Почти Венеция: тысячелетняя история потопов в Киеве

Копірайт зображення AFP Image caption Осокорки после очередного наводнения в начале ХХ в.

Потопы, которые сейчас возникают во многих украинских городах-за сильных ливней, на самом деле явление отнюдь не новое. Вода атаковала улицы Киева едва ли не с летописных времен.

Еще в 945 году - более тысячелетия назад! - древлянские послы, прибывшие к киевской княгине Ольге, увидели полностью залитый водой Подол. Правда, причиной были не дожди, а разлив Днепра.

Знаменитая украинская река дарила подолянам "сюрпризы" неоднократно.

Например, 1128 годом летописец датировал следующее: "В се ж літо бисть вода велика, потопи люди и жита, и хороми унесе". То есть потоп не только позаливал улицы, по которым невозможно было ни пройти, ни проехать, но и разрушил дома, уничтожил огороды и приусадебные участки киевлян.

Высокая вода

Копірайт зображення Открытка Image caption Так выглядел Подол после очередного наводнения, начало ХХ в.

Можно вспомнить и более близкие к нашим времена.

Масштабное наводнение произошло в Киеве в 1789 году из-за снежной зимы, стремительного таяния снега и повышения уровня воды в Днепре. В то время страдали от агрессивной воды уже не только подоляне, но и люди, которые с недавних пор стали жить на левом берегу - домовладельцы Никольской, Предмостной, Кухмистерской слободок.

Настоящая катастрофа произошла в 1845 году, когда уровень воды в Днепре поднялся аж на 8 метров. Под водой оказались более полутысячи домов на Подоле и несколько на слободках. Большинство этих сооружений были повреждены или вообще разрушены.

Такая же беда случилась и в 1877-м, когда количество воды, стремительно вышедшей из днепровских берегов, фатально увеличилось благодаря шедшим несколько суток проливным дождям. А к пострадавшим, кроме подолян и жителей слобод, добавилось еще и население Труханова острова, который стал жилым с середины XIX века.

Копірайт зображення Открытка Image caption Затопленная Предмостная слободка. Дома там возводили на высоких сваях, начало ХХ в.

Тогдашний паводок, кстати, имел и довольно неожиданные последствия. Ведь сильное наводнение поглотило цепочку озер, образовав пролив - таким образом полуостров превратился в остров, получивший название Венецианского. Аналогия с Венецией абсолютно понятна. Сейчас это - Гидропарк, излюбленное место отдыха киевлян.

Потопы разной степени разрушения периодически повторялись.

Печальный рекорд был зафиксирован в 1908 году, когда по улицам Подола, острова и левобережных слободок вообще нельзя было передвигаться пешком, только на лодках.

Потоп на экране

Копірайт зображення Кадр из документального фильма "Весной" Image caption Киевский потоп 1929 года в Предмостной слободке показан в документальном фильме Михаила Кауфмана "Весной"

Как ни странно, один из киевских потопов подробно зафиксирован в документальном кино.

Речь идет о наводнении 1929 года. Именно тогда режиссер и оператор Киевской кинофабрики Михаил Кауфман снимал фильм "Весной".

Паводок начался 8 мая. Уровень воды существенно поднялся: Труханов остров полностью оказался под водой. Около 400 островитян, а также жителей обеих слободок срочно отселили. Газеты сообщили об этом утром следующего дня.

Копірайт зображення Кадр из документального фильма "Весной" Image caption Женщина с ребенком плывет к своему дому на Предмостной слободке, весна 1929 года

Кауфман срочно взял кинокамеру, сел на пристани в лодку и поплыл снимать. Снял Труханов остров с его десятком улиц и деревянными домами. Повернул на затопленную Предмостную слободку, заглянул в Никольскую слободку. Камера зафиксировала: везде сплошная вода, затоплены дома, старые и малые умело гребут - им не впервые подобная ситуация.

Обычно во время наводнений жители оставались в своих домах, ведь строили их на высоких сваях. И только в экстремальных случаях киевские власти прибегали к эвакуации. В 1929-м людей отселили частично - опасность, следовательно, была не очень значительной. Хотя картина затопления, снятая Кауфманом, впечатляет.

Рукотворная защита

Копірайт зображення Светопечать С. В. Кульженко Image caption Последствия наводнения 1902 года - разрушенная лачуга на слободке

Настоящая катастрофа произошла в Киеве двумя годами позже - в 1931-м.

Рекордное количество снега зимой, стремительное потепление весной плюс сильные дожди, которые шли непрерывно - в результате вода поднялась на 8,5 метров и накрыла не только левобережье, но и значительную часть Подола. Даже на перекрестке Межигорской и Щекавицкой улиц люди передвигались исключительно на лодках.

На то время это было самое большое наводнение за 339 лет.

Обитателей подвалов и низших этажей домов срочно эвакуировали. Пострадали промышленные и жилые сооружения, телефонные кабели и прочее. Возникла угроза электроснабжению, работе канализации, пожарной службы.

К счастью, стихию удалось обуздать. После этого набережную Днепра на правом берегу одели в гранит для защиты от высокой воды.

До высотных отметок

Копірайт зображення Кадр из документального фильма "Весной" Image caption Наводнение в 1929 году на Никольской слободке - вода поднялась до уровня забора, дом почти затоплен

Между тем жители левобережья продолжали страдать от потопов. Их защитили лишь в 1960-е годы. Когда строили жилые массивы Русановка и Березняки, намыли почву до высотных отметок, которые защищают территорию от затопления при разливах Днепра и наводнениях.

Эта защита сработала в 1968 году, когда вода действительно не поднялась выше уровня опор пешеходного и автомобильного мостов на Русановке.

Зато в апреле 1970-го во время мощного наводнения Днепр "оккупировал" зону отдыха города - Труханов остров и Гидропарк. Вход на станцию ​​метро "Гидропарк" полностью затопило, поезда метрополитена проезжали эту станцию ​​без остановки.

Говорят, если бы не искусственное Киевское море, образованное в 1966 году к северу от столицы, последствия были бы подобны 1931 году.

Город затапливало и позже. Многим запомнился 1979 год, когда из-за высокой воды специальные бригады спасателей эвакуировали жителей дачного поселка Осокорки на лодках.

И таких примеров еще много.

Нынешние потопы, следовательно, имеют в Киеве давнюю традицию - в то же время отчетливо напоминают о нерешенных городских проблемах.

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