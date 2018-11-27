Лесбийские фантазии Ольги Кобылянской

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Писательница Ольга Кобылянская принадлежит к поколению, которое требовало определения нового места женщины в обществе, а также ее чувствам и фантазиям, считавшимся до сих пор запрещенными и греховными.

27 ноября исполняется 155 лет со дня рождения Ольги Кобылянской. Она была культовой фигурой в украинском модернизме.

Именно женщины поколения Кобылянской требовали большего, чем им полагалось иметь.

Не хотели посвящать собственную жизнь исключительно семейным и домашним заботам, стремились выйти в публичное пространство. Бесстрашно экспериментировали с моделями непатриархальной семьи, не боялись воплощать свои фантазии о любви, считавшееся тогда запрещенными и греховными.

Отношения между женщинами становились более сложными и многогранными. И все это отражалось в тогдашней литературе.

На рубеже двух столетий мир, казалось, пошатнулся, викторианские ценности стремительно теряли свою привлекательность, патриархальная семья уже не представлялась незыблемой. И вся эта сексуальная анархия мгновенно изменила культурные приоритеты, влияние на литературу и искусство.

Женщины теперь хотели сами рассказывать и писать о себе, в том числе о своем теле и об отношениях с мужчинами. Они часто эпатировали публику опасной и невероятной, казалось, откровенностью. Украинская патриархальная культура эти современные тенденции последовательно отвергала.

Бунтарка

Ольга Кобылянская начинала писать по-немецки. Ведь на Буковине этот язык использовали для общения и образования. Правда, с образованием дела обстояли плохо.

Университетское образование получили только ее братья. А самой Ольге, по мнению родителей, знания не нужны были для счастья, поэтому училась она урывками и всегда сетовала на это неравенство.

Юная Кобылянская даже попыталась воспользоваться весьма экстравагантным шансом.

От брата-студента узнала о чудаковатом профессоре-филологе Вробле, старом холостяке, хотевшем жениться на неприхотливой девушке, которая не мешала бы его занятиям наукой.

Девушка написала ученому письмо с предложением стать ему идеальной верной женой при одном условии: ей взамен будет разрешено без ограничений пользоваться библиотекой, читать и писать.

Письмо она отправить побоялась. Но этот эпизод описала в одной из своих повестей.

Украинскую идентичность она выбирает сознательно и добровольно. Но в творчестве остается последовательным сторонником европеистики, равняясь на литераторов Берлина и Вены.

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Даже многие свои произведения публиковала сначала на немецком в зарубежных изданиях. Ведь патриотически настороенной отечественной публике ее сюжеты об отношениях интеллигентных женщин, а тем более о женской сексуальности, казались чем-то совершенно экзотическим и даже нежелательным и лишним, особенно в рамках народолюбивой "крестьянской" литературы.

А эта писательница не боялась предельной откровенности. Ее героини часто покидают неуютный родительский дом, чтобы обрести себя, получить желаемую независимость.

Даже в крестьянском мире Ольга Кобылянская находит женщин, способных противостоять насилию, в том числе и сексуальному, и брать на себя ответственность за собственную жизнь.

"Некультурная" гуцулка Параска в одноименной новелле вызвала восторг прежде всего у женщин-читательниц. Героиня обрела независимость и уважение в патриархальном мире потому, что смогла возвыситься своей физической силой и умением выполнять мужскую работу. Могла усмирить и строптивого коня, и наглого ухажера.

"Изысканная лесбийская фантазия"

Антологии нашей прозы ХХ века зачастую начинаются знаменитым "Меланхолическим вальсом" Ольги Кобылянской. Изысканная лесбийская фантазия, история девичьей дружбы и нежной привязанности.

В этом можно отследить и автобиографические контексты. Тем более что Ольга Кобылянская была очень откровенной в своих дневниках. А еще в дотелефонную эру люди писали письма - часто и достаточно подробно.

Об особых отношениях Ольги Кобылянской и Леси Украинки сегодня знают даже те, кто и тексты их разве только в школе когда-то читал. Юрий Андрухович в своем знаменитом стихотворении о "дурном обществе" классиков написал о "Леське и Ольке лесбиянках", спародировав стиль не столько литературоведческий, сколько газетных статей.

Эта история дружбы двух великих современниц очень интересна еще и для понимания более широких культурных горизонтов эпохи.

Именно в начале ХХ века заговорили о том, что в литературе, созданной преимущественно мужчинами, женский опыт отражен односторонне и поверхностно, что отношения между женщинами показаны в романах, особенно викторианских, слишком плоско и однообразно.

Нюансирование моделей женской дружбы - важный сюжет в прозе ХХ века. А в реальной жизни искали модели новой семьи, новые формы взаимоотношений между полами, причем эти эксперименты нередко заканчивались трагически, потому что как раз патриархальные представления о священности и незыблемости брака преодолевались, возможно, труднее всего.

Литературные сюжеты пытались воплотить в реальном опыте, а реальный опыт отражался в литературе.

Среди самых знаменитых лесбийских романов, повлиявших на появление художественных шедевров, - романтические отношения двух английских писательниц Вирджинии Вульф и Виты Сэквелл-Уэст. Именно последняя стала прототипом главной героини/героя одного из лучших европейских модернистских романов "Орландо".

"Кто-то беленький" и "кто-то черненький"

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Для анализа столь мало отмеченного литературой опыта использовали новый язык, новые способы и манеру выражения.

Что касается украинского контекста, то переписка Леси Украинки и Ольги Кобылянской поражает, в том числе и лингвистическими экспериментами.

Подруги придумали особый стиль обращения в третьем лице - "кто-то беленький" и "кто-то черненький".

В письмах присутствует вызванная, очевидно, очень сильным душевным волнением откровенность и сентиментальность.

Заключительное "Кто-то кого-то любит" находим в разных его вариациях. В то же время подруги охотно обсуждают произведения друг друга, поддерживают в творческих кризисах.

В 1901 году, после смерти жениха Сергея Мержинского, Лариса Косач едет именно к Ольге Кобылянской, чтобы найти утешение в момент страшной трагедии. В этот период переписка становится особенно интенсивной и откровенной.

Героини Ольги Кобылянской - большей частью эстетки, они мечтают об обустройстве мира в соответствии с собственными предпочтениями. И отчасти это поколение все-таки смогло реализовать свои идеалы.

Роль патриархальной хранительницы домашнего очага и домашнего ангела стала архаичной. А война полов привела к положительным изменениям.

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