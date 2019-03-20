Мазепа - герой или предатель? Образ гетмана у Байрона и Пушкина

Копірайт зображення UNIAN Image caption Репродукция портрета гетмана Украины Ивана Мазепы (фрагмент), выполненная акварелью художником Евгением Путрей. Музей истории Полтавской битвы

Судьба Ивана Мазепы привлекла внимание многих выдающихся художников эпохи романтизма, а европейские и российские поэты существенно разошлись в оценках гетмана.

О нем писали Вольтер и Байрон, Гюго и Словацкий, его образ воспроизводили Жерико и Делакруа.

Могущественный властелин смог возродить и развить растерзанную войнами страну, мечом и мудростью завоевать славу в широком мире и уважение своих подданных. В конце жизни он потерпел трагическое поражение и закономерно стал культовым героем романтической эпохи.

Несмотря на то, что в жизни гетмана и так хватало невероятных, сногсшибательных зигзагов, взлетов и падений, его биографию еще и украсили красочными выдумками.

Мазепа Байрона

Именно в поэме лорда Байрона "Мазепа" едва ли не центральной стала фантастическая любовная история, которую запустил в оборот недоброжелатель Мазепы при дворе польского короля.

Эта притча потом путешествовала из сюжета в сюжет, от одного автора к другому. Якобы ревнивый муж, выследив Мазепу на тайном свидании со своей женой, привязал любовника к спине дикого необъезженного коня - и тот помчался по степи на восток, в Украину.

Байрон компонует свою поэму как рассказ самого героя об этом событии шведскому королю Карлу ХІІ в лагере после полтавской битвы и акцентирует мотив его величественной мести: "Старый безумец! Он мне // Проложил дорогу к престолу".

Далее легенда разворачивается в согласии с романтическими идеалами и представлениями. Обреченного спасает юная красавица, его питает сила родной земли. (Ведь романтики в начале позапрошлого века преподносят национальную идею, прославляют порыв к свободе и права исключительной личности. Украинские реалии давали много материала для таких интерпретаций).

Image caption Иван Мазепа на купюре в 10 гривен. Некоторые эксперты сомневаются, что это портрет именно Мазепы

Жажда мести сто крат приумножает силы - и красивый искатель любовных приключений становится в конце концов большим правителем.

В XVIII веке Украина особенно интересовала западных художников, дипломатов и политиков. Тогда появилось много описаний путешественников, агентурных информаций, исторических исследований и художественных текстов.

Казацкое государство воспринималось как "врата Европы", пограничье, бастион свободы в борьбе с московской тиранией. Украинская доблесть должна была воодушевить оскудевшие идеалы "старого" континента.

В финале поэмы Байрона саркастически противопоставлены безупречный в своем героизме, неутомимый и несокрушимый старый гетман - и неспособный к отчаянной борьбе молодой шведский король.

Невероятные воспоминания Мазепы, его рассказ об авантюрных приключениях и безумном противостоянии злой, неблагоприятной судьбе - все это уже не может захватить уставшего и изможденного Карла.

Рассказчик не услышал никакого ответа от своего слушателя - "Король потому что спал уже с час".

Понимание между слишком сосредоточенным на себе самом Западом и Украиной, оказавшейся в роли падчерицы истории, хотя и защищавшей как раз универсальные европейские ценности, достигалось не слишком хорошо.

И в этом смысле реакция Карла XII на услышанное конечно же была для Байрона метафорой равнодушия, досадного безразличия и апатии западного мира.

Мазепа Пушикина

Историю всегда пишут победители, они ставят памятники и чеканят мемориальные доски. А вот побежденным никогда не позволяют говорить об их прошлом.

Поэтому и о гетмане Мазепе мы на протяжении нескольких веков знали только из российской подачи.

После вооруженного поражения гетман был заклеймен как подлый предатель и отлучен от церкви. Анафемы Мазепе звучали в тех же храмах, которые он же, щедрый меценат, и построил, пожертвовав собственные средства.

Больше всего для поношения Мазепы сделал, конечно же, Александр Пушкин, выдающийся русский поэт и, возможно, не менее славный победитель в тогдашней имперской "гибридной" войне.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Восстановлена крепость Ивана Мазепы в Батурине

Поэма Байрона ему не понравилась, он сетовал на то, что в ней не найти правды о событиях. И взялся сам старательно фальсифицировать биографию Мазепы.

Пушкин в "Полтаве" также обращается к любовной истории - на этот раз другой, реальной. Это сюжет о любви юной Мотри Кочубеевны и немолодого уже гетмана.

Автор поэмы меняет даты, придумывает события, противоречащие задокументированным, искажает известные факты.

Все для того, чтобы представить украинской государя адским преступником. Он-де "предал" российского суверена, - того самого, который нарушил подписанные соглашения и лишил Украину гарантированных ими свобод.

Мазепа будто бы еще и обесчестил свою крестницу Матрену: если бы это было правдой - грех действительно непростительный.

Верноподданный русский поэт взамен преподносит Кочубея: вспомним знаменитые строки о доставленном из Полтавы в Петербург "доносе" на гетмана. В свое время Михаил Драгоманов любил при случае напоминать, что "Полтава" - единственное в европейской литературе произведение, где превозносятся донос и клевета.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Фоторепродукция гравюры "Иван Мазепа" (художник И. Бернигерот, первая половина 18 в.)

Разница между французскими или английскими оценкам Мазепы - и, с другой стороны, российскими приговорами служит здесь еще одним выразительным маркером цивилизационного разрыва и непримиримого противостояния, знаком принадлежности того или иного автора к разным мирам и различным ценностным системам.

Пушкин в полной мере воспользовался своим правом распорядиться прошлым и переписать историю "под себя". Забыли, мол, Мазепу, не сыскать его могилы, зато - "лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе".

Ответ Шевченко

Впрочем, история - дама ироничная. Пушкин пишет "Полтаву" и провозглашает гибель украинского слова как раз тогда, когда украинское культурное возрождение быстро набирает силу, когда возникает движение, деятели которого назывались теми же мазепинцами.

И когда громко зазвучали голоса, оппонировавшие имперским приговорам. Тарас Шевченко прямо отвечает автору "Полтавы", назвав петербургского "медного всадника" узурпатором и палачом своего Отечества.

Image caption Староакадемический корпус "Киево-Могилянской академии", построенный Иваном Мазепой. Памятник сохранился, и сейчас изображен на купюре 500 гривен

Знаменитое "Це той п е р в и й, що розпинав // Нашу Україну" - одна из самых острых реплик в многолетней борьбе за национальную культурную память.

С украинской точки зрения, "герой Полтавы" не заслуживает посмертной славы. А под знаком Мазепы как раз и произошло формирование национального сознания.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Памятник Ивану Мазепе в Чернигове

И построенные гетманом-меценатом церкви отчасти уцелели, хоть их и усердно уничтожали потомки царя Петра.

Остались стоять на площадях наших городов живыми молчаливыми свидетелями, хранителями запечатленных в камне напоминаний о величии того прошлого, которое все же не смогли отобрать у побежденных.

Поэтому памятник, который поставил себе Иван Мазепа, оказался таки прочным и неподдающимся разрушительным ветрам.

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