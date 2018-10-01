Блог историка: как Галичина газифицировала Киев
1 октября 1948-го, 70 лет назад, начал работать газопровод Дашава-Киев. Впервые в квартиры жителей столицы Украины пришел газ. Традиционные "керосинки" и керогазы уступили место удобным газовым плитам.
На самом деле история этого газопровода растянулась на четыре государства. Речь идет не о физической его длине, а об исторической глубине.
Месторождение газа в окрестностях Дашавы обнаружили еще в 1913-м - в то время Галичина входила в состав Австро-Венгрии. Это было живописное село с населением около полутора тысяч человек, преимущественно греко-католиков.
Через несколько лет, в связи с Первой мировой войной, разработку месторождения прекратили.
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Первая в Дашаве газовая скважина начала работу 18 апреля 1921-го уже в другом государстве - в Польше, которая получила независимость.
В следующем году построили первый газопровод Дашава-Стрый длиной 14 км. Впоследствии его продлили до Дрогобыча. А в 1929 году из Стрыя отвели новую ветку через Моршин и Долину к Выгоде, а также построили новый локальный газопровод Дашава-Львов.
Городская газовая контора во Львове сообщила, что местный газ собственной добычи будут отпускать для любых целей, в то время как природный газ из Дашавы - только для центрального отопления и промышленных нужд.
Первые плиты
Развитие газовых путей из Дашавы продолжили в третьем государстве - СССР. В частности, в 1946-1947 годах ввели в эксплуатацию местный газопровод Дашава-Калуш-Галич-Дубовцы.
В 1948 году село Дашава получило новый статус - поселок городского типа. 1 октября того же года начал работать магистральный газопровод Дашава-Киев длиной 509,6 км. Впервые дашавский газ вышел за пределы своего региона - в столицу Украины.
Конечно, перед этим понадобилось установить в домах киевлян много газовых плит в короткие сроки. Специализированных предприятий для их выпуска еще не было, поэтому на первых порах производство поручили заводам более или менее подобного профиля: Тульскому комбайновому, Листвянскому металлургическому и прочим.
Впоследствии наладили выпуск плит Львовский и Ужгородский заводы газовой аппаратуры.
Не все киевляне сразу получили на своих кухнях газовую новинку. Модернизацию проводили постепенно.
Говорят, первым к голубому топливу подсоединили так называемый "дом Мороза" по ул. Льва Толстого, 11.
В Киеве устанавливали газовые плиты по такому принципу: в отдельных квартирах - одну на квартиру, в коммуналках - из расчета по две конфорки на каждую семью. Гарантийный срок составлял 2,5 года от даты производства.
С тех пор медленно начали отходить в прошлое не только "керосинки" или допотопные керогазы, на которых традиционно готовили еду, но и колоритные продавцы - керосинщики. Заходя во двор, они дудели в рожок. Или просто кричали: "Керосин!". Жители с бидонами или ведрами спешили к ним, образуя очередь.
Правда, керогаз как надежный прибор рекламировали даже в 1959-м - значит, не так быстро с ним расстались горожане.
"Пятидневка" и "воскресники"
Газопровод был грандиозным сооружением. Сухим языком цифр: на пути из Дашавы в Киев он пересек 24 реки, 36 железных дорог, 46 шоссе, 139 болот, для его функционирования построили 49 домов линейных обходчиков и три аварийно-ремонтных пункта (в Тернополе, Красилове, Бердичеве).
Правда, строили его сугубо советским образом. Если трубы с резинобитумной изоляцией производили специалисты трубопрокатного завода в городе Жданове (ныне Мариуполь), а строительные и сварочные работы тоже поручили специалистам, то выкорчевывать пни и копать траншеи для труб привлекали местных крестьян.
Например, газета Фастовского района "Победа" (Киевская область) в мае 1948-го подала заметку "Колхозники района на трассе Дашава-Киев" (под рубрикой "Дать Киеву дашавский газ до 7 ноября"). Каждый колхоз должен был бесплатно отработать пять дней и выполнить определенную норму (а лучше - перевыполнить).
В частности, колхоз "13-летие Октября" получил на "пятидневку" задачи: выкопать 100 погонных метров траншей. Газета с гордостью сообщила, что с этой задачей крестьяне справились за два дня. А следующие три - перевыполняли норму.
Для ускорения строительства устраивали также "воскресники". Например, в том же Фастовском районе 15 августа 1948 года "100 человек выкорчевали пни на участке в 2 км", - сообщила газета. Тем солнечным воскресным днем ударно поработали коллективы детского дома им. Кирова и 39-й железнодорожной школы из поселка Боровая, а также артели "ПромДерево" из Мотовиловки. И тоже бесплатно.
Таким "народным" способом строили газопровод, который стал самым мощным в Европе.
Тайна диаметра
При прокладке газовой магистрали строители по приказу Москвы сделали одну хитрую вещь: использовали широкие трубы диаметром 500 мм.
Это предполагало пропускную способность газопровода 1,5 млн м³ в сутки.
Киев не нуждался в таком количестве газа. Тогда зачем? Но в те времена лишние вопросы не ставили - длинный язык до ГУЛАГа доведет.
За год все выяснилось: 15 августа 1949 года Кремль принял постановление "О мерах по обеспечению строительства первой очереди газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва". Постановление подписал тогдашний глава правительства СССР Иосиф Сталин.
Итак, газопровод из Дашавы сразу тянули с прицелом на Москву, но до поры до времени этого не афишировали.
Москва на "бандеровском" ресурсе
Продолжение газопровода Дашава-Киев - в Москву - начали строить в том же 1949-м. Уже проверенным "народным" способом.
Правительство СССР требовало построить первые 70 км уже до конца года, причем строительство "начать от станции Боярка Юго-Западной железной дороги и осуществлять его в направлении г. Брянска".
Дирекция строительства разместилась в Москве. На покупку для нее мебели, конторского оборудования и хозяйственного инвентаря ассигновали 1 млн рублей.
В то же время Кремль был заинтересован в увеличении поставок украинского природного газа в Россию.
Упомянутое постановление предусматривало существенный рост его разведки и добычи в Украине: "Довести объем разведочного бурения на газ в западных областях Украинской ССР с 30 тыс. метров в 1949 году до 50 тыс. метров в 1950 году".
В 1951 году дашавский газ пошел в Москву. Ранее советская столица получала газ из Саратова. Теперь, значит, перешла на "бандеровский".
Общая протяженность газопровода Дашава-Киев-Москва составила 1301 км.
На три области
До 1966 года газопровод Дашава-Киев-Москва работал в восточном направлении. Но с открытием других мощных месторождений ситуация изменилась.
Подземную магистраль подключили к первой нитке другого газопровода - Шебелинка-Полтава-Киев. Он стал работать как распределительный. После реконструкции шлейфов на компрессорных станциях газ пошел по трубам в обратном направлении - на запад.
Сейчас газопровод приносит пользу людям уже в четвертой стране - независимой Украине. Поставляет природное топливо в большинство сел и городков трех областей: Киевской, Житомирской и Тернопольской.
В перспективе планируется рост добычи газа в Украине, строительство новых газопроводов. Очевидно, для "ветерана" Дашава-Киев найдется работа и в будущем.