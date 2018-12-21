Блог историка: откуда взялись символы Нового года и является ли Дед Мороз советским?

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Городская новогодняя елка 1969 года в Киеве на нынешнем Майдане Независимости. С 2013 года новогодняя елка на этом месте стала также символом сопротивления коррумпированной власти. Открытка, издательство "Советская Украина", 1969

Елка, Дед Мороз, Снегурочка, салат Оливье... Уже не первый год идут дискуссии, откуда они взялись как новогодние символы? И почему именно они?

Рекордсмен по количеству выдумок - Дед Мороз. Что о нем только не писали, особенно в последнее время!

Что он - продукт советского агитпропа. Что советская власть специально его придумала, чтобы вытеснить Святого Николая. Что даже красный цвет его шубы тоже является намеком на красный флаг СССР.

Конечно, советская власть использовала Деда Мороза в собственных интересах. Но появился он еще в середине XIX века. И не как новогодний персонаж, а как рождественский.

Когда европейский обычай ставить для детей на Рождество елку и тайком класть под нее подарки распространился на территории современной Украины (губернии, которую контролировала Российская империя), дети начали интересоваться: кто оставляет им подарки ко дню рождения Иисуса Христа?

Ответ родителей о Дедушке Морозе появился не сразу.

Из тогдашней периодики знаем о попытках приписать подарки ангелу, бабушке Зиме, гномам, а также ряду сказочных персонажей.

Но наиболее правдоподобным оказался вариант с Морозом - неким добрым дедушкой в ​​шубе с мешком подарков за спиной.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Дед Мороз - рождественский персонаж, который приносит детям подарки. Открытка конца XIX в.

Его преимущество заключалось в том, что он имел предысторию - был известен малышам из любимой зимней сказки "Мороз Иванович", напечатанной Владимиром Одоевским в 1840 году в сборнике "Сказки дедушки Иринея".

Уже в конце XIX века словосочетание "Дед Мороз" было общеупотребительным. Рождественского дедушку-дарителя изображали на многочисленных открытках, страницах декабрьских журналов, в книгах. Красная шуба, кстати, появилась именно тогда.

А за несколько лет до Первой мировой войны Дед Мороз перестал быть виртуальным героем - начал "лично" ходить по квартирам и поздравлять детей.

Большевики - ярые противники религии - запретили в 1927 году также и рождественского Деда Мороза.

В декабре 1935-го дедушку вернули, но в новом качестве новогоднего персонажа. Ему сохранили функцию дарителя, зато лишили его нежелательной привязки к рождению Иисуса Христа.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Дед Мороз - новогодний персонаж, который дает "зеленый свет" наступлению нового года. Открытка, издательство "Искусство", 1966 год

Если жители сталинского СССР знали, кто такой Дед Мороз, то галичане и буковинцы впервые его увидели только тогда, когда на их земли пришла Красная армия - в 1939 и 1940 годах соответственно. Поэтому им этот новогодний деятель действительно представлялся чисто советским.

"Золотой век" Деда Мороза наступил после Второй мировой - он вышел за пределы "детской" аудитории. С тех пор в его мешке нашлось место для подарков не только детям, но и взрослым.

Для парного конферанса

Снегурочка, неотъемлемая спутница и коллега Деда Мороза, появилась как новогодний персонаж в январе 1937-го.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Снегурочка - маленькая девочка. Открытка, 1939

Дело в том, что "реабилитированный" большевиками дедушка должен был теперь не просто ходить по домам и поздравлять малышей, а участвовать в массовых мероприятиях - вести новогодние представления в Домах культуры, поздравлять малышей в детских садах и т.п.

Для работы с большой аудиторией понадобился парный конферанс. Решили дать дедушке напарницу.

Но в каком качестве? Кто это должно было быть?

Выбор не был слишком сложным. Ведь существовала известная пьеса Александра Островского "Снегурочка", написанная в 1873 году. В ней Снегурочка - дочь Деда Мороза и Весны Красны.

Кроме того, по мотивам пьесы написал оперу Николай Римский-Корсаков. Она тоже называлась "Снегурочка" и пользовалась огромным успехом у зрителей.

Эту фигуру, следовательно, публика уже знала как родственницу Деда Мороза.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Снегурочка "повзрослела". Открытка, издательство "Советская Украина", 1972 год

Правда, в 1937 году пришлось скорректировать родословную: дедушке логичнее появляться не с дочкой, как в пьесе и опере, а с внучкой. И объявили Снегурочку внучкой.

Встал вопрос: какого возраста она должна быть? На открытках ее сначала изображали маленькой девочкой. Но девочка младшего школьного возраста не может вести вместе с Дедом Морозом большие новогодние концерты.

Поэтому впоследствии Снегурочке добавили годков.

Красота лесной красавицы

Елка не сразу стала новогодней. Первое ее амплуа - рождественское дерево.

Обычай ставить на Рождество елку для детей пришел к нам из Германии в середине XIX века. Поэтому хвойную красавицу сначала называли "немецкой елочкой". Ее украшали свечами и яблоками.

Впоследствии елочные украшения стали более изысканными. Появились гирлянды, мишура из фольги.

Знаменитый эстрадный артист, певец, поэт и композитор Александр Вертинский, чье детство прошло в Киеве, вспоминал, как украшали рождественскую красавицу у них дома в конце XIX века:

"Сначала вешали на елку крымские румяные яблочки, потом апельсины и мандарины на красных гарусных нитях, затем золотые и серебряные орехи, потом хлопушки, потом конфеты и пряники - все последовательно, затем игрушки, а в конце - свечи. Елка стояла нарядная, огромная, до потолка, и была похожа на какую-то царицу, одетую в жемчуг и парчу, гордую и прекрасную".

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Гравюра "В школу на елку". Над входом надпись "Школа", а в окне виднеется наряженная елка. Еженедельник "Родина", 1902 год, № 51

В начале ХХ века появились даже коллективные рождественские елки - преимущественно в сельских воскресных школах. Приглашали малышей, дарили подарки. Например, гравюра 1902 года изображает селянок, которые ведут своих детей в школу на елку.

В конце 1920-х большевики запретили рождественскую елку - одновременно с запретом Рождества.

Но люди тайком все равно праздновали рождение Иисуса Христа. Горожане давали вознаграждение дворнику за молчание, завешивали окна, чтобы прохожие не заметили с улицы - и ставили елку.

Поняв, что запрет бесполезен, советская власть в 1935-м елку вернула, но теперь как новогоднюю.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption На ветке табличка: "Рубить елку на Рождество запрещено". Карикатура из журнала "Безбожник у станка", 1931 год, № 22, с. 1

После Второй мировой войны абсолютно все новогодние праздники в СССР - дома, в школах, Домах культуры, а также в новогодних телепрограммах - проходили с участием украшенной елки.

Салат под псевдонимом

Салат Оливье - не советское изобретение. Его создал в 1860-е годы московский повар Люсьен Оливье, владелец ресторана "Эрмитаж".

В новогоднюю ночь в "Эрмитаже" всегда был аншлаг. Ведь Рождество - праздник семейный (тогда христиане всех конфессий праздновали его 25 декабря), а вот в новогоднюю ночь люди искали развлечений и приключений. Кто-то спешил на каток, кто-то ехал в театр на бал-маскарад, а кто-то пировал в ресторане.

"Эрмитаж" посещала денежная публика. Там новогодней "фишкой" стал салат повара Оливье по эксклюзивному рецепту. Оттуда-то и пошла легендарная слава уникального салата. Ни один повар не мог повторить такую ​​вкуснятину - Оливье держал определенные нюансы рецепта в секрете.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Рецепт салата Оливье 1913 года. По изданию: Поваренная книга известного кулинара Д.И. Бобринского, одного из лучших столичных гастрономов. - Харьков, 1913 год, с. 20

По воспоминаниям гурманов, главной составляющей тогдашнего салата были обжаренные кусочки мяса рябчиков и куропаток. По краям Оливье выкладывал отварные раковые шейки, ломтики телячьего языка и паюсную икру. Центр композиции украшала искусно собранная горка из кусочков картофеля, яиц и корнишонов.

Это пестрое многообразие он обильно поливал соусом собственного изготовления.

Большевики о салате забыли - мол, пролетариат не нуждается в буржуазных изысках.

Но в 1930-е годы о нем вспомнили. Он вернулся в меню ресторанов, но с измененным названием "Салат из дичи". Фамилия автора, который не имел рабоче-крестьянского происхождения, скромно умалчивалась.

Массовую популярность салат Оливье обрел после Второй мировой войны, чему в немалой степени способствовали издание и переиздание "Книги о вкусной и здоровой пище". Там салат называли то "Мясной", то "Зимний". Но люди все равно говорили: оливье.

С начала 1950-х салат Оливье готовили не только в ресторанах, но и дома. Правда, по упрощенной рецептуре - например, вместо экзотических рябчиков (ну где их купишь?) клали кусочки обычной курицы.

Салат идеально подходил к новогоднему столу из-за ингридиентов, которые легко было купить зимой.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Бутылка шампанского - неотъемлемый атрибут новогоднего застолья. В Киеве делали "Советское шампанское" с 1955 года и позиционировали именно как новогодний напиток. Открытка, Министерство связи УССР, 1991

Впоследствии хозяйки самостоятельно корректировали рецептуру. Например, курицу, которая подорожала, или дефицитную телятину, которая исчезла с советских прилавков, заменили на дешевую колбасу "Докторская". Иногда вместо других ингредиентов использовали яблоки, морковь и тому подобное.

В таком виде салат дожил до нашего времени. Правда, с оригинальным изобретением господина Оливье он имеет мало общего. Но название сохранил.

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