Омельян Прицак: ученый из США, сохранивший историю Украины

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Когда в конце восьмидесятых годов прошлого века упал железный занавес, наша интеллектуальная жизнь вдруг изменилась, так как ее мощно подкормили ученые и литераторы, которые десятилетиями развивали украинистику на Западе.

Из-за океана, из мало известной в то время "украинской Америки" в Киев, Львов, Харьков начали приезжать исследователи с мировыми именами. После многолетнего отсутствия они хотели посетить родные места, посетить те университеты (к сожалению, по большей части неузнаваемо деградировавшие), которые когда-то оканчивали.

Среди этих гостей было двое филологов, чьи знания и эрудиция казались нашему поколению советских студентов или аспирантов чем-то фантастическим и, по здешнии стандартам, невероятным. На лекции Омельяна Прицака и Юрия Шевелева ходили и специалисты, и просто заинтересованные, чтобы попросту представить, какой может быть гуманитаристика, как безнадежно далеки от идеала все несчастные киевские "кандминимумы" и цензурированные и перецензурированные учебники, как мало знаем свою замкнутую в "спецхранах" историю.

Копірайт зображення Український медієвістичний журнал Image caption Омельян Прицак родился в 1919 году во Львовской области

Семидесятилетний Омельян Прицак поражал к тому же еще и огромной энергией, умением сплотить вокруг себя людей с разными интересами и амбициями. А еще нас, молодых, привлекала и очаровывала его манера излагать.

Ученый с невероятным авторитетом и признанием, он (в отличие от, что уж там греха таить, многих наших университетских преподавателей) не поучал, не становился в позу пренебрежительного ментора.

Прицак организовал семинар, на котором обсуждались преимущественно совсем неизвестные в Украине книги, философские концепции. Все оно существовало даже как будто не совсем с разрешения властей. Ведь в 1990-м, когда гарвардский историк переехал в Киев, и СССР существовал, и КГБ никто не распускал.

Немало изданий привозили из Канады и Соединенных Штатов. Надо отдать должное нашим эмиграционным интеллектуалам - они много успели перевести, издать и теперь радостно отправляли эти книги в Украину. Иногда большие тюки с надписью "Канадский институт украинских исследований" плыли кораблями через океан, иногда что-то привозилось просто в чемоданах.

Профессор Прицак не собирался ограничиваться семинаром. Он имел далеко идущие планы и умел мыслить стратегически. Ведь он был из тех людей, для которых любить Украину означало прежде всего что-то для нее делать.

Копірайт зображення oriental-studies.org.ua Image caption Омельян Прицак основал Украинский научный институт при Гарварде

В биографическом смысле он как раз чувствовал себя ровесником восстановленного государства: родился в 1919 году во Львовской области, которая тогда входила в состав Западно-Украинской Народной Республики. Отец погиб, воюя в Украинской Галицкой Армии. Омельян еще успел поучиться на историческом факультете Львовского университета, когда там преподавали профессора старой подготовки. А в 1940-м уже получил диплом советского образца.

В аспирантуре института языкознания АН УССР, куда Прицак пришел специализироваться по востоковедению, его научным руководителем стал известный ориенталист и писатель Агафангел Крымский. Учитель вскоре погиб в пучине сталинского террора, а ученик присоединился во время войны к большой эмиграции украинской интеллигенции, которая не хотела продолжать сосуществовать с советским режимом, на Запад.

Прицаку удалось поучиться в Берлинском и Геттингенском университетах. После этого, снова же с большой эмиграционной волной, молодой ученый оказывается в США, где заботится не только о собственной блестящей карьере востоковеда, но и об институциональном развитии украинской науки.

Что касается его многочисленных исследований, то стоит вспомнить признанную историческую теорию о связи древней Украины с тюркоязычными территориями.

Изгнанники, люди без надежды вернуть себе в обозримом будущем утраченную родину, послевоенные эмигранты сразу начали творить центры, художественные союзы, журналы, открывать кафедры в университетах, создавать свое государство Слова.

Именно Омельяну Прицаку принадлежит честь основания Украинского научного института Гарвардского университета. В Летней школе в Гарварде уже много лет имеют возможность учиться и студенты, и молодые ученые из Украины.

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Если бы не подвижнический труд профессора и его коллег, если бы не их многочисленные издания и исследования, перелом в украинской гуманитаристике на рубеже ХХ - ХХI веков, уход от советской парадигмы происходили бы гораздо сложнее и дольше.

А приехав в Киев, он сумел создать Институт востоковедения имени Агафангела Крымского Национальной Академии наук, и с 1991 по 1998 был его бессменным директором. Стоит только вспомнить экономическую разруху начала девяностых, чтобы представить меру настойчивости, целеустремленности и организаторского таланта, необходимых для начала такого дела.

Прицак заботился о восстановлении оборванной переемственности, а еще хотел отдать должное своему погибшему учителю. Для Агафангела Крымского, как вспоминал Прицак, выбор между востоковедением и украинцами был очень сложным даже в моральной плоскости. Карьера арабиста воспринималась (по крайней мере им самим) как предательство украинского дела, обязанности работать в украинской культуре. К тому же, соответствующее образование можно было получить только в Москве. "Высокая" наука принадлежала империи и только империи.

Этот конфликт преодолевается только с появлением собственного государства, способного обеспечить развитие различных сфер и отраслей.

Весной 1996 года в кабинет к Омельяну Прицаку пришла Соломия Павлычко, чтобы поговорить о Крымском: она начала писать о нем книгу. К сожалению, монография "Национализм, сексуальность, ориентализм: сложный мир Агафангела Крымского" в 2000 году вышла с предисловием Омельяна Прицака уже после смерти автора.

Интерпретация наследия и судьбы этого удивительного ученого и писателя стала исключительно созвучной интеллектуально-духовному климату начала XXI века.

Профессор Прицак успел воспитать целую плеяду учеников. А еще своим примером доказал важность и плодотворность индивидуальных культуртрегерских усилий, кропотливой ежедневной работы, тех часто обесцениваемых негромких малых дел, которые дают большие результаты.

Обстоятельства редко бывают благоприятными для воплощения наших замыслов. Для поколения Прицака они сложились особенно тяжело. Но всегда следует помнить мудрый совет о необходимости возделывать свой сад, не обольщаясь призрачными богатствами. Во время нашей нынешней неопределенности - лозунг исключительно актуальный. И сад нам выпало лелеять все же не на пустыре, ведь у нас были очень почтенные предшественники.

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Родившись в год провозглашения Соборной Украины, Омельян Прицак имел счастье увидеть сине-желтые флаги в Киеве, убедиться, что страшное историческое поражение его соотечественники таки пережили и отыграли.

Украина стала не только государством слова, но и независимым политическим субъектом. И работа в Киеве, несмотря на все разочарования, его вдохновляла и радовала.

Он всю жизнь любовно собирал коллекцию бесценных документов, раритетов, книг, которые подарил Киево-Могилянской Академии. В каталоге есть отдельная опция - "Фонд Омельяна Прицака".

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