Почему киевский генерал-губернатор к националисту Антоновичу на вареники ходил
Жизнь Владимира Антоновича символизирует переход полонизированной шляхты к становлению украинского, а не польского дела.
Один из лидеров Старой Громады, он воспитал целую плеяду интеллектуалов, активно включившихся в создание Украинской Народной Республики.
От польской до украинской культуры
Выдающийся отечественный историк той эпохи воспитывался в духе польского мессианизма: Моника Антонович презирала людей, рядом с которыми ей выпало жить, и ностальгировала по славному прошлому Речи Посполитой.
Чуть ли не из детского желания противостоять материнскому гнету парень заинтересовался запрещенным и заклейменным миром.
В Киевский университет он поступает, уже имея сформированные украинские симпатии, хотя в пятидесятые годы XIX века в русифицированном учебном заведении большинство составляли поляки.
Как раз на студенческие годы Владимира Антоновича приходится подготовка нового польского восстания. Он и сам принадлежал к одной из тщательно законспирированных подпольных групп-троек.
Однако программное требование присоединить Правобережную Украину к польскому государству стало для него категорически неприемлемым.
И юноша бросает вызов своей среде, заявив, что не присоединится к восстанию (начавшемуся 22 января 1863 года), а будет работать, чтобы вернуть долги народу, преданному его элитой.
Молодых бунтарей не без пренебрежения назвали "хлопоманами", - а сами они таким определением всегда гордились.
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Это была эпоха романтизма, когда в народных традициях искали нерастраченную исконную мудрость, а увлечение фольклором и этнографией стало чуть ли не общеевропейским трендом.
Поэтому двое закадычных друзей Владимир Антонович и Тадей Рыльский на летних каникулах путешествовали по Киевской области, чтобы изучить и понять этот не особо известный им народ.
Путь в народ
Крестьянскую одежду красивых панычей не всегда обманывал зоркий глаз властей. Их подозревали в антиправительственной пропаганде, чуть ли не в том, что, как казалось некоторым помещикам, они раздают крестьянам освященные повстанческие ножи. Доносы сыпались со всех сторон.
В конечном итоге польское общество вызвало отступника на шляхетский суд. Хоть речь обвиняемого в защиту украинства никого из присутствующих в новую веру, разумеется, не обратила, но инкриминируемые обвинения в "национальной измене" тот все-таки сумел свести на нет.
В доказательство антигосударственной деятельности один из присутствующих показал отобранную у своих крестьян "Граматку" Пантелеймона Кулиша, которую распространяли хлопоманы. Однако генерал-губернатор ничего крамольного в книге не увидел. Чтобы не раздражать заявителей, запретил продавать ее в Киеве. Тогда склад перенесли в Никольскую Слободку, что не мешало ее дальнейшему распространению.
Именно потому Владимир Антонович и печатает в петербургском украинском журнале "Основа" знаменитую "Мою исповедь", где так четко была изложена программа украинофильского движения. Хлопоманы окончательно порывают с польской средой и учреждают киевскую Громаду (она вошла в историю под названием Старая Громада).
Интересно, однако, что доносы и жалобы не помешали университетской карьере Антоновича. Его лекции стали настолько популярны, что в университет даже как-то пожаловал киевский генерал Антонович, чтобы послушать знаменитого историка, прославляющего, дескать, их общую фамилию.
А киевский генерал-губернатор Драгомиров любил порой проявлять свою украинскую идентичность. Заезжал к Антоновичу в гости "на вареники и водку с колбасой", и под это угощение удавалось решать какие-то важные вопросы.
Усилиями Драгомирова журналу "Киевская старина" позволили, несмотря на запрет грозного царского указа, печатать тексты на украинском языке. Выручал иногда профессор и арестованных своих соратников, имевших какие-то проблемы с полицией.
Дом профессора Антоновича на углу Кузнецкой и Жилянской стал центром тогдашних "сепаратистов". Генерал-губернатор Михаил Чертков все угрожал с корнем уничтожить "эту хибарку", но у власти руки оказались коротки.
Украинское движение становилось все крепче. Отчасти российские власти где-то его даже поддерживала как противовес польским претензиям. И громадовцы умели этим обстоятельством воспользоваться. Антонович отстаивал культурную программу, считал, что никакая революция не изменит положение народа без соответствующего образовательного и культурного основания, если вооруженная борьба обернется страшным кровопролитием.
Украинское движение
Обычно собрания Громады маскировались под какие-то семейные застолья, провокаторов и соглядатаев остерегались. Жена Владимира Антоновича, Варвара фон Михель, была очень активной громадовкою, которая занималась, в частности, образовательными проектами.
Они познакомились, когда кузен Варвары Павел Чубинский, автор украинского гимна, попросил своего близкого друга передать девушке некоторые поручения перед ожидаемым арестом. Антонович выполнил просьбу приятеля, а Варвара стала его избранницей.
Успех громадовцев можно объяснить тем, что все они были людьми одного круга и исповедовали важную всем им идею. В этом обществе много значили этические принципы и взаимное доверие. Скажем, когда хоть один из членов организации голосовал против принятия нового претендента, ему отказывали.
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Интеллектуал и эрудит Антонович в повседневной жизни оставался скромным кабинетным ученым. Чуть ли не со времен студенческих полуконспиративных путешествий осталась у него любовь к театральным переодеваниям. Историй о том, как действительного статского советника принимали то за мастерового, то за крестьянина, мемуаристы зафикировали немало.
К примеру, бытует история о конфузе одного киевского врача, который считал своего пациента простолюдином и говорил с ним свысока, обращаясь на "ты". А узнав имя знаменитого посетителя, не знал, как уладить ситуацию.
"Простой крестьянин"
Евгений Чикаленко вспоминал, что когда впервые посетил дом Антоновича, увидел в саду простоватого с виду мужчину с лопатой в руках. Спросил, дома ли профессор, тот пообещал открыть парадную дверь. К удивлению гостей, "садовник" представился хозяином.
Владимир Антонович сделал невероятно много для возникновения современного украинства, для формирования национальной идеи.
Понятно, что в советские времена он стал персоной non grata. Однако - судьба любит порой так шутить! - его крестник Максим Рыльский не побоялся вспомнить близкого друга своей семьи в написанной в 1943 году поэме "Путешествие в молодость" - и получил за нее Сталинскую премию.
По-видимому, не очень внимательно читали. Впоследствии спохватились, Рыльскому досталось, он должен был признать идеологические недочеты, отметив однако, что "нелегко нам судить историю старую".
"Старую" историю по-другому прочитали спустя более чем полвека. И тогда же улица Кузнечная в центре Киева, где стояла ненавистная генерал-губернатору "хибарка" профессора, получила имя Владимира Антоновича. Свою тихую войну с империей он - в исторической перспективе - все-таки выиграл.