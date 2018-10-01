Блог историка: как Галичина газифицировала Киев

Image caption Образец противопожарной рекламы на спичечной этикетке 1960 года

1 октября 1948-го, 70 лет назад, начал работать газопровод Дашава-Киев. Впервые в квартиры жителей столицы Украины пришел газ. Традиционные "керосинки" и керогазы уступили место удобным газовым плитам.

Станислав Цалик Писатель, краевед, сценарист, автор более тысячи эссе, посвященных малоизвестным страницам истории Киева и Украины.

На самом деле история этого газопровода растянулась на четыре государства. Речь идет не о физической его длине, а об исторической глубине.

Месторождение газа в окрестностях Дашавы обнаружили еще в 1913-м - в то время Галичина входила в состав Австро-Венгрии. Это было живописное село с населением около полутора тысяч человек, преимущественно греко-католиков.

Через несколько лет, в связи с Первой мировой войной, разработку месторождения прекратили.

Первая в Дашаве газовая скважина начала работу 18 апреля 1921-го уже в другом государстве - в Польше, которая получила независимость.

В следующем году построили первый газопровод Дашава-Стрый длиной 14 км. Впоследствии его продлили до Дрогобыча. А в 1929 году из Стрыя отвели новую ветку через Моршин и Долину к Выгоде, а также построили новый локальный газопровод Дашава-Львов.

Городская газовая контора во Львове сообщила, что местный газ собственной добычи будут отпускать для любых целей, в то время как природный газ из Дашавы - только для центрального отопления и промышленных нужд.

Image caption Во Львов дашавский газ пришел в 1929 году

Первые плиты

Развитие газовых путей из Дашавы продолжили в третьем государстве - СССР. В частности, в 1946-1947 годах ввели в эксплуатацию местный газопровод Дашава-Калуш-Галич-Дубовцы.

В 1948 году село Дашава получило новый статус - поселок городского типа. 1 октября того же года начал работать магистральный газопровод Дашава-Киев длиной 509,6 км. Впервые дашавский газ вышел за пределы своего региона - в столицу Украины.

Конечно, перед этим понадобилось установить в домах киевлян много газовых плит в короткие сроки. Специализированных предприятий для их выпуска еще не было, поэтому на первых порах производство поручили заводам более или менее подобного профиля: Тульскому комбайновому, Листвянскому металлургическому и прочим.

Впоследствии наладили выпуск плит Львовский и Ужгородский заводы газовой аппаратуры.

Image caption Инструкция для пользователей плиты Львовского завода газовой аппаратуры, 1988 год

Не все киевляне сразу получили на своих кухнях газовую новинку. Модернизацию проводили постепенно.

Говорят, первым к голубому топливу подсоединили так называемый "дом Мороза" по ул. Льва Толстого, 11.

В Киеве устанавливали газовые плиты по такому принципу: в отдельных квартирах - одну на квартиру, в коммуналках - из расчета по две конфорки на каждую семью. Гарантийный срок составлял 2,5 года от даты производства.

С тех пор медленно начали отходить в прошлое не только "керосинки" или допотопные керогазы, на которых традиционно готовили еду, но и колоритные продавцы - керосинщики. Заходя во двор, они дудели в рожок. Или просто кричали: "Керосин!". Жители с бидонами или ведрами спешили к ним, образуя очередь.

Правда, керогаз как надежный прибор рекламировали даже в 1959-м - значит, не так быстро с ним расстались горожане.

Image caption Те, кто не имели газовых плит, продолжали пользоваться керогазами и в 1950-е годы, и даже позже

"Пятидневка" и "воскресники"

Газопровод был грандиозным сооружением. Сухим языком цифр: на пути из Дашавы в Киев он пересек 24 реки, 36 железных дорог, 46 шоссе, 139 болот, для его функционирования построили 49 домов линейных обходчиков и три аварийно-ремонтных пункта (в Тернополе, Красилове, Бердичеве).

Правда, строили его сугубо советским образом. Если трубы с резинобитумной изоляцией производили специалисты трубопрокатного завода в городе Жданове (ныне Мариуполь), а строительные и сварочные работы тоже поручили специалистам, то выкорчевывать пни и копать траншеи для труб привлекали местных крестьян.

Например, газета Фастовского района "Победа" (Киевская область) в мае 1948-го подала заметку "Колхозники района на трассе Дашава-Киев" (под рубрикой "Дать Киеву дашавский газ до 7 ноября"). Каждый колхоз должен был бесплатно отработать пять дней и выполнить определенную норму (а лучше - перевыполнить).

Image caption Так выглядели типичные газовые плиты первой очереди

В частности, колхоз "13-летие Октября" получил на "пятидневку" задачи: выкопать 100 погонных метров траншей. Газета с гордостью сообщила, что с этой задачей крестьяне справились за два дня. А следующие три - перевыполняли норму.

Для ускорения строительства устраивали также "воскресники". Например, в том же Фастовском районе 15 августа 1948 года "100 человек выкорчевали пни на участке в 2 км", - сообщила газета. Тем солнечным воскресным днем ударно поработали коллективы детского дома им. Кирова и 39-й железнодорожной школы из поселка Боровая, а также артели "ПромДерево" из Мотовиловки. И тоже бесплатно.

Таким "народным" способом строили газопровод, который стал самым мощным в Европе.

Тайна диаметра

При прокладке газовой магистрали строители по приказу Москвы сделали одну хитрую вещь: использовали широкие трубы диаметром 500 мм.

Это предполагало пропускную способность газопровода 1,5 млн м³ в сутки.

Киев не нуждался в таком количестве газа. Тогда зачем? Но в те времена лишние вопросы не ставили - длинный язык до ГУЛАГа доведет.

За год все выяснилось: 15 августа 1949 года Кремль принял постановление "О мерах по обеспечению строительства первой очереди газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва". Постановление подписал тогдашний глава правительства СССР Иосиф Сталин.

Итак, газопровод из Дашавы сразу тянули с прицелом на Москву, но до поры до времени этого не афишировали.

Москва на "бандеровском" ресурсе

Image caption Социальная реклама от Управления газового хозяйства Киева, 1958 год

Продолжение газопровода Дашава-Киев - в Москву - начали строить в том же 1949-м. Уже проверенным "народным" способом.

Правительство СССР требовало построить первые 70 км уже до конца года, причем строительство "начать от станции Боярка Юго-Западной железной дороги и осуществлять его в направлении г. Брянска".

Дирекция строительства разместилась в Москве. На покупку для нее мебели, конторского оборудования и хозяйственного инвентаря ассигновали 1 млн рублей.

Image caption Каждый пользователь газовой плиты проходил предварительный инструктаж и должен был запомнить телефонный номер "аварийки"

В то же время Кремль был заинтересован в увеличении поставок украинского природного газа в Россию.

Упомянутое постановление предусматривало существенный рост его разведки и добычи в Украине: "Довести объем разведочного бурения на газ в западных областях Украинской ССР с 30 тыс. метров в 1949 году до 50 тыс. метров в 1950 году".

В 1951 году дашавский газ пошел в Москву. Ранее советская столица получала газ из Саратова. Теперь, значит, перешла на "бандеровский".

Общая протяженность газопровода Дашава-Киев-Москва составила 1301 км.

На три области

Image caption Таким опасным способом сушили одежду те, у кого не было балкона - преимущественно жители "гостинок" и общежитий

До 1966 года газопровод Дашава-Киев-Москва работал в восточном направлении. Но с открытием других мощных месторождений ситуация изменилась.

Подземную магистраль подключили к первой нитке другого газопровода - Шебелинка-Полтава-Киев. Он стал работать как распределительный. После реконструкции шлейфов на компрессорных станциях газ пошел по трубам в обратном направлении - на запад.

Сейчас газопровод приносит пользу людям уже в четвертой стране - независимой Украине. Поставляет природное топливо в большинство сел и городков трех областей: Киевской, Житомирской и Тернопольской.

В перспективе планируется рост добычи газа в Украине, строительство новых газопроводов. Очевидно, для "ветерана" Дашава-Киев найдется работа и в будущем.

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