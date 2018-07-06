Иван Тиктор: "сельский мужик", который стал медиамагнатом

Копірайт зображення AFP Image caption Медиамагнат Иван Тиктор

6 июля 1896 года родился украинский медиамагнат, который издательское дело превратил в бизнес. Ивана Тиктора львовские промышленники избрали председателем своего общества - он был одним из самых успешных предпринимателей Галичины.

Львов, конец 1920-х годов. В редакции ежедневной газеты "Новый час"("Новое время") появился первый телефон, машины для развозки прессы. Журнал публиковал материалы на общественно-политические темы - польский цензор подсказывал, как подавать статьи, чтобы избежать конфискаций. Владелец организовал работу издательства с прибылью. Похоже, он был прирожденным предпринимателем.

Тиктор не любил расточительства

Галицкий бизнесмен родился в местечке Красное недалеко от Львова. Когда мальчику исполнился год, мать решила погадать - положила перед Ваней различные предметы, из которых он выбрал денежную купюру и молитвенник. Вырастет священником, - решили родители, однако, не догадались, что молитвенник мог означать книгоиздательство, - рассказала семейное предание внучка сестры Ивана, Ольга Падковская.

Свое первое дело Иван Тиктор организовал после того, как закончил торговые курсы при "Просвите". В Красном он вместе с молодежью отремонтировал заброшенное помещение старой церковной лавки, где разместил кооператив, кредитный союз, портновские курсы, спортивно-физкультурное общество.

Тогда же Иван ездил во Львов, где учился на юридическом факультете Украинского тайного университета. Для студентов он создал дешевую столовую, с доходов от которой оплачивал некоторым из них обучение.

Копірайт зображення Из семейного архива внучки сестры Ольги Image caption Иван Тиктор с женой Марией

Иван Тиктор не любил расточительства. Когда в 1921 году вошел в состав исполнительного комитета издательства "Красная калина", отличался экономностью. Свою долю прибыли предприниматель вкладывал в развитие дела, а не прожигал во львовских кофейнях, как это делали другие пайщики. Вскоре он выкупил их долги и стал единоличным владельцем.

В то же время предприниматель давал деньги малоимущим, привозил детям подарки, мужчин угощал сигаретами. Жители Красного часто встречали его по дороге со львовского поезда.

Популярный журнал с пустыми полосами

В 1923 году вышел "Новый час" - первое периодическое издание Ивана Тиктора. "Наконец нашелся журнал, который, не оглядываясь ни на кого и ни на что, всем говорит правду в глаза и высоко держит украинский флаг", - написал о первом номере читатель из Буковины (имя и фамилия которого неизвестны).

"Новое время" должно было охватить широкий круг читателей, о чем свидетельствуют рубрики: "Последние известия", "Всячина", "Из природы и техники", "Биржевой просмотр", "По ту сторону гребли" (о Советской Украине), "Обзор мировых событий", "Женщина", "Спорт", "Веселый угол". Но в первую очередь это была общественно-политическая газета.

"Выходим не для конкуренции с другими украинскими ежедневными журналами. А для того, чтобы расширить круг читателей украинской ежедневной прессы, и тем самым расширить круг политически активных граждан", - определял ее цели первый редактор Дмитрий Палиев.

Копірайт зображення Из семейного архива О. Падковской Image caption Дети Ивана Тиктора - Наталья и Зеновий. Зеновию издатель во время крещения дал второе имя Новчас, сокращенно Новый час - от названия его первого журнала

Пропагандировать украинскую идею в условиях польской власти было непросто. Журналист Михаил Струтинский встречался с цензором, угощал его, а заодно узнавал, как "корректно" подать материал. Тем не менее, некоторые статьи снимали непосредственно перед печатью - номера выходили с пустыми полосами.

Копірайт зображення Из фондов Государственного архива Ровенской обл Image caption Издание "Новый час"

Авторитетные авторы, основательные репортажи, фельетоны, иллюстрации, фоторепортажи, повести, которые печатали частями, и обещанные книжные премии за подписку определили успех журнала - еженедельник начал выходить ежедневно.

С самого начала предприниматель был уверен - издательство должно зарабатывать, а не существовать за счет спонсоров. Поэтому многие сантиметры газетных площадей занимали объявления и реклама. Приоритет был у украинских рекламодателей.

Коровье "народное дело"

Впоследствии Иван Тиктор задумал издавать газету для крестьян и рабочих. Но как заинтересовать инертных к чтению крестьян покупать журнал? Предприниматель придумал маркетинговый ход, за который позже газету прозвали "коровьей", - ее подписчики автоматически заключали с австрийской компанией соглашение на страхование скота. То есть в случае гибели коровы крестьянин получал 70% от ее стоимости.

За время существования "Народного дела" выплатили почти 700 000 страховых злотых (корова тогда стоила 180-220 злотых).

Копірайт зображення Из фондов ГАРО Image caption Издание "Народное дело". Справа - фрагмент рубрики "Хозяйственные дела"

На страницах журнала размещали практические советы - как ухаживать за скотом, полем, скрещивать деревья. Разъясняли, как из подручных средств смастерить полезные в хозяйстве инструменты и конструкции. Необходимые материалы советовали покупать в украинских магазинах.

Крупнейшее украинское издательство

Через несколько лет после "Народного дела" вышел первый номер детского "Колокольчика", а за ним - сатирико-юмористический "Комар". Впоследствии издательство Ивана Тиктора основало "Наш флаг" - журнал, в котором публиковали материалы о политических процессах над молодыми украинцами.

Копірайт зображення Из фондов ГАРО Image caption Сатирико-юмористическое издание "Комар"

В 1934 году в концерне "Украинская пресса" работали более ста сотрудников. Прибыль медиамагнат вкладывал в новые проекты, экспериментировал. В частности, книги "Исторической библиотеки" - "Историю украинского войска", "Историю украинской культуры" - ежемесячно печатали тетрадями по 48 страниц. Вырученные средства от продажи предыдущих шли на публикацию следующих тетрадей. В конце подписчики получали обложку.

Копірайт зображення Из фондов ГАРО Image caption Издание концерна "Украинская пресса".

"Украинская пресса" Ивана Тиктора в сотрудничестве с типографией Отцов Василиан издали первый украиноязычный молитвенник "Верую". Несмотря на судебное постановление о конфискации стотысячного тиража, арестовали только 80 экземпляров, остальные заблаговременно сбыли читателям.

Кроме издательского дела, бизнесмен организовал производство ячменного кофе с цикорием "Золотой кофе". Напиток также пользовался популярностью.

"Мужицкая мудрость" Ивана Тиктора

Советская власть, пришедшая в сентябре 1939 года во Львов, конфисковала имущество "Украинской прессы". Иван Тиктор вместе с семьей перебрался в Краков, где возглавил религиозное издательство "Новая жизнь".

После оккупации Украины немцами он переехал в Ровно, где вместе с Уласом Самчуком работал в издательстве "Волынь". Между ними сложились не слишком любезные отношения. Улас Самчук вспоминал, как "великий комбинатор Тиктор" хотел "выбросить" его из членов издательского союза и стать его руководителем. Сотрудники редакции дали понять, что покинут издательство в таком случае. Иван Тиктор отказался от каких-либо претензий в ответ.

Копірайт зображення Из фонда издательства "Волынь" ГАРО Image caption Карикатура на Ивана Тиктора (третий слева) нарисована графиком газеты "Волынь" Семеном Коржом. 1941г.

В тех же воспоминаниях Улас Самчук писал об "Украинской прессе": "Своеобразие научных изданий заключалась в том, что технико-торговая их страница преобладала над содержательной... Это было насквозь предприятие села, крестьянина, мелкого, малого "мужика", которого "мужицкая мудрость" Ивана Тиктора хотела научить держать в руках прессу, книгу. Неважно, какого качества, лишь бы за наименьшую оплату."

В 1943 году немцы арестовали Уласа Самчука, Ивана Тиктора и других сотрудников "Волыни". 12 ноября издателя освободили из плена.

После Второй Мировой войны он вместе с семьей проживал в Австрии, откуда эмигрировал в Канаду. В Виннипеге он организовал издательство - "Клюб приятелей украинской книги", где переиздал около 40 довоенных изданий. Однако "англицированная молодежь" мало интересовалась теми книгами, писал в письмах Иван Тиктор: "Я вел свое предприятие, такое, как раньше, но не пошло, и я сильно задолжал и должен был пойти на работу к другому такому же предпринимателю."

Канадское издательство не повторило успех "Украинской прессы". Вместе с тем, рассказывает Ольга Падковская, украинский предприниматель верил, что каждое производство должно зарабатывать на себя, каждый может добиться успеха, для этого нужно учиться, читать и не бояться проблем.

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