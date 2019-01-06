Дворец в Малиевцах: благородный покой королевского ловчего

Ян Орловский обустроил свою резиденцию на крутом склоне. Парковые аллеи вели к водопаду, "греческим руинам", прудам с бутафорной мельницей. Здание приравнивали к французским образцам архитектуры классицизма, а сегодня это - один из наиболее хорошо сохранившихся дворцов в Украине.

Основатель резиденции в Малиевцах - деревне в Дунаевецком районе Хмельницкой области - жил в непростое время, когда его родина Речь Посполитая утратила свою независимость.

Карьеру политика Ян Орловский начал в Сейме, где в составе комиссий рассматривал имущественные дела Потоцких, Любомирских и других представителей тогдашнего истеблишмента.

Впоследствии шляхтича избрали депутатом от подольского воеводства. Согласно данным исследователя Сергея Котелка, друзьями Орловского были первые лица государства, он участвовал во встрече короля Станислава Августа и императрицы Екатерины II.

"Последний ловчий"

Яна Онуфрия назначили ловчим великим коронным Речи Посполитой - страны, которая в скором времени прекратила свое существование. Еще до назначения он купил Малиевцы, соблазнившись, видимо, местным ландшафтом: скалистый овраг с деревьями, по территории низменности протекает река Ушка с притоками. Через три года он построил здесь дворец.

Характерные черты классицизма - благородная простота, спокойное величие и плавная гармоничность контуров, что было архитектурным трендом Европы 18 века, отражены в композиции здания. Это и не удивительно. Ян Орловский близко общался с польским королем, поэтому дворец мог спроектировать кто-то из его зодчих.

Согласно семейным преданиям, это был Доменико Мерлини, который не только проводил реконструкции в столице, но и выполнял заказы в регионах. Согласно другой гипотезе, дворец в Малиевцах задумал Якуб Кубицкий, которому приписывают проект дворца польского короля в украинском Каневе.

Image caption Дворец в Малиевцах. Вид с южной стороны. 1826 год. Из книги Романа Афтанази (1926)

Прямоугольное здание за счет изменения высоты имело два этажа с северной стороны и три - с южной.

Подъезд обустроили с севера: во двор с круглым газоном и цветниками вели тополевая и грабовая аллеи. Неподалеку посадили сосны и ели разных видов, тую западную, лиственницу европейскую, бук лесной.

Image caption Малиевецкий дворец. Вид с северной стороны. 2018 год

Конные экипажи останавливались возле центрального выступа с колоннами и треугольным фронтоном с семейным гербом "Любич".

На фронтонах боковых выступов, помимо даты постройки 1788 года, была помещена монограмма основателя - J.O. (с польского - Jan Onufry).

Фрески, картины и лепнина

Знакомство гостей с дворцом начиналось с архитектурных фресок на стенах вестибюля. Отсюда двое маленьких дверей вели вниз к часовне, некоторое время выполнявшей функции филиала костела. Сюда также был вход с южной стороны дворца через бронзовые двери.

Справа от вестибюля запланировали столовую. Ее стены украшали фрески: напротив окон - панорама Неаполя с дымящимся Везувием, а на боковых стенах - романтические пейзажи. Из мебели в столовой были только стол и стулья.

Image caption Столовая дворца. Справа на стене фрагмент фрески Неаполя с Везувием. 1914 год

Комнату слева от вестибюля последний владелец дворца Ксаверий Францишек Орловский обустроил под кабинет. Здесь стояли книжные шкафы из красного дерева, а несколько картин польских художников, в частности Генрика Семирадского, Яна Матейко, Юзефа Брандта, составляли небольшую галерею.

Художественные портреты украшали стены других комнат. Это были изображения представителей семьи, а также известных лиц, в частности портрет короля Станислава Августа. Ценным раритетом дворцовой коллекции стала картина в позолоченной барочной оправе "Святое семейство". Предполагают, что ее авторство принадлежит художнику Рафаэлю Санти.

Самую большую комнату дворца - двухэтажный бальный зал - спроектировали симметрично вестибюлю. Его стены сверху украшала лепнина с растительными элементами, а внизу - фрески на античную тему. На потолке в центре большой розетки крепилась люстра с хрустальными подвесками.

Из бального зала гости выходили на балкон с видом на парк, аллеи, пруды и водопад.

Image caption Слева - портрет королевского ловчего Яна Онуфрия Орловского, справа - последний владелец дворца Ксаверий Орловский в кабинете

Коллекции архиепископа

Библиотека Малиевецкого дворца насчитывала около 10 тысяч книг. Среди них - неопубликованные краеведческие рукописи, переписка пап с королями.

Ее унаследовала Роза Красицкая - жена сына Яна Орловского, дочь племянника верховного архиепископа Польши Игнация Красицкого. Известный в польской литературе поэт, согласно семейной легенде, написал часть детских сказок в кабинете дворца. Он оставил здесь коллекцию медалей, монет отчеканенных на испанском полуострове и в античной Греции.

Во дворце также хранилась антикварная посуда, фарфоровые изделия Корецкой мануфактуры.

Часть ценностей спас Ксаверий Орловский. В начале Первой мировой войны он депонировал в Одесском банка 60 картин, которые вывез в Марсель в 1917 году. Однако, как отмечает в своих мемуарах его сын Карл-Стефан, отцу вернули только два из тринадцати ящиков серебра, исчезли также четыре тысячи книг и нумизматическая коллекция.

Image caption Слева - картина Рафаэля Санти "Святое семейство", справа - Ксаверий Орловский у парадного входа во дворец, 1914 год

Малиевецкий парк: искусственная мельница, "греческие руины" и действующий фонтан

Вокруг дворца раскинулся парк в форме кленового листа. Скорее всего его разбил Дионисий Миклер, создавший для Орловских парк в Севериновке, об английском ботанике упоминает и Ксаверий Орловский.

Вдоль дорожек, засаженных ясенями, кленами, платанами и дубами, стояли греческие вазы и кованые скамейки.

Image caption Из каменного основания в виде головы льва бьёт источник, 2018 год

В овраге обустроили плотину с декоративной мельницей "а-ля Трианон" и искусственным водопадом с двухэтажным гротом. Здесь же украсили природные источники. Один из них, в виде головы льва над бассейном, действует до сих пор.

В парке был также устроен птичник. Позже на его месте начали строить, однако не закончили охотничий павильон в классицистическом стиле. Недострой получил название "Греческие руины".

Image caption Комплекс "Греческие руины", 1914 год

К северу от парадного входа дворца за двухметровым каменным забором был фруктовый сад. В центре установили теплицу, где выращивали лимоны, пальмы и другие экзотические деревья.

Далее сад в виде боевой замковой башни с зубцами сверху соорудили водонапорную башню, которая обслуживала дома дворцового комплекса.

Санаторий, спасший резиденцию Орловских

Ксаверий Орловский покинул дворец, перебравшись за границу. Как сложилась его дальнейшая судьба, неизвестно. Есть информация, что он был польским послом в Бразилии, Уругвае, Чили, а позже - в Испании.

Малиевецкий дворец разграбили и наверняка разрушили бы, если бы не местный врач Селецкий. Согласно легенде, его жена была родственницей советского чиновника Валерьяна Куйбышева.

Возможно поэтому в 1922 году в помещении дворца открылась больница, а позже - детский санаторий по лечению туберкулеза костей. Местные краеведы считают, что резиденция королевского ловчего сохранила в столь хорошем состоянии именно благодаря размещенным в ней медицинским учреждениям.

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