Под колпаком КГБ: колядники в советском Киеве

Image caption Сожжение богов во время "комсомольского Рождества». Рисунок из газеты "Трудовой Дон", 7 января 1923 года

В советские времена нельзя было свободно праздновать Рождество. Формального запрета не существовало. Но на самом деле советская власть преследовала любые проявления религиозности.

С 1922 года устраивали вечером 6 января "комсомольское Рождество" - массовую молодежную демонстрацию с факелами, антирелигиозными транспарантами, красными флагами и оркестрами.

Кульминация мероприятия - сжигание на площади чучел Христа, Аллаха, Иеговы, Будды и Ассириса. Иногда к ним добавляли Богородицу или российских императоров.

Перед сжиганием комсомольский трибун произносил "погребальную речь", призывая собравшихся бороться с религиозным фанатизмом.

А финалом был концерт антирелигиозного направления в клубе молодежи.

Image caption Для молодежных активистов напечатали сборник инструкций по празднованию "комсомольского Рождества". Госиздат, 1925

По такому сценарию "комсомольское Рождество" происходило в частности в городах Донецкой губернии.

В 1925 году власти учредили всесоюзное антирелигиозное общество "Союз воинствующих безбожников", первичные ячейки которого в обязательном порядке возникли на предприятиях, в учебных заведениях и тому подобное.

По планам этой организации, до 1937 года должно было произойти полное искоренение религии и не остаться ни одного священнослужителя.

Image caption Союз воинствующих безбожников Украины издавал субботний еженедельник "Безбожник" на украинском языке. Вряд ли Павел Тычина, выпускник духовной семинарии, был в восторге, увидев себя на первой странице такого издания 25 января 1941 года

Союз воинствующих безбожников прекратил деятельность в 1947-м - считали, очевидно, что цель достигнута.

Три ватаги

В 1960-е годы советская власть с удивлением обнаружила, что в Украине все еще живы народные традиции празднования Рождества. Из сел и городков поступали сигналы о тамошних колядах, щедровании.

Сатирический журнал "Перец" откликнулся серией карикатур на священников - они, мол, пьянствуют, развлекаются с женщинами и тому подобное.

Image caption Типичное изображение священника в украинской периодике 1960-х годов. Карикатура из журнала "Перец", №1, 1969

В начале 1970-х спецслужбы зафиксировали, что рождественские "сборища националистических элементов" наблюдаются в столице УССР - Киеве.

31 декабря 1971 года председатель КГБ УССР Виталий Федорчук направил в ЦК КПУ сообщение № 813-1 под грифом "Совершенно секретно".

"Оперативным путем, - сигнализировал главный кагэбист республики, - получены данные о том, что националистически настроенные лица намерены организовать из числа студентов Киевского государственного университета, политехнического института и творческой интеллигенции группы для проведения колядок на Русановке, Дарнице, Святошино, Академгородке, а также в центре города Киева ". (Здесь и далее - цитаты из документов подаем в переводе с русского. - Ред.)

Image caption Фрагмент первой страницы сообщения КГБ УССР о колядниках в Киеве 31 декабря 1971 года. Отраслевой государственный архив СБУ

Колядники провели репетиции и разделились на три ватаги.

Первой будет руководить художница Людмила Семыкина ( "исключена из Союза художников за подписание коллективного письма в защиту лиц, осужденных за антисоветскую деятельность»). Эта ватага посетит жилые дома писателей (Б. Хмельницкого, 68), журналистов (Л. Толстого, 25), ученых (Владимирская, 61) и другие.

Второй отряд возглавит бывший руководитель хора "Гомон" Леопольд Ященко ( "исключен из Союза композиторов Украины, нигде не работает"). Они будут колядовать тоже в центре Киева - в жилых домах ученых (Прорезная, 10), композиторов (Софийская, 16), художников (Владимирская, 14) и другие.

Третью отряд поведет физик Адам Рудчик ( "старший научный сотрудник института ядерное физики, кандидат физико-математических наук, член КПСС") по домам ученых в Святошино и Академгородке.

"Колядки указанными лицами могут быть проведены в новогоднюю ночь, а также в ночь с 6 на 7 января 1972 года - продолжал В. Федорчук. - Кроме того, участники колядок планируют собраться 1 января 1972 года в 18 часов возле елки, установленной на площади около филармонии, а затем отправиться колядовать по заранее выбранным адресам".

Заранее определенные адреса - это квартиры известных людей: классика украинской литературы Михаила Стельмаха, известной певицы Дианы Петриненко, выдающихся художников Николая Глущенко и Михаила Дерегуса, композиторов-классиков Платона и Георгия Майбород, Аркадия Штогаренко, академиков Митрофана Пасечника, Дмитрия Зерова, Остапа Парасюка, бывшего узника ГУЛАГа писателя Бориса Антоненко-Давидовича, известных литературоведов Евгения Шаблиовского и Никиты Шумило, историка и писательницы Елены Апанович и других.

Image caption Жилые дома в центре Киева, которые посетили колядники в январе 1972 года: 1 - писателей "Ролит" (М. Стельмах, Б. Антоненко-Давидович, М. Шумило, А. Микитенко, А. Пидсуха), 2 - научных работников (Е. Шаблиовский, О. Парасюк), 3 - композиторов (братья Майбороды, А. Штогаренко, В. Кирейко), 4 - ученых (Д. Зеров), 5 - художников (М. Дерегус Л. Вовчик-Блакитная), 6 - журналистов (И. Цюпа)

В то время у КГБ еще не было цели препятствовать колядникам. В конце концов, отдельные колядки и щедривки исполнял на своих концертах Государственный заслуженный украинский хор им. Г. Веревки.

Задачей КГБ было выявить круг колядников и выяснить, "не попытаются ли националистические элементы использовать колядки во враждебных целях".

Благодарность героям

Прошел год. "В ночь на 1 января 1973 года, - сообщил шеф КГБ коммунистическим вождям УССР - группа из 9 человек ... организовала т. н. новогодние колядования и с этой целью посетила квартиры писателей Антоненко-Давидовича, Леонида Серпилина и Сергея Плачинды, историка Брайчевского,художников Михаила Вронского и Юрия Логвина".

КГБ везде имел своих людей - среди колядников тоже. От них кагебисты узнали, что "о своем приходе колядники предварительно сообщали по телефону хозяевам квартир".

Image caption Жилой дом ученых по ул. Прорезной, 10 (обозначен стрелочкой), который посещали колядники течение нескольких лет. Путеводитель-справочник "Киев", Госполитиздат Украины, 1965 год

Какие именно колядки пели - в отчете ни слова. Но есть сведения о том, как реагировали жильцы на визит щедровальщиков: "Согласно полученным оперативным данным, некоторые из названных писателей в знак благодарности обратились к участникам колядования с заявлениями политически вредного характера".

То есть опасность для советской власти заключается не в колядках как таковых, а в том, что их выполнение провоцирует людей на антисоветские заявления?

"Антоненко-Давидович сказал колядникам, которые его посетили: "Большое искреннее спасибо, что пришли в мой дом. Я вот сидел и думал: придут ли щедровальники в этом году. Опасался, что нет. И тем более благодарен вам, мои дорогие друзья, патриоты, герои. Да, герои, потому что, чтобы осмелиться сделать это теперь - надо быть действительно героем, иметь большую смелость и мужество".

Героями назвал колядников также и Сергей Плачинда - он "в своем выступлении перед исполнителями колядок говорил об их" истинном патриотизме и бесстрашии", желал им "лучших времен".

Финал новогодней коляды 1973 года:

"1 января т.г. в 20 часов с помощью милицейского наряда были задержаны и доставлены в Печерское РОВД г. Киева 8 человек, которые организовали колядования у новогодней елки, установленной на площади Ленинского Комсомола, и которые в общественном месте вели себя вызывающе. В числе задержанных участники бывшего хора "Гомон" и других сборищ националистических элементов [...]. Все они за нарушение общественного порядка привлекаются Печерским РОВД к административной ответственности".

Image caption Новогодняя елка справа от филармонии на Европейской площади. Возле нее 1 января 1973 года задержали группу колядников. Путеводитель "Киев", издательство "Строитель", 1964 год

От колядок не отказались

Декабрь 1973-го. С прошлого января многое изменилось. Посадили кинорежиссера Сергея Параджанова, набрала обороты "маланчуковщина".

КГБ сменил тактику - теперь он решительно настроен препятствовать колядованию.

Виталий Федорчук в секретном отчете сообщил: "С целью своевременного получения данных о возможных враждебных намерениях со стороны колядников за инициаторами сборищ было установлено оперативное наблюдение и организован контроль их телефонных разговоров. С Ященко Леопольдом Ивановичем и Рудчиком Адамом Тихоновичем проведены профилактические беседы, в результате чего они от организации колядок отказались".

Этого показалось мало.

В местах возможных собраний колядников выставлены патрули - в милицейских мундирах и штатском:

"В местах возможных сборов колядников и у новогодней елки на площади Ленинского комсомола выставлялись усиленные наряды милиции и дружинников".

Image caption Во время новогодних праздников наряды милиции усиливали дружинниками из рабочих или служащих. За дежурство дружинники получали отгулы. Один из "усиленных" нарядов задержал киевских колядников. Советская марка 1964 года

Методы борьбы оказались действенными: "В результате принятых мер активные колядники отказались от организации больших сборищ и выхода на улицы г. Киева в маскарадных костюмах".

Однако своих намерений активисты не отреклись. Они "провели колядки небольшими группами по заранее подобранными адресам".

Вот что произошло: "31 декабря 1973 года с 19.30 до 23.00 две группы колядников, до 10 человек каждая, посетили квартиры писателя Антоненко-Давидовича Б. Д., доктора искусствоведения Логвина Г. Н., художницы Примаченко М. Г., вдов Остапа Вишни и Бориса Гмыри, старшего консультанта общества охраны памятников истории и культуры Долгопятого Н. И., члена КПСС, и других лиц. После колядования группы разошлись по частным квартирам для встречи нового года".

"Реакция людей была очень симпатичной"

Image caption Владимирский собор - один из немногих действующих храмов в Киеве 1970-х годов. Рекламно-туристическая открытка для иностранцев: на обороте пояснительные надписи на шести языках

С тех пор идеологические гайки закручивались все сильнее.

"В тогдашних киевских условиях колядовать на Рождество было почти немыслимо, - вспоминает о декабре 1975-м Мирослав Маринович. - провести коляду было очень трудно, - уточняет в мемуарах, - потому что КГБ делал все, чтобы ее не допустить".

Госбезопасность намеревалась сорвать планы колядников путем "устранения" руководителя ватаги Николая Матусевича.

31 декабря утром он пошел на встречу с Мариновичем, чтобы обсудить детали новогодней коляды.

Как оказалось, за Матусевичем следили. На улице какой-то человек попросил закурить. Матусевич полез в карман за сигаретами, но незнакомец вдруг завопил: "Ты чего на меня бросаешься?" И начал драку. Неизвестно откуда вынырнула милиция. Мгновенно нашлись свидетели, которые "видели", будто Матусевич первым ударил этого человека.

Мужчину посадили на 15 суток за "хулиганство".

Image caption Власть всячески убеждала, что в церквях - ничего интересного. Следовательно, не стоит туда ходить. Журналист: "Почему вы порвали с религией?" Бородач: "У них там нет буфета с пивом". Карикатура из журнала "Крокодил", №20, 1979 год

Несмотря на все это, колядники решили не менять планы. Каждый взял с собой паспорт, чтобы не дать милиции оснований забрать в отделение "для выяснения личности". Постановили ходить только вместе и отказываться от предложенной рюмки (чтобы "менты" не придирались по "степени опьянения»).

"Группа "колядников" из 5 человек, - сообщили агенты, - посетила квартиры писателей Антоненко-Давидовича, Петровского В., вдов О. Вишни и Б. Гмыри". Но: "тексты их "колядок" националистической направленности не имели".

"Реакция людей на нашу коляду была очень симпатичной, - вспоминает Маринович. - Да и у нас, насколько это было возможно, поднялось настроение, хотя мы видели, что за нами прицельно следят".

Многих колядников позже посадили как правозащитников.

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