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