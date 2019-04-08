Как Гоголь с Мицкевичем высмеивали россиян

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1 апреля 1809 года родился один из самых известных украинских и российских писателей Николай Гоголь.

Амбициозный юноша из Полтавской области, сын не очень богатого помещика и автора украинских комедий Василия Гоголя-Яновского страстно мечтал о невероятных свершениях и мировой славе.

Однако на свет он появился в не слишком подходящих для реализации таких стремлении времени и месте.

Год его рождения ознаменовался как раз печальным столетним юбилеем, связанным с катастрофическим поражением Гетманщины, государства, утраченного в Полтавской битве. И после этого земляки Николая Гоголя должны были участвовать в строительстве чужой империи.

Украинское детство Гоголя

Детство будущего русского классика проходило преимущественно в украинской среде. Василий Гоголь был директором театра в соседних Кибинцах, в имении потомка казацкой старшины и высокого царского сановника Трощинского.

Ставили и российских авторов, и украинские пьесы, в том числе и водевили Гоголя-отца. Здесь собиралось блестящее общество, и якобы именно в Кибинцах на литературное дарование подростка Николая обратил внимание сосед, выдающийся русский поэт и защитник украинской политической автономии Василий Капнист.

Сын высоко ценил произведения своего отца, но для себя сделал выбор в пользу имперской карьеры и чужого языка. Выбор для той поры вполне типичный.

Путь в Петербург

Украинские интеллектуалы в течение всего ХVІІІ века неутомимо вестернизировали Москву и Петербург, рубили те достославные окна в Европу, которых захотел российский царь-реформатор.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Николай Гоголь - гимназист

В Украине же их рубить не надо было, потому как сопряженность с западной культурой до этого всегда оставалась органичной. Наши земляки получали в имперских центрах высокие должности, во многом определяли и тогдашние политические и особенно интеллектуальные направления.

В северную столицу ехали и из соображений карьерных, и, не в последнюю очередь, идейных. Верилось, что два народа творят общую культуру, а поскольку полное интеллектуальное преимущество было за украинцами, то они вроде как имели шанс утвердить на всем имперском пространстве собственные ценности и идеалы.

Николаю Гоголю Петербург показался мрачным, холодным и немного ирреальным.

Хотя чуждость российской столицы отчасти нивелировалась гостеприимством украинского общества. Как писал этот искатель счастья и славы матери в провинцию вскоре после приезда, одних только "однокорытников" из Нежинского лицея встретил он в Петербурге около 25 человек.

Украинская тематика и русская проза

Дружеская поддержка способствовала и полезным знакомствам, и карьерному росту. Да еще и литературная конъюнктура способствовала: в русском романтизме как раз невероятно модной стала украинская тематика

Гоголь и обратился к дорогим воспоминаниям об оставленной родине. Успех "Вечеров на хуторе близ Диканьки" превзошел все ожидания.

Гениальный южанин развернул на угрюмом Невском проспекте красочную и веселую Сорочинскую ярмарку. А вскоре, после "Ревизора" и "Мертвых душ", его уже называли зачинателем русской прозы.

Получалось, что основоположником ее стал иностранец, человек, отражавший украинский, а не российский опыт, реалии и ценности. Элементы русского и украинского языка он безбоязненно совмещал, порывая тем самым с уже выработанной, прежде всего пушкинской, традицией.

Копірайт зображення UNIAN Image caption ГОГОЛЬFEST 2016 в Киеве

Российские читатели не раз жаловались, что этот "малоросс" противопоставил в своих произведениях прекрасную Украину и уродливую Россию, высмеял империю, не жалея зловещих сатирических тонов.

Желанная слава не сделала Николая Гоголя счастливым - более того, причинила мучительное раздвоение и неизлечимую травму. Началась непрерывная борьба двух душ, о которой писатель признавался наиболее доверенным своим адресатам.

Сетовал, что сам не знает, какая у него душа - украинская или русская, и хотел объединить их в некую гармоничную целостность.

Смена языка для поэта или прозаика всегда невероятно сложная. Но случай Николая Гоголя отличается тем, что он сменил родной украинский не просто на другой - он служил своим пером той нации, тому государству, которое поработило и маргинализировало его собственную родину.

И итогом для великого полтавчанина стала им самим диагностированная болезнь, противостояние "двух душ", или, по-современному говоря, двух национальных идентичностей, которая в конце концов и определила трагические обстоятельства всей его жизни.

Гоголь и Мицкевич

Пробовал искать спасения от петербургской безысходности. Выстраивал разнообразные планы покинуть "эту Кацапию" и вернуться в Украину, добивался профессорской кафедры в Киевском университете.

Интерес к казацкому прошлому усиливался еще и чисто биографическими сантиментами. По некоторым, не вполне подтвержденными документально, рассказам, его род происходит от казацкого полковника Остапа Гоголя. Вернее, основанием для гордости была семья бабушки, дочери бунчукового товарища (звание высокое и почитаемое) Семена Лизогуба.

В знаменитой повести "Тарас Бульба" можно найти и отголоски семейной истории Гоголей-Яновских.

Впрочем, с возвращением в Киев не сложилось, однако из постылой российской столицы он все же сбежал. И много лет прожил в Италии, в статусе эмигранта, который вовсе не тосковал по надоевшей северной родине.

В Париже охотно дружил с поляками-политэмигрантами, любил вместе с Адамом Мицкевичем выстраивать теории о цивилизационной отсталости россиян по сравнению с их соседями-европейцами, горячо пропагандировал теорию "финскости" московитов, а следовательно полной отторгнутости их от европейского сообщества.

Мицкевич стал лидером для большого круга поляков, которые вынуждены были покинуть родину после поражения восстания 1830 года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Памятник Адаму Мицкевичу во Львове

Вопреки утверждениям многих российских исследователей, дескать Гоголь на Западе только тосковал по России и не интересовался никакими французскими или итальянскими духовными и интеллектуальными веяниями, документы и переписка свидетельствуют о другом.

А с польским писателем украинского происхождения Богданом Залесским Гоголя объединяла особая дружба. Сохранилось написанное по-украински письмо (которое, кстати, свидетельствует об очень хорошем владении Гоголем украинским языком), в котором Залесского Гоголь называет "очень, очень близким земляком".

Италия особенно напоминала писателю родную Украину. В любом случае, как раз в польской эмигрантской среде Гоголь проникся определенными антиимперскими идеями, духом славянского антироссийского мессианизма.

Но с возвращением в Петербург снова проникся своей миссией создания единой народности и культуры. И наталкивался то на обвинения в недостаточной любви к "святой Руси", то в предательстве своего родного края. Двум душам никак не удавалось мирно сосуществовать.

Шевченко и Гоголь

А тем временем гоголев земляк и только несколькими годами младший ровесник самим своим появлением в литературе разрушил любые иллюзии относительно украинско-российской общности и дружбы.

Тарас Шевченко даже написал стихотворение, в котором назвал Гоголя "отцом", однако не пошел по его стопам.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тарас Шевченко даже написал стихотворение, в котором назвал Гоголя "отцом"

То, что для старшего писателя осталось дорогим, но необратимым прошлым, для младшего оказалось актуальной живой современностью.

Гоголь считал, что в поэзии Шевченко много "дегтя", а выбор украинского языка обрекает его на провинциальность и забвение. Он все еще продолжал верить, что славой одаривает только Петербург, как бы плохо ему там ни жилось.

Споры о Гоголе продолжались более века. Его упрекали как предателя и преподносили как летописца украинской жизни.

Наконец, сегодня полтавские Кибинцы могут гордиться (не меньше многих крупных городов!) тем, что с ними связаны судьбы по крайней мере двух украинских классиков - Николая Гоголя и Михайля Семенко. А гоголевские фантасмагории до сих пор пугают доверчивых читателей.

Хотя мы уже вроде и не верим, что Луну могут украсть, но под Рождество все-таки ждем удивительных приключений.

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